高盛：美企業獲利可望繼續飆高 但對股市提振有限

高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為，未來幾年企業獲利將上升，經濟也會持續擴張，但股市的漲幅很有限。

在上週四發布的報告中，以首席策略師 David Kostin 領銜的團隊，提高了未來 3 年 S&P 500 的企業獲利預期，不過對指數的目標，仍維持 2018 年底為 2850，至 2019 年底為 3000 不變。

Kostin 在報告中表示，美國經濟在增長，企業利潤在上升，股價到 2019 年還會繼續上漲。不過，股市上升的潛力，會受到貨幣政策緊縮、殖利率曲線走平、貿易緊張以及國會期中選舉所限制。

高盛上調 2018 年全年的企業獲利預期，由原先的每股 150 美元，提高至 159 美元，意即較 2017 年成長 19%，這個數據略低於 FactSet 共識預測的 19.8%。

除此之外，高盛也把 2019 年預測由每股 158 美元上調至 170 美元，2020 年由每股 163 美元增至 178 美元。

然而，這恐怕難以繼續推升股價。高盛認為，部分原因在於當前估值已經很高，另外的限制因素，則是貿易緊張升級及政治風險。

高盛認為 GDP 將逐年走低 (圖表取自 MarketWatch)

同時，股市上漲的重要驅力，在於投資人願意支付的本益比。Kostin 指出，過去 9 年以來的牛市，本益比一直扮演關鍵角色，投資人先前一直願意支付較高的本益比。不過，自今年 2 月股市波動之後，情況發生改變，股市也仍未從先前的 10% 修正後完全恢復。

高盛預測，美國股市本益比將維持在 17 倍左右。根據這個標準計算，代表 S&P 500 預計年底為 2850 點，較當前約漲 3%，2019 年底至 3000 點，即全年上漲 5.3%。

高盛指出，當前市場面臨的最大風險有三，最重要的是聯準會的升息腳步，其次為減稅效果消失後，所造成的經濟成長放緩，以及美國的預算赤字上升。

當前市場大多關注 10 年期美債殖利率是否突破 3%，但高盛認為，更該關注的，是每個月的上升幅度有沒有超過 0.1%。