巴克萊提3大理由看壞歐元 預期年底兌美元貶至1.12

過去幾週的歐洲政治動盪，加上歐洲央行 (ECB) 發布的 6 月貨幣政策聲明，維持適度寬鬆立場，使市場如今看空歐元情緒濃厚。巴克萊 (Barclays) 週四更一口氣將歐元兌美元預測下調 10%，預測今年第 4 季貶至 1 歐元兌 1.12 美元。

歐元兌美元匯率週四下挫 0.29%，報 1.1544。今年原本到 4 月底前，歐元還升值 4%，但此後情勢逆轉，不僅升幅回吐，今年以來累計貶值 3.7%。

歐元兌美元

對歐元看法改變，很重要的原因在於美國與歐元區經濟進展的分歧。美元復甦之外，市場擔憂義大利的政局，以及德國日益脆弱的政治局勢。

巴克萊貨幣策略師 Nikolaos Sgouropoulos 指出，有 3 大理由，歐元兌美元還將下挫。首先，美國經濟強勁，歐洲成長疲軟，成為最主要驅動歐元下跌的力量。也因為如此，兩地央行貨幣政策分歧，構成了歐元向下的第二個理由。

根據 Fed 會議紀錄，今年美國聯準會更傾向升息 4 次，高於外界原先預估的 3 次。而歐洲央行本月表示，他們不會考慮在 2019 年第 3 季之前升息，則讓歐元區利率前景惡化。

造成歐元下挫的第 3 個理由，則是政治風險。義大利政府將於 10 月向歐盟執委會提交首次預算，這次預算可能違背歐盟財政的規則，市場擔心，這將引起外交衝突及義大利更多反歐元的情緒。

同樣看壞歐元的還有瑞士信貸 (Credit Suisse)。瑞信預計今年第 4 季歐元兌美元將跌至 1.12，接下來小幅回升，在 2019 年第 2 季回到 1.14。

瑞信外匯策略主管 Shahab Jalinoos 除指出政治動盪問題之外，也認為美中貿易衝突有利於美元，也會對歐元區帶來負面影響。

今年 4 月中旬以來，美元指數已上漲近 7%。