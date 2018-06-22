市場貨源偏緊 針狀焦價格上調

受前期生産裝置檢修影響，部分針狀焦企業庫存較低，市場貨源處於緊張狀態。6月22日中國石油錦州石化分公司上調針狀焦價格，每噸調漲1500元/噸，幅度近6%。隨著下遊企業開工率的提升，對針狀焦的採購需求將進一步增加。

下遊石墨電極方面，多數生産企業價格保持穩定，庫存均不高，個別企業高功率350-600mm供不應求。多數石墨電極企業庫存處於隨産隨銷狀態，其它石墨電極企業庫存也呈降低狀態。主流報價方面，石墨電極普通功率30000-60000元/噸，高功率65000-120000元/噸，超高功率80000-160000元/噸。

業內認為，目前石墨電極生産企業出貨較好，大部分企業庫存均不高，行業盈利水平整體處於高位。公司方面，方大炭素(600516-CN)為石墨電極龍頭，擁有針狀焦、石墨電極産業鏈優勢，擬與寶鋼化工在蘭州投資建設10萬噸/年超高功率石墨電極生産線。寶泰隆(601011-CN)擁有針狀焦項目，年設計産能為5萬噸。

來源：百川資訊

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