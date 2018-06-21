〈每日外資外匯觀點〉大摩唱衰美元年底跌到89、歐元1.16以下具吸引力

大摩唱衰美元今年底跌到 89

曾在 4 月初準確預言美元走勢反轉向上的摩根士丹利，其外匯策略主管 Hans Redeker 開始看空未來數月美元走低, 理由包括全球經濟成長復甦及市場對美國貿易政策的擔憂，尤其在美國聯準會 6 月宣布升息後，美元的表現乏善可陳。

Redeker 表示，最近幾周隨著投資人將資金轉移到美國，推升美股和美元同時上漲，預期資金流將出現逆轉，美國市場受到的資金推升力道將愈來愈弱，美元恐將走低。

尤其美國不斷上升的財政赤字將需要更高的資本流入，透過更高的殖利率或更低的匯率提供補償，考量到美國的高槓桿率，更高的殖利率將更難管理，意味著美元可能走弱。

摩根士丹利看空美元，預計美元指數今年底將跌到 89；法國興業銀行也看衰美元，今年底將跌到 90.3。

美元指數日 K 線圖。

歐元兌美元 1.16 以下具吸引力

歐元歷經近期暴跌後，摩根士丹利認為歐元兌美元目前低於 1.16 具有吸引力，尤其是上周歐洲央行引發的拋售，使歐元長期有望進行強勁反彈；尤其歐洲央行對歐元區利率給出的最新指引，對尋求更高回報的國際投資人來說，歐元前景將變得愈來愈具吸引力。

從籌碼面來看，摩根士丹利外匯策略師 Gek Teng Khoo 認為，目前歐元多頭部位仍穩住不退，有利歐元兌美元走高。

法興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 同樣預期未來 12 個月內歐元兌美元將出現反彈，一旦歐洲央行的貨幣政策正常化步入正軌，政治面的歐盟危機平息，未來 6-12 個月歐元兌美元將來到 1.30 附近。

歐元兌美元日 K 線圖。

西太平洋銀行 (Westpac Bank) 外匯策略主管 Richard Franulovich 則表示，美國的經濟數據及聯準會鷹派升息的態度，為美元漲勢提供支撐，而歐元區的經濟數據和升息態勢則形成反比，