世德併購MMG 明年營收倍增 股價開盤跳空漲停

汽車扣件廠世德工業 (2066) 今天恢復交易，股價開盤跳空漲停鎖住，一舉越過半年線壓力關卡。世德昨天召開重大訊息宣布併購歐洲百年大廠 Max Mothes GmbH(MMG)51%，不僅切入歐洲汽車大廠供應鏈也跨入風力發電零組件，預估明年營收倍增上看 30 億元，毛利率及獲利也有望水漲船高。顏蘋表示，MMG 是世德首次進行海外併購，將以自有資金 650 萬歐元 (約新台幣 2.5 億元) 取得 MMG 約 51% 股權；MMG 是 BENZ、BMW、VW 德系車廠一階供應商，在汽車、風力、航太產業均有深厚實績，主攻在汽車及航太領域，世德透過 MMG 進而取得歐洲變速箱大廠訂單，也跨入風力發電零組件體系，雙方透過資源整合來強化經營效益、拓展業務領域擴大營運規模。



顏蘋表示，MMG 集團成立迄今已百年，主要工廠位於德國，並於比利時、土耳其設有子公司，並正洽購義大利子公司 MMI 中，世德預計 7 月完成併購並可開始認列業績，以 MMG 去年營收約 3700 萬歐元 (約新台幣 14 億元) 估算，世德明年就能看到營收倍增的成效，全年上看 30 億元。



法人指出，世德今年將重返正成長軌道，全年營收年增 10-15%。

