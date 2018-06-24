人行定向降準放七千億 助債轉股及小微企融資

人民銀行公布，定向降準半個百分點，下月5日生效。

人行指，今次降準主要分兩方面，一是自7月5日起，下調工行(01398-HK)、農行(01288-HK)、中行(03988-HK)、建行(00939-HK)、交行(03328-HK)五家國有大型商業銀行，以及中信銀行(00998-HK)、光大銀行(06818-HK)等12家股份制商業銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約5000億元，用於支援部分「債轉股」項目。

另外，亦下調郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約2000億元，用於支持相關銀行開拓小微企業市場，發放小微企業貸款，進一步緩解小微企業融資難融資貴問題。

下為降準的問與答：

1、此次定向降準支持市場化法治化「債轉股」和小微企業融資的具體內容是什麼？

答：此次定向降準主要有兩方面內容：一是自2018年7月5日起，下調工行、農行、中行、建行、交行五家國有大型商業銀行和中信銀行、光大銀行等十二家股份制商業銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約5000億元，用於支持市場化法治化「債轉股」項目，同時撬動相同規模的社會資金參與。相關銀行要建立台賬，逐筆詳細記錄市場化法治化「債轉股」實施情況，按季報送人民銀行等相關部門。二是同時下調郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約2000億元，主要用於支持相關銀行開拓小微企業市場，發放小微企業貸款，進一步緩解小微企業融資難融資貴問題。金融機構使用降準資金支持“債轉股”和小微企業融資的情況將納入人民銀行宏觀審慎評估。

2、此次定向降準支持市場化法治化「債轉股」和小微企業融資的主要考慮是什麼？

答：此次定向降準是落實6月20日國務院常務會議的有關部署。今年以來，市場化法治化“債轉股”簽約金額和資金到位進展比較緩慢，考慮到國有大型商業銀行和股份制商業銀行是市場化法治化“債轉股”的主力軍，可通過定向降準釋放一定數量成本適當的長期資金，形成正向激勵，提高其實施“債轉股”的能力，加快已簽約「債轉股」項目落地。同時，當前我國小微企業融資難融資貴問題仍較為突出。郵政儲蓄銀行和城市商業銀行、非縣域農商行在支持小微企業方面發揮著重要作用，對其實施定向降準，有利於增強小微信貸供給能力，增加銀行小微企業貸款投放，降低小微企業融資成本，改善對小微企業的金融服務。總的來看，此次定向降準有利於穩步推進結構性去杠桿，有利於加大對小微企業等薄弱環節的支持力度，屬於定向調控和精準調控。人民銀行將繼續實施好穩健中性的貨幣政策，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。



3、定向降準資金支持的「債轉股」項目應滿足哪些條件？

答：人民銀行鼓勵十七家大中型商業銀行使用定向降準資金，支持充分體現市場化和法治化原則的「債轉股」項目，以下幾條是需要註意的：一是實施主體在「債轉股」項目中應當實現真正的股權性質投入，而不是仍然以獲取固定收益為目的的「債轉債」，也就是說，不支持「名股實債」的項目；二是鼓勵相關銀行和實施主體按照不低於1：1的比例撬動社會資金參與「債轉股」項目；三是「債轉股」有關股份以及相關債務減記要嚴格遵循市場化定價，按照法律法規，由項目相關參與方協商確定；四是支持各類所有制企業開展市場化法治化「債轉股」，相關實施主體應真正參與「債轉股」後企業的公司治理，促進其公司治理水平的提高，同時推進混合所有制改革；五是實施「債轉股」項目應當有利於改善企業資產負債結構，恢覆企業發展動能，不支持「僵屍企業」債轉股。

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