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熱門股—鴻海股東會利多無力外資仍站賣方 股價現小M頭

鴻海董事長郭台銘在股東會上多次為營運及股價表現不佳向股東鞠躬道歉。(鉅亨網記者李宜儒攝)
鴻海董事長郭台銘在股東會上多次為營運及股價表現不佳向股東鞠躬道歉。(鉅亨網記者李宜儒攝)

鴻海 (2317-TW) 近期又遭外資連續賣超，股價從子公司 FII 掛牌前夕的 91.2 元，接連向下探底，進逼 80 元大關，短線跌幅達 10.3%，鴻海董事長郭台銘在股東會上接連多次向股東致歉，表示是自己沒做好，但外資仍站在賣方，也使鴻海股價形成小 M 頭，後續恐仍有壓。

外資在鴻海股東會前夕又重啟賣超動作，連續 6 天賣超共約 8 萬張，雖然相對外資目前仍持有超過 770 萬的持股來說，這樣的賣超數量比重並不高，但是短期連續賣超造成股價走跌，仍讓小股東們承受不少壓力。

另外鴻海子公司 FII 在中國 A 股掛牌的蜜月行情也不如預期，儘管昨 (22) 日一度出現反彈，但就之前法人預期，還是有相當大的落差。

法人表示，鴻海股價目前正呈現探底階段，就技術線型來看，80 元應是多方強力防守價位，且以鴻海今年將配發的現金股利與現金減資來計算，80 元就長期趨勢而言，也逐漸有投資價值，預料短線應該能有效守穩。

 

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