傳美團點評已遞件申請上市 估值比拼小米 港交所今或公佈

據知情人士透露，大陸餐廳點評及餐飲配送平台美團點評於上週五 (22 日) 已向港交所遞交招股書。這將是繼小米之後，香港今年第二筆金額達數十億美元科技初創公司 IPO。

據微信公眾號「IPO 早知道」昨 (24) 日報導，新美大 (即大眾點評網與美團網合併後之名稱) 已正式提交在香港上市的申請。根據投資銀行與港交所的溝通，為避開國際投資者的夏季休假時間，新美大計劃於 8 月 30 日通過上市聆訊，將於 9 月 26 日正式上市。港交所或在今 (25) 日公佈有關申請上市事宜，美團對此不予置評。

報導指出，美團在通過上市聆訊後，會在 8 月 30 日前後進行向國際投資者的路演，其後會確認基礎投資者名單，並進行全球路演及香港招股，預計在 9 月 19 日定價。

香港《明報》援引投行界人士指出，一般公司遞交上市申請後，上市部完成初審會提出質詢，在取得滿意回覆後，才會批出聆訊日期，認為美團在申請後即時已有具體聆訊時間表情况非常罕見。

早前有報導透露，美團聘請高盛、摩根士丹利、美銀美林及華興資本為 IPO 承銷商，料在港集資 60 億美元 (約港幣 468 億元)，估值目標為 600 億美元 (約港幣 4680 億元)。

根據市場調研公司易觀國際的統計數據，美團點評目前在中國送餐市場以 42% 的市佔率排名第二，僅次於擁有 51% 份額的餓了麼。餓了麼目前已是阿里巴巴集團的全資子公司。

消息人士向《商報》透露，因為需要與餓了麼展開巷戰，美團點評目前仍處於虧損之中。2 家公司都提供折扣來吸引和保留用戶，雖然餓了麼目前的估值僅為美團點評的 1/3，但餓了麼的母公司為財力雄厚的阿里巴巴，意味着美團點評一直面臨着補貼戰升級的威脅。

阿里巴巴曾是美團的投資人之一，但在美團 2015 年收購被騰訊支持的送餐服務大眾點評網後，便出售了所持股份。在 2 家公司合併之後，騰訊投入了更多的資金，牽頭美團點評在去年 10 月 40 億美元的新一輪融資。

中國外賣市場高達 1 兆美元，有報告認為，美團外賣生態圈的格局正式確立：美團外賣 APP 自身流量＋美團 APP 流量＋大眾點評流量＋騰訊社交 APP 流量，其中以美團與大眾點評為入口的活躍用戶數甚至是美團外賣本身的 2 倍。整體而言，多個渠道互相補充，是美團外賣大生態圈的活躍用戶數位列外賣行業第一的決定因素。