美股盤後─擺脫中美貿易擔憂 道瓊收高119點 結束連八天跌勢

投資人試圖擺脫美國與中國之間的貿易緊張，美國股市週五收高。能源股上漲，提供了大盤支撑。

道瓊週五為九個交易日以來，首度收高，結束了 2017 年 3 月以來最長下跌期間。

科技股下跌，則拖累了 Nasdaq 指數走低。



道瓊工業平均指數收高 119.19 點或 0.49% 至 24580.89。

Nasdaq 指數收低 20.14 點或 0.26% 至 7692.82。

S&P 500 指數收高 5.12 點或 0.19% 至 2754.88。

費城半導體指數收低 10.01 點或 0.72% 至 1371.00。

本週，全球股市有如雲霄飛車一般，起伏不定，因美國與中國之間的貿易緊張持續升高。本週至週四為止，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均下跌。

分析師說，儘管股市近來表現不佳，但仍有資金重分配的漲勢。Russell 2000 與 Nasdaq 本週便雙雙創新高點。

週一，川普總統要求美國貿易代表列出 2000 億美元中國商品，加徵關稅 10%。上週，兩國已各自宣布了課徵關稅事項。隨後，北京表示，若有必要，將採取自己的應對措施。

但彭博社報導，白宮官員正試圖與中國重新談判，避免全面貿易戰。

分析師說，該報導屬利多，但缺少明確細節。市場回檔整理走勢可能尚未結束，但中期而言，股市基本面仍具支撑。

週五，川普威脅對歐洲汽車課徵 20% 關稅。因歐盟早已對美國汽車課徵關稅 20%。

銀行股週五小幅上揚。聯準會 (Fed) 宣布壓力測試結果顯示，美國銀行業有足夠資金應付最壞情況。