「罕見哥」雷軍與他的小米香港秀

雷軍的小米很有可能將成為第一家享受馬雲奔走「成果」的企業，而在不久的將來，馬雲自己的螞蟻金服也很可能成為另一家以同股不同權形式赴港IPO的公司。

星期六中午，一身休閑打扮的馬雲從香港四季酒店匆匆走出，在他身後是一名一身西裝革履的保鏢。與以往其他富豪滯留不同，馬雲是特地趕來參加下周一支付寶的活動。

15分鐘前，雷軍剛剛在同一地點結束了小米IPO發售全球新聞發布會。而再過十五天，雷軍即將在這裏實現四年前馬雲未實現過的夢想——以“創新”的同股不同權的方式在香港上市。

2013年，馬雲竭力推動阿裏以不同股不同權的形式在香港上市，引發香港軒然大波，最終阿裏轉赴美國上市。如今回望，那一年成了改變香港上市制度重要的一年。

馬雲當時公開表示，希望阿裏巴巴赴香港上市，但條件是需采納合夥人制，即同股不同權架構的一種。消息一出，香港市場反對聲此起彼伏。他們認為，相較於美國成熟的集體訴訟制度，現階段的香港並沒有完備的措施，以保證投資人的權益。

為了爭取阿裏巴巴赴港上市，港交所行政總裁李小加左右遊走，強調香港需抓住阿裏巴巴這個電商巨無霸帶來的機遇，以免被時代拋棄。然而，最終在市場強烈的反對聲中，李小加和馬雲的聲嘶力竭化為泡影。阿裏巴巴最終選擇赴美上市。當日後被媒體問及為何選擇美國時，馬雲拋下一句“我們被香港拒絕”。

如今，雷軍的小米很有可能將成為第一家享受馬雲奔走「成果」的企業，而在不久的將來，馬雲自己的螞蟻金服也很可能成為另一家以同股不同權形式赴港IPO的公司。

不按慣例的香港首秀

6月23日早上8點半開始，四季酒店變得異常熱鬧，背著雙肩包的媒體記者們陸續走了進來，等待一個半小時後開始的發布會。

按照以往企業在香港上市的慣例，如果周一開始公開招股，絕大多數企業都會選擇在周日舉辦IPO發售新聞發布會，配合第二天招股進程。還有少數企業會選擇在工作日舉辦，但像小米這樣在周六舉辦確實少見。

一位負責跟蹤小米日常新聞的同行甚至打趣說，雷軍不會是要趕著周日回去寫PPT吧？因為小米下周一又要馬不停蹄地發布小米平板。

連雷軍在記者會開始時也表示：「這個發布會周末開，還是挺驚訝的，謝謝大家。」

小米IPO新聞發布會定於10點開始，早前小米的外部公關公司發出的邀請函寫明，媒體需要在9點半之前到達，並完成登記，需提前半小時到場，在香港的記者會中，也屬少見。他們或許是預期記者會現場將非常火爆。

位於香港四季酒店二樓的會議廳內，300個座位整齊排開，供媒體記者、小米工作人員以及上市相關工作人員就坐。10點新聞發布會開始後，現場大約仍有三分之一的空位，並未出現異常火爆的局面。

「早晨！香港！」會議廳前方的大屏幕上，循環播放著以這句話開頭的小米官方宣傳視頻。

雖然雷軍並未像5年前的馬雲，高調宣布加入香港優才計劃，成為香港永久居民，在香港置業，以博取香港人民的信任，但無論這句廣東話的早上好——“早晨”，以及早前小米與李嘉誠的長和集團達成戰略合作夥伴關系，也均是小米為了拉近與香港的距離做出的努力。

10點剛過，宣傳視頻聲音停下，負責小米上市的牽頭行之一高盛的工作人員做了簡短介紹之後，小米的管理層正式登場，管理層包括創始人兼CEO雷軍、聯合創始人兼總裁林斌、聯合創始人黎萬強、洪峰、劉德、王川以及首席財務官周受資。

這是小米管理層們在香港的公開首秀。今年4月，另外兩位聯合創始人周光平和黃江吉從小米辭職，他們二人並未出現在香港的活動現場。

雷軍化身「罕見哥」

在雷軍的演講中，有將近一半的內容都在講小米的產品，以至於讓人有種來到了小米新品發布會現場的錯覺。

從被三家藝術博物館收藏的全面屏手機小米MIX到後蓋完全透明的小米8透明探索版，從平衡車到掃地機器人，從小米手環到空氣凈化器，雷軍都如數家珍。

雷軍花大篇幅對小米的產品進行講解，主要在於香港人對小米不夠了解。因為小米在香港市場的熱度並不高，其在香港的知名度遠不如中國大陸，甚至還不如印度、印尼等市場。

兩天前，小米已在香港舉辦了投資者路演活動，雷軍頻頻爆出他「發明」的小米概念詞：「小米全球獨一無二」、「小米應該是騰訊乘蘋果的估值」、「小米是新物種」……惹得現場投資人大笑不止。

