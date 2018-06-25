【IPO追蹤】比特幣礦機商億邦遞上市申請

比特幣挖礦機挖礦機硬件生產商億邦國際遞交香港上市申請。億邦國際從事設計、生產及銷售區塊鏈處理器或「BPU」，此乃專為加密貨幣挖礦而設的一類專用計算硬件，一般稱之為「礦機」，該公司以品牌「翼比特」銷售產品。早前市傳該公司計劃集資10億美元(約78億港元)。保薦人為海通國際。

根據艾瑞諮詢報告，億邦國際2017年公司市場份額按銷售收益計達11%，按已售算力計為10.9%，躋身全球三大比特幣挖礦專用BPU生產商之一。

初步文件顯示，截至去年底收入9.78億元(人民幣‧下同)，按年升7.1倍，其中94.6%來自區塊鏈業務；5.4%來自電訊設備。去年純利升29.37倍至3.77億元。毛利率方面，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，公司取得較高的毛利率分別54.9%、47.8%及53.9%。

該公司計劃集資所得預計未來4年用於開發及推出能夠進行比特幣，及其他加密貨幣挖礦工作的新型BPU產品；進一步開發並提供包括採用5G科技在內的全新電信產品；用作建設位於浙江杭州及內蒙古烏海的新生產設施；加大力度投入企業品牌及營銷活動；開拓海外業務；在北美設立海外組裝設施並於北美及歐洲開設銷售及客服中心以及維修辦事處；及未來兩年內用作一般營運資金。

外電早前報道三大比特幣挖礦機生產商均有意來港上市，除於今年5月已交上市申請的嘉楠及提交申請的億邦外，佔全球挖礦機市場佔有率約75%的比特大陸（Bitmain）亦不排除會來港上市，三者佔全球比特幣挖礦機市場逾九成份額。

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