〈債市違約潮來襲〉國企支撐也一樣 陸債「剛性兌付」信仰再遭打破

以中國石油天然氣集團為後盾的中國國儲能源集團 (中儲能) ，才在去年以高價收購香港寫字樓地標，但上月底中儲能卻傳出了無法兌付債務利息；投資人一般認定有「中國國企」作為背後力量的中儲能，應該不會打破剛性兌付的信仰，但事與願違的是，在北京政府的去槓桿壓力之下，中儲能也已傳出無法兌付債務本息。

據韓媒最新消息指出，中儲能週二 (5 日) 已向購買中儲能債券的韓國投資者表示，將償還上月底拖欠的 3.5 億美元債務。

據了解，參與香港中儲能海外資產投資的 7 家韓國金融機構，已於 6 月 4 日拜訪了中儲能總部了解狀況，討論 5 月份未償還債務的違約風險。

這起違約案提高了以「中石油」作為背後支撐的兩套離岸債券交叉違約之可能性，其中包括在韓國發行的價值 1650 億韓元 (1.53 億美元) 的資產抵押債券。而這起案件同時也引發了韓國債務市場上的「中國恐懼症」，對中國企業添加了欺詐和虛假的負面形象。

韓國一家機構投資者稱感覺受騙，因為以中石油做後盾的中儲能，理應不該有違約風險，並且中儲能的信用評級也較高，高評級債券居然出現違約，確實令人匪夷所思。

據了解，在中儲能違約前的 3 天，兩大韓國投資商還給予了商業本票和高信用評級，而 5 間金融機構也購買了中儲能的債務票券，每張約 150 億韓圜至 600 億韓圜。

目前韓國方面希望中儲能償還所積欠的 1650 億韓圜債務，但中儲能目前仍未償還，中儲能現在希望透過增資的方式，來緩解財務危機。

給予中儲能投資級「A2」評級的韓國評級機構 Nice，以及首爾信用評等正面臨外界的嚴重批判。他們提道，中儲能為國營企業本應無違約風險，因此給予中儲能較高的信用評級，目前 Nice 已將中儲能評級降至「C」評級。

而購入債券的 5 間韓國金融機構，已考慮法律途徑要回所欠的款項。