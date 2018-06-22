中美貿易戰令戴姆勒下調財測 影響或將遍及整個汽車行業

中美貿易戰在汽車產業中激起一波下調財測的憂慮，德國汽車廠商戴姆勒(DAIGn.DE)下調2018年獲利預估，寶馬(BMWG.DE)也表示正在考慮「戰略選擇」。

戴姆勒周三晚間宣布，該公司在美國生產並出口至中國的梅賽德斯-奔馳汽車銷售將因為關稅問題而受影響，因此今年息稅前利潤(EBIT)會略有下降。

該公司此前預期2018年EBIT略微上升。此外還有多家全球大公司調降財測並歸咎於貿易形勢緊張。

「在原廠委托代工(OEM)企業中，我們不相信只有戴姆勒一家調降財測。其它OEM企業也因為戴姆勒所提到的類似趨勢而不同程度地面臨風險，」摩根史丹利分析師表示。

德國同業寶馬也存在運動型車(運動休旅車，SUV)在美國生產並出口至中國和歐洲的情況。該公司雖重申今年的獲利預估，但表示這有賴於全球政治環境大致不變。

「就目前有關國際貿易額外關稅的討論而言，公司正在評估各種可能情境以及策略選項，」該公司周四聲明中稱，但未再進一步說明。

Evercore ISI分析師表示，阿拉巴馬州奔馳工廠銷至中國的SUV銷量放緩，將造成約2.50億歐元的影響。

戴姆勒股價收低4.3%至57.84美元，寶馬汽車和大眾汽車 (VOWG_p.DE)股價分別收低2.9%和3.1%。

戴姆勒發出獲利預警的此時，正值美國總統特朗普計劃對進口汽車征收關稅，他的理由是諸多產品貿易失衡危及美國國家安全。

特朗普還威脅要對多達2,000億美元中國商品課稅，中方已警告將對等回擊美國產品，阿拉巴馬州奔馳工廠銷至中國的SUV或將成為潛在對象。

隨著投資者評估特朗普貿易政策對企業獲利構成的風險，最近幾周有許多企業股價上下擺蕩。

雖然美國和中國尚未落實新關稅，但戴姆勒預計將會開征，而且公司將難以把成本轉嫁給客戶。

「由於美國汽車進入中國市場的進口關稅提高，所以必須假定SUV銷量少於預期且成本高於預期，難以完全轉嫁給客戶，」該公司在一份監管文件中表示。

在戴姆勒公布修訂後的預測的同一天，有報導稱德國汽車業者支持有關歐盟廢除汽車關稅以降低貿易緊張局勢的提議。

北京擬對美國車廠的出口加征25%關稅，將影響近27萬輛汽車，總價值達110億美元，其中德國車企約占70億美元。

按金額計算，寶馬是美國的最大汽車出口商，其最大工廠在南卡羅來納州的斯帕坦堡。Evercore ISI的分析師表示，寶馬將面臨9.65億美元的關稅影響，戴姆勒面臨7.65億美元的沖擊。

去年寶馬在中國市場出售的汽車中，約有18%是從美國出口的。寶馬警告稱，貿易戰如果進一步升級，「對所有利益相關方都是有害的」。

緩和關稅曝險的一種方法是將目前由美國出口的部分X5 SUV的生產遷至中國一家工廠。對於是否在考慮這樣做，寶馬未予評論。

隨著貿易緊張局勢升級，寶馬汽車今年已經停止從美國向中國出口X3 SUV，將該車型生產轉移至南非Rosslyn和中國沈陽的工廠。

**排放標準更嚴格導致獲利下降**

戴姆勒還表示，新車型審核基於更為嚴格的燃油效率測試程序，將打擊下半年的銷售，並警告稱奔馳(Mercedes-Benz)商用車部門的獲利將因柴油車召回而受創。

戴姆勒目前預期奔馳轎車業務的息稅前利潤(EBIT)略低於上年，之前的預期為小幅增加。

戴姆勒稱，上個月德國監管機構聯邦運輸管理處(KBA)下令召回搭載1.6升柴油發動機的奔馳威霆(Vito)商用車，稱其違反了排放規定，導致商用車部門獲利大幅下降。

戴姆勒稱將對KBA的決定提起上訴。公司之前預計該部門業務獲利僅小幅下滑。

Evercore ISI分析師表示，一旦召回成本、WLTP認證和拉丁美洲市場營收下降的影響反映在業績之中，整體而言戴姆勒的息稅前利潤將減少約7.63億歐元。

**股價承壓**

韓國汽車股在亞洲時段下跌，日本同類股也承壓。

日韓車企一般都不向中國出口在美國生產的汽車。大多數在中國銷售的汽車是通過其在華合資公司在本地生產的，還有就是從亞洲其他國家進口的。

但分析師稱，中美貿易摩擦引發了其他國家可能遭遇連帶影響的擔憂，譬如美國針對所有進口汽車可能征收的關稅。

起亞汽車(000270.KS)跌2.2%，現代汽車(005380.KS)跌1.9%。

來源：路透法蘭克福6月21日

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