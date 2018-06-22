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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大台灣50正2   富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     臺企銀
嘉裕     元大滬深300正2  元大台商50        信昌化            大統染   大統益
東華     富邦恒生國企正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰                
大東     群益臺灣加權反1 富邦發達          麗正              銘旺科   達新                
立益     正道            富邦金融          中環              卓越     地球
佳和                     元大MSCI台灣      國巨              統領     恆大
昶和                     永豐臺灣加權      光罩                       怡華
三洋紡                   國泰日經225       茂矽                       昶和
本盟                     元大歐洲50        錸德                       大統染
瑞利                     元大日經225       智寶                       永記
樂士                     國泰20年美債反1   環科                       日勝化
正峰新                   元大美債7-10正2   隴華                       展宇
億泰                     元大美債7-10反1   新利虹                     六暉-KY
毛寶                     元大S&P日圓反1    友旺                       茂矽
燁興                     富邦歐洲          奇力新                     智寶
中鴻                     FH彭博高收益債    大毅                       銘旺科
聚亨                     FH彭博新興債      吉祥全                     奇力新
千興                     FH富時不動產      華新科                     大毅
威致                     元大台灣高息低波  嘉晶                       嘉晶
華豐                     FH富時高息低波    星通                       日電貿
首利                     國泰RMB短期報酬   禾伸堂                     玉晶光
麗正                     地球              玉晶光                     揚明光
東訊                     宏洲              揚明光                     世芯-KY
華泰                     嘉裕              佳凌                       拓凱
錸德                     東華              瀚宇博                     迎廣
倫飛                     大東              鈞寶                       嘉聯益
威盛                     立益              達方                       亞弘電
國碩                     佳和              富鼎                       鈺邦
銘旺科                   年興              杜康-DR                    富鼎
統懋                     昶和              陽光能源-DR                華友聯
翔耀                     三洋紡            潤泰材                     潤弘
太空梭                   本盟                                         遠雄來
新利虹                   瑞利                                         夏都
麗臺                     恩德                                         欣欣
華映                     樂士                                         統領
吉祥全                   正峰新                                       客思達-KY
憶聲                     永新-KY                                      康師傅-DR
科風                     億泰                                         友佳-DR
和鑫                     美吾華                                       一零四
力特                     毛寶                                         欣天然
喬鼎                     寶隆                                         新海
正達                     燁興                                         欣高
晟鈦                     中鴻                                         全國
同泰                     聚亨                                         茂順
新世紀                   志聯                                         jpp-KY
誠創                     千興                                         台數科
嘉威                     威致                                         南六
力銘                     厚生                                         基勝-KY
亞太電                   華豐                                         波力-KY
達能                     勤益控                                       泰昇-KY
清惠                     首利                                         政伸
慧友                     麗正                                         吉源-KY
勁永                     東訊
捷泰                     華泰
互億                     台積電
天瀚                     錸德
迅杰                     倫飛
華上                     威盛
光麗-KY                  國碩
元晶                     南亞科
華冠                     銘旺科
裕豐                     統懋
寶徠                     翔耀
皇普                     太空梭
日勝生                   新利虹
台船                     麗臺
六福                     華映
台南-KY                  百容
康師傅-DR                吉祥全
聖馬丁-DR                華固
神州-DR                  華立
耀傑-DR                  憶聲
同方友友-DR              佰鴻
晨訊科-DR                遠見
友佳-DR                  科風
陽光能源-DR              和鑫
精熙-DR                  力特
中福                     立萬利
雷虎                     喬鼎
中視                     正達
秋雨                     晟鈦
慶豐富                   昇貿
國光生                   同泰
                         新世紀
                         誠創
                         嘉威
                         力銘
                         圓展
                         亞太電
                         達能
                         東科-KY
                         達興材料
                         清惠
                         慧友
                         競國
                         勁永
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         華上
                         光麗-KY
                         光聖
                         元晶
                         華冠
                         富鼎
                         宇瞻
                         裕豐
                         寶徠
                         國建
                         皇普
                         日勝生
                         台船
                         六福
                         寒舍
                         雲品
                         富邦金
                         國泰金
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         成霖
                         慶豐富
                         岱宇
                         國光生
                         全宇生技-KY
                         日友
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