本周解禁市值大增至1326億元 破發股國泰君安迎巨量解禁

據數據顯示，6月最後一周25日至29日，限售股上市數量合計75.22億股，以6月22日收盤價計算，市值高達1326億元，較上周環比大增不少，也是6月份解禁市值最大的一周。

本周解禁數量最大的是國泰君安。該公司日前發布公告稱，有27.83億股限售股將在6月26日解禁，佔公司總股本的31.94%。本次解禁的股票為公司首次公開發行限售股，涉及上海國際集團有限公司、上海國有資産經營有限公司、上海上國投資産管理有限公司、上海國際集團資産管理有限公司、上海國際集團資産經營有限公司和全國社保基金轉持二戶6家股東。

其中，上海國有資産經營有限公司、上海上國投資産管理有限公司、上海國際集團資産管理有限公司和上海國際集團資産經營有限公司均為上海國際集團有限公司的子公司。也就是說，本次是涉及國泰君安實際控製人限售股解禁。

近日，國泰君安股價接連受挫，周五收盤價為15.02元，較當初的發行價19.71元低了23.8%，目前該股處於“破發”狀態。本次解禁市值達418億元，而公司當前流通市值為711億元，這意味著本次解禁將為全市場增加流通市值58.8%。

另一隻券商股浙商證券下周也有解禁。該公司日前公告稱，本次限售股上市流通數量為8.75億股，佔公司總股本的26.26%，為公司首發原股東限售股，上市流通日期為6月26日。浙商證券股價近日叠創新低，周五盤中一度跌至8.23元，跌破8.45元的發行價，尾盤略有上升，收於8.56元。

康弘藥業下周解禁的也是首發原股東限售股，數量達6億股，以周五收盤價52元計算，市值高達312億元。不過，截至記者昨日收稿，該公司尚未發布限售股上市流通公告。但該公司日前發布了股東減持計劃：公司監事袁思旭擬自6月11日起15個交易日後的6個月内 (窗口期内不減持)，以集中競價方式減持公司股份不超過50.8萬股。減持原因是個人資金需要。這部分擬減持的股份來源於康弘藥業首次公開發行前股份及該公司實施2015年度權益分派所獲得的股份。目前，袁思旭持有康弘藥業203.45萬股，佔公司總股本比例為0.3%。

除以上三公司外，下周還有中再資環、口子窖、雷科防務等公司解禁，數量超2億股，萬林股份、眾興菌業、永利股份、柏堡龍、國睿科技等公司數量超1億股。其中，口子窖、柏堡龍兩公司將在解禁後實現股份全流通。

來源：大眾證券報

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