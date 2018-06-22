券商稱未收到不允許股權質押強平通知，報備風險是常規動作

股票質押風險又一次成為市場關註的焦點。6月22日，有消息稱大額股權質押需經監管部門同意方能賣出，不允許強行平倉。

一家大型券商兩融業務部負責人告訴澎湃新聞記者，證監會併沒有直接明令禁止股權質押平倉操作。“可能會給一些窗口指導，沒有直接說不讓平。”

該負責人還透露，券商填報質押情況表、向證監會報風險情況，都是正常的定期報送常規動作。

同樣，滬上一家券商營業部人員也向澎湃新聞記者表示，目前還沒有收到相關監管通知，但是受到目前行情的影響，一些股東的股票質押確實面臨較大的壓力，存在資金缺口，雖然到平倉線還有距離，但已經通過渠道在市場到處找錢了。

值得關註的是，3月12日開始實施的股票質押回購新規中對違約處理就做出了明確的規定。

《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法》第七十八條中要求，融入方違約，須處置質押標的證券的，對於無限售條件股份，券商方面應及時通知交易雙方，併報告交易所。

另一家券商人士也對澎湃新聞記者表示，目前沒有收到上述消息。隻不過一直以來，對於融入方為上市公司控股股東及其一緻行動人，持有上市公司股份5%以上的股東及其一緻行動人，上市公司董事、監事、高級管理人員或特定股東，或處置單一標的證券所對應初始交易金額超過1000萬元等情形的強平，需要先給交易所申報一個違約處置申請表，交易所根據交易規則審批後可以強平。

每臨市場下跌，股票質押風險就會為市場所關註，而上市公司披露的面臨強平風險的公告也進一步加劇了投資者焦慮。

此前，有券商内部人士對澎湃新聞記者表示，股票質押違約對股市情緒影響大於實質影響。

據介紹，股票質押違約導緻券商強平的情況其實非常少見。在違約處理的過程中，因為上市公司會出一些公告，告訴投資者大股東質押的股份跌到了平倉線，甚至會採取停牌措施，因此有可能造成市場恐慌。

在與監管層的溝通中，這位業内人士也了解到，監管部門比較擔心的，其實也是這些公告引發的情緒影響，而非真正強平動作。

近日，隨著A股市場出現連番下行，也出現了多家上市公司發布公告提示股票質押風險的情況。

6月21日晚間，湖南發展(000722-CN)發布公告稱，近期公司股票價格出現較大波動，公司控股股東湖南發展集團持有的公司9800萬股票觸及平倉線，佔其持有公司股份總數的47.18%，佔公司總股本的21.11%。

湖南發展表示，湖南發展集團已採取積極措施。經與渤海銀行協商，湖南發展集團以其下屬全資子公司在渤海銀行長沙分行持有的3億元存單(2019年2月到期)作為該筆貸款的補充保證金，從而避免出現平倉風險。渤海銀行告知湖南發展集團不會採取強製平倉手段。

同樣發布相關風險公告的上市公司還有邦訊技術(300312-CN)、東方海洋(002086-CN)、中南文化(002445-CN)、睿康股份(002692-CN)等。

補充質押的情況在近期也不在少數。6月22日，中文在線(300364)發布公告稱，近日分别收到控股股東、實際控製人童之磊及股東建水文睿企業管理有限公司的通知，獲悉將其所持有的部分公司股票進行補充質押。同樣，兄弟科技(002562-CN)也公告稱，控股股東、實際控製人錢志達、錢志明分别補充質押1100萬股、2000萬股。

Wind數據顯示，截至2018年6月22日，A股3528隻個股中，有3502隻股票存在股票質押的情況，而沒有質押的股票僅有26隻，可謂“無股不押”。

“近期市場波動加大，個股股票質押風險值得警惕，但客觀上講，當前市場整體股票質押風險可控。”國金證券李立峰策略團隊在研報中明確指出。

在市場急劇下跌的情況下，股票質押的履約保障比例較低，股票質押面臨平倉風險。而對於個股來說，質押率(槓桿率)越高個股的股票質押的風險越大。

“質押比例較高的個股容易形成較強的負反饋。由於質押比例較大個股的質押規模相對較大，所以在平倉抛售的風險下，可能形成較強的負反饋效應(平倉→股價下跌→更多股票質押達到平倉線→進一步平倉)，促使股價急劇下行。”國金證券在研報中稱，個股質押比例較大說明大股東融資需求越大，所以在面臨平倉風險時，大股東可能沒有足夠流動性去補充質押、防止強製平倉。

來源：澎湃新聞

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