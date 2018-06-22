中國企業倒債案滾雪球 今年違約總額恐破2016年紀錄

中國企業債務違約情況逐漸惡化，現在正在擴展到以海外投資人為主的外幣債券，據外電報導，截至今年 6 月的過去六個月以來，中國企業已拖欠至少人民幣 207 億元 (31.9 億美元) 的人民幣債券與 3.5 億美元的債務，較去年同期增長 40%。中國官方力推的去槓桿化與打擊影子銀行業務，導致更多企業融資困難。

今年 4 月，中國官方公布一項縮減影子銀行業務的最終法規草案。眼看越來越多企業融資困難，儘管目前總體違約率還算低，但不少公司陸續無法如期償還銀行貸款或償付債券，其中包括房地產開發商、製造商等。

以上海華信國際集團為例，上個月已有人民幣 25 億元債券違約，預計 6 月下旬還會有 20 億再違約，這樣算下來，將把中國企業過去六個月的違約總額推升到 38 億美元左右。預估 2018 年總額恐一舉超越 2016 年的紀錄。

隨著中美貿易摩擦日益升溫，中國信貸更趨緊縮，同樣拖累股市。目前 A 股已跌破 2900 點大關，創下今年新低。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

眼看在中國境內籌資越來越艱困，今年有不少中國企業開始大量發行外幣債券，改從由海外籌資；如中國國儲能源化工集團股份公司日前無法兌付 5 月 11 日到期的三年期美元債券的 3.5 億美元本金，更連帶讓 2021 年和 2022 年到期的另外總計 6.55 億美元債券的違約條款遭觸發。

中國國儲能源化工集團違約事件，就有七家韓國金融機構的代表找上門，直奔中國國儲能源總部商討該如何償還拖欠的債務。隨著提供外國投資人購買的外幣計價債券違約率逐漸攀升，也顯示當前市場存在嚴重問題。

中國企業違約情況圖

圖自日經新聞

眼看違約事件層出不窮，也大大削弱市場信心。根據中國人民銀行統計，截至今年 5 月底，中國企業債務餘額已來到了人民幣 19.14 兆元。許多人擔心類似違約會繼續下去。也正因市場越來越擔心違約風險，也讓企業若拿不到 AAA 評等的話，在市場上更難找到買家。

控制債務水準是中國國家主席習近平近兩年首要經濟政策之一，人行行長易綱更私下對中美經濟學家表示，自己的首要任務就是控制債務增長。德意志銀行首席中國經濟學家張智威指出，若中美貿易戰進一步惡化﹐中國官方恐被迫放鬆貨幣政策﹐這麼一來，可能會推遲當前去槓桿和遏制金融風險的政策議程。

為了向微小企業提供更多資金活水，中國國務院在本周三釋出今年度第三次定向降準訊號。《中國日報》引用分析人士表示，定向降準等貨幣政策措施最快一周內由人行正式宣布，並在第三季生效。