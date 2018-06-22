創業板指探底回升大漲近2% 超跌股集體上漲

滬深兩市早盤雙雙低開，滬指盤中一度下探至2837.14點，再刷階段新低，隨後股指翻紅，創業板指數直線拉升翻紅最高漲逾1%，滬指跌幅小幅收窄。午後，三大股指繼續衝高，隨後震蕩回落，滬指兩次翻綠，創業板指數漲幅收窄。滬指收報2889.76點，漲0.49%，成交額1272億。深成指收報9409.95點，漲1.00%，成交額1721億。創業板收報1549.66點，漲1.84%，成交額625億。

從盤面上看，多數板塊超跌反彈，個股呈現普漲態勢，兩市超50隻股漲停。知識産權保護、國産軟件、數字中國居板塊漲幅榜前列，豬肉、百度概念、機場航運居板塊跌幅榜前列。

知識産權板塊大漲超3%，光一科技(300356-CN)漲停，美亞柏科(300188-CN)漲超9%，視覺中國(000681-CN)、中國科傳(601858-CN)等多股漲超3%。

鋰電池板塊再度走強，聖陽股份(002580-CN)、當升科技(300073-CN)等8股漲停，杉杉股份(600884-CN)、風華高科(000636-CN)等多股跟風大漲。

新能源汽車板塊全線走強，龍頭猛獅科技(002684-CN)四連板，滄州明珠(002108-CN)、星雲股份(300648-CN)秒板，當升科技(300073-CN)大漲8%，風華高科(000636-CN)等股跟漲。

近期指數不斷探底，場内做多熱情受到嚴重壓製，但隨著空頭殺跌動能階段性衰竭，超跌反彈自然也就一觸即發，短線投資者可重點圍繞業績預增的超跌品種做文章，操作上把握好快進快出的原則即可。

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