這次新聞發布會，雷軍又頻繁用新詞來概括小米。雖然資本市場對小米IPO的估值充滿爭議，但在雷軍看來，小米從商業模式，到粉絲數量，在全球都獨一無二，他在現場更是多次用了「罕見」來讚美他一手創辦的小米：

「經過內部的補課，包括國際化的擴張、新零售的擴張，經過兩年的夯實基礎，小米走出了低谷，重新開始迎來新一波的成長。這在全球的手機行業是極為罕見的，因為沒有任何一家手機的大公司下滑以後能夠成功的走出低谷，這也說明小米有超強的競爭力。」

“經過跟我們的投資者反覆的溝通，大家認為在小米身上有一件事情是獨一無二的，小米是全球罕見的既能做硬件，也能做電商，也能做互聯網的全能型的企業。這種企業在今天的市場上非常罕見。”

此後，雷軍在介紹小米的國際化戰略時舉例，1年前小米進入歐洲市場，而歐洲市場增長遠超想象，進入歐洲1年間，銷量增長10倍，目前排在歐洲市場第四名，1個月前小米在法國開辦了第一家授權店。

他在現場的大屏幕上展示了授權店開業當天的拍攝的照片，冒雨前來的顧客，打著傘在店外排起長龍。雷軍對著大屏幕上的照片不禁感慨，沒想到在小米在歐洲還有這麼多「米粉」。

他進而拋出了一個反問句。「小米做感動人心、價格厚道的產品，全球有哪個產品有這麼多粉絲支持？有這麼多粉絲支持也是全球罕見的。」

雷軍的“罕見風”也感染了小米首席財務官周受資和小米總裁林斌：

周受資在回答提問時說：「您不用想小米是一家硬件公司，還是互聯網公司，還是電商公司，我們是市場上罕見的既能做硬件，也能做互聯網，也能做電商的公司，這種公司基本不存在，所以我們應該是有自己特色的公司。」

在談論小米的創新能力時，林斌稱，小米目前已經申請2.3萬件專利，7000件獲批，小米創業短短8年間的創新能力，全球罕見。

夢碎CDR

小米的「野心」並未止於成為香港同股不同權第一股。這家成立僅8年的智能設備公司，還希望成為第一家在內地發行CDR的獨角獸公司。

根據此前小米的招股書披露，小米將在內地發行CDR，同步在香港上市。而小米最初預計的上市節奏大概是，先在內地CDR上市，一兩天後再前往香港上市。

對於這樣的計劃，資本市場普遍認為，雷軍的運氣太好了，因為通常來講同樣量級的企業，在A股IPO的市值普遍要高於美股和港股，一旦小米先在A股IPO，有一個比較高的市值，就有助於其後續在港股的IPO。

但這個計劃，在中國農歷端午節期間落空了。就在CDR上會前夜，資本市場關於小米估值的定價還仍是分歧焦點。有人覺得700億美元或800億美元是可以接受的，但同時又不少投行人士認為小米的估值甚至不應該高於400億美元，後者顯然是雷軍和小米其他股東所不能接受的。

6月19日早間，小米發布公告稱，「公司經過反覆慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計劃，即先在香港上市之後，再擇機通過發行CDR的方式在境內上市」。

由於CDR被延後，要先在香港上市的小米就面臨著巨大的估值壓力。為了說服投資者接接受小米的高估值，雷軍和小米管理層最近幾個月采取了一系列措施，如在今年4月小米武漢發布會時雷軍就宣布小米硬件綜合利潤率低於5%，以告訴外界小米不靠硬件賺錢是一家互聯網公司。

但即便如此，資本市場最終也只能接受小米550億美元至700億美元的定價區間，低於小米此前的預期。

在這次新聞發布會上，小米推遲發行CDR的話題，被全球媒體記者追問了3次，但小米管理層顯得並不願直面這個問題。

在第一次被問及推遲發行CDR時，雷軍讓小米首席財務官周受資作答。周受資稱，CDR是中國資本市場的創新，小米榮幸成為首批試點企業之一，這是中國監管對小米的支持，過去幾個月，小米做了很多工作，來確保CDR發行成功，所以決定先在香港上市，然後再發行CDR，這得到了證監會的認可和支持。

但這樣的回答顯得太官方，並不能讓人滿意。

幾分鐘後，現場記者第二次問到了CDR，又被周受資一筆帶過。於是輪到路透社記者提問時又問到了CDR。現場主持人忙著打斷說，這個問題周受資剛才已經非常好的回答過了。但是記者們並不認可。

被多次追問之下，周受資終於對小米CDR的預期發行時間進行了回應，稱目前沒有相關計劃，他還否認了小米和中國證監會在此事上存在分歧。

過去幾周，小米CDR發行從被中國證監會特事特辦、閃電過會，預期可以獲得一個高估值，到不確定性太多不得不暫緩，不得不接受先在香港上市的唯一選擇。回看整個過程，可以說現實與理想的落差極大。

新聞發布會結束後，雷軍攜一眾小米高管步出四季酒店，中午的香港下起了小雨，天色顯得有些灰暗。

來源：騰訊深網 文 / 王潘 耿荷 羅飛

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