熱門股—宏齊轉型效益顯+新產能挹注 逆勢攀近7個月新高

LED 封裝廠宏齊 (6168-TW) 轉型效益漸顯，且新廠已陸續投產，加上紅外線出貨看增，帶動近期股價走勢凌厲，不畏大盤疲弱逆勢走強，已連續拉出 5 根紅日 K 棒，並一舉收復所有短天期均線，周五 (22 日) 終場以 22.6 元作收，創近 7 個月新高，股價週漲幅達 16.8%。

展望後市，宏齊表示，第 3 季消費性電子等產品出貨相對樂觀，顯示屏表現持平，在旺季效應帶動下，加上遞延訂單將於第 3 季挹注，預期第 3 季營運表現可望明顯優於第 2 季。

此外，宏齊去年與中國 LED 業者合資成立廣州鴻齊，宏齊持股 50%，已於 4 月小量出貨，第二階段產能已進駐，盼年底前單月出貨金額可達 3000 萬元，力拚損益兩平。

宏齊第 1 季合併營收 7.74 億元，年增 12.83%；稅後純益 4322 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.21 元。

★鉅亨小聚開課了！

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/