打敗「薪近平」 選擇利變型保單看三大重點

通膨蠢動，薪資成長率幾乎躺平，利率更是漲不動，要打敗「薪近平」的困境，公勝保經執行副總蔡聖威建議，在美國啟動升息循環後，建議將有機會搭著升息列車受惠的利率變動型增額壽險納入資產組合中，為自己的未來多存一筆現金流，不過要選擇利變型保單要看三大重點。

台灣利率「連 8 凍」，根據行政院主計總處薪情平台資料顯示，台灣有 2 成的勞工薪資低於 3 萬元，薪資在 3 萬至 4 萬元的有 4 成，等於共 6 成勞工薪資低於 4 萬元。利率不動、薪資不漲，通膨蠢蠢欲動，該怎麼透過保險規劃，為自己的退休未來多存一桶金呢？

公勝保經執行副總蔡聖威表示，利率變動型增額壽險有機會搭著升息順風車，抵禦通膨風險，建議列入理財組合的必備資產之一。因為這是一種隨著市場利率環境走升，保險公司資金操作績效變佳後，保戶有機會享有增值回饋分享金的保單，等於是透過定期的儲蓄計畫，再透過保單宣告利率的調整，讓保單帳戶價值有機會跟著成長，以利未來退休後的現金流。

所謂的利變型保單，全名是「利率變動型」增額壽險或年金險，這是指保險公司有機會透過投資運用，創造跟市場同等甚至更優的報酬率，以回饋給保戶的一種保單。又依照有無壽險保障成分區分為有壽險額度的增額壽險與純年金給付型態的年金險兩大類。

面對通貨膨脹可能增溫的況下，利變型壽險因為有機會創造優於預定利率的報酬，用以提高保障，或是放眼未來能做為退休後的現金流來源，因此買氣也跟著增溫。不過，在挑選利變型保單時，公勝保經戰略長李正偉建議掌握以下三大重點。

首先是挑選一張多功能 All-in-one 的利變型保單。隨著市場的變化，利變型保單也不再純粹只有壽險增額保障的功能，有業者推出附加了失能給付、重大燒燙傷加倍給付、特定事故意外加倍給付等結合多功能保單於一身的保單，以公勝保經目前獨家銷售的遠雄美滿十倍勝利變型增額終身壽險為例，除了上述特色外，還結合了 2~8 級殘或是重大燒燙傷豁免保費的功能，目前的宣告利率為 2.9%。

再來，則是要選擇一張「分期繳不加價」的保單。一般來說，保險金的繳納分成月繳、季繳、半年繳與年繳，月繳保費因為要拆成 12 個月繳付給保險公司，因此保費最貴，通常 12 月的累計保費會比年繳保費貴 5.6%。在低利率時代當然要更精打細算才行，但萬一無力年繳，想要月繳的話，則可以考慮分期繳、不加價的保單。要提醒的是，目前這種期繳不加價的保單並不多見，投保前可以多詢問比較。

最後則是要留意保險公司的財務體質。因為利變型保單的宣告利率會依照保險公司的操作績效而浮動，既然這是屬於終身型的產品，也考驗著保險公司長期資金運用的能力，因此民眾一定要選擇財務穩定、健全的保險公司，資本適足率（RBC）最好連續三年以上大於 200%。另外，該保險公司過去相關保單的宣告利率也可列入參考，選擇相對績優的公司。