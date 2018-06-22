[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/21 107/06/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.45900 10.45710 0.00190 0.01817 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91270 9.88870 0.02400 0.24270 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91270 9.88870 0.02400 0.24270 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.91100 9.89170 0.01930 0.19511 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.91100 9.89170 0.01930 0.19511 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.22370 9.18230 0.04140 0.45087 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46170 9.42120 0.04050 0.42988 中國信託台灣活力基金 16.69000 16.44000 0.25000 1.52068 中國信託台灣優勢基金 19.03000 18.79000 0.24000 1.27728 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77520 9.77490 0.00030 0.00307 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22400 9.22360 0.00040 0.00434 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20320 10.20250 0.00070 0.00686 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62440 9.62380 0.00060 0.00623 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35260 10.34480 0.00780 0.07540 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06180 9.05500 0.00680 0.07510 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26960 11.24280 0.02680 0.23837 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.20180 10.17750 0.02430 0.23876 中國信託智能運動基金-台幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 中國信託智能運動基金-美元 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97750 10.97740 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.36030 9.34460 0.01570 0.16801 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.08820 9.07290 0.01530 0.16863 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.52540 9.51270 0.01270 0.13351 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24330 9.23090 0.01240 0.13433 中國信託精穩基金 19.32780 19.22120 0.10660 0.55460 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.38000 69.02000 0.36000 0.52159 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.58640 37.96030 -0.37390 -0.98498 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34030 11.33920 0.00110 0.00970 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84930 10.86210 -0.01280 -0.11784 元大上證50基金 30.14000 30.33000 -0.19000 -0.62644 元大大中華TMT基金-人民幣 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 元大大中華TMT基金-新台幣 11.47000 11.37000 0.10000 0.87951 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 元大大中華價值指數基金-美元 13.10600 13.04600 0.06000 0.45991 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30800 17.23800 0.07000 0.40608 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.12300 11.06300 0.06000 0.54235 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.11000 11.06400 0.04600 0.41576 元大中國平衡基金-人民幣 3.10000 3.08000 0.02000 0.64935 元大中國平衡基金-新台幣 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.13460 47.27170 -0.13710 -0.29003 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38170 10.38000 0.00170 0.01638 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64160 9.63990 0.00170 0.01764 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91840 9.92930 -0.01090 -0.10978 元大巴西指數基金 5.19300 5.17800 0.01500 0.28969 元大巴菲特基金 30.62000 30.57000 0.05000 0.16356 元大日經225基金 28.51000 28.36000 0.15000 0.52891 元大台商收成基金 24.07000 24.12000 -0.05000 -0.20730 元大台灣50單日反向1倍基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974 元大台灣50單日正向2倍基金 36.73000 36.97000 -0.24000 -0.64918 元大台灣中型100基金 33.75000 33.74000 0.01000 0.02964 元大台灣加權股價指數基金 25.08600 25.04300 0.04300 0.17170 元大台灣卓越50基金 81.28000 81.23000 0.05000 0.06155 元大台灣金融基金 17.55000 17.54000 0.01000 0.05701 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.94000 30.95000 -0.01000 -0.03231 元大台灣高股息基金 26.01000 26.03000 -0.02000 -0.07683 元大台灣電子科技基金 35.97000 35.94000 0.03000 0.08347 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.69000 0.02000 0.13615 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 元大全球不動產證券化基金-美元 12.92100 12.87900 0.04200 0.32611 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.66000 0.03000 0.45045 元大全球股票入息基金-美元配息 9.77700 9.77600 0.00100 0.01023 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694 元大全球農業商機基金 16.96000 16.98000 -0.02000 -0.11779 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.50600 8.66100 -0.15500 -1.78963 元大印度指數基金 9.67800 9.65000 0.02800 0.29016 元大印度基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 元大多多基金 22.23000 22.07000 0.16000 0.72497 元大多福基金 59.72000 59.06000 0.66000 1.11751 元大亞太成長基金 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55620 8.57270 -0.01650 -0.19247 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08570 7.09930 -0.01360 -0.19157 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.67700 9.62500 0.05200 0.54026 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08500 10.01100 0.07400 0.73919 元大卓越基金 52.41000 52.28000 0.13000 0.24866 元大店頭基金 9.70000 9.53000 0.17000 1.78384 元大泛歐成長基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22830 10.22780 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.40090 9.35940 0.04150 0.44340 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.99120 31.08980 -0.09860 -0.31715 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.25940 37.59520 -0.33580 -0.89320 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.17540 19.06850 0.10690 0.56061 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.03180 19.26450 -0.23270 -1.20792 元大美國政府7至10年期債券基金 37.80910 38.01400 -0.20490 -0.53901 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.53080 20.50110 0.02970 0.14487 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.85620 17.93630 -0.08010 -0.44658 元大高科技基金 21.41000 21.37000 0.04000 0.18718 元大得利貨幣市場基金 16.24060 16.24040 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97300 11.97280 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.28000 14.10000 0.18000 1.27660 元大華夏中小基金 8.18000 8.07000 0.11000 1.36307 元大新中國基金-人民幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 元大新中國基金-美元 10.28400 10.21400 0.07000 0.68533 元大新中國基金-新台幣 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 元大新主流基金 31.11000 30.91000 0.20000 0.64704 元大新東協平衡基金-美元 9.54700 9.84700 -0.30000 -3.04661 元大新東協平衡基金-新台幣 9.10000 9.28000 -0.18000 -1.93966 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38710 10.43020 -0.04310 -0.41322 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.22010 10.27090 -0.05080 -0.49460 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.63870 10.65040 -0.01170 -0.10986 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35610 9.41140 -0.05530 -0.58759 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77650 9.78510 -0.00860 -0.08789 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43920 9.44760 -0.00840 -0.08891 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.71480 9.72890 -0.01410 -0.14493 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.38230 9.39580 -0.01350 -0.14368 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53170 9.53700 -0.00530 -0.05557 元大新興亞洲基金 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.33970 9.34990 -0.01020 -0.10909 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.22260 9.23270 -0.01010 -0.10939 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.38950 9.40470 -0.01520 -0.16162 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.26950 9.28450 -0.01500 -0.16156 元大萬泰貨幣市場基金 15.09010 15.08990 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.69000 42.62000 0.07000 0.16424 元大實質多重資產基金-人民幣 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 元大實質多重資產基金-美元 9.39500 9.44400 -0.04900 -0.51885 元大實質多重資產基金-新台幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 元大滬深300單日反向1倍基金 14.99000 14.86000 0.13000 0.87483 元大滬深300單日正向2倍基金 15.21000 15.33000 -0.12000 -0.78278 元大摩臺基金 37.95000 37.91000 0.04000 0.10551 元大標普500基金 25.10000 25.13000 -0.03000 -0.11938 元大標普500單日反向1倍基金 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 元大標普500單日正向2倍基金 32.78000 32.69000 0.09000 0.27531 元大標智滬深300基金 17.71000 17.95000 -0.24000 -1.33705 元大歐洲50基金 24.65000 24.62000 0.03000 0.12185 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47000 9.45820 0.01180 0.12476 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15810 10.15770 0.00040 0.00394 元大績效基金 64.11000 63.67000 0.44000 0.69106 元大韓國KOSPI200基金 22.59000 22.79000 -0.20000 -0.87758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.93000 15.90000 0.03000 0.18868 日盛上選基金 36.05000 35.66000 0.39000 1.09366 日盛小而美基金 19.76000 19.61000 0.15000 0.76492 日盛中國內需動力基金 11.01000 10.81000 0.20000 1.85014 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55610 11.55570 0.00040 0.00346 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77060 9.77020 0.00040 0.00409 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.81430 11.81690 -0.00260 -0.02200 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98280 9.98500 -0.00220 -0.02203 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67570 10.67990 -0.00420 -0.03933 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00500 9.00850 -0.00350 -0.03885 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.93000 11.77000 0.16000 1.35939 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.07000 11.90000 0.17000 1.42857 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585 日盛日盛基金 14.97000 14.83000 0.14000 0.94403 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 日盛全球抗暖化基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05520 10.04730 0.00790 0.07863 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51900 9.51160 0.00740 0.07780 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84420 9.83780 0.00640 0.06506 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.32160 9.31560 0.00600 0.06441 日盛全球新興債券基金A 10.61040 10.60220 0.00820 0.07734 日盛全球新興債券基金B 8.29680 8.29040 0.00640 0.07720 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39280 2.39410 -0.00130 -0.05430 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67780 1.67870 -0.00090 -0.05361 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37110 0.37140 -0.00030 -0.08078 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26110 0.26130 -0.00020 -0.07654 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26900 12.28070 -0.01170 -0.09527 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.48910 8.49720 -0.00810 -0.09533 日盛亞洲機會基金 7.63000 7.59000 0.04000 0.52701 日盛首選基金 18.42000 18.33000 0.09000 0.49100 日盛高科技基金 19.42000 19.28000 0.14000 0.72614 日盛貨幣市場基金 14.75780 14.75760 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.62000 43.20000 0.42000 0.97222 日盛精選五虎基金 39.58000 39.20000 0.38000 0.96939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47400 13.47380 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.51000 36.12000 0.39000 1.07973 台新MSCI中國基金 22.47000 22.37000 0.10000 0.44703 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.32000 18.25000 0.07000 0.38356 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.48000 21.59000 -0.11000 -0.50950 台新大眾貨幣市場基金 14.15020 14.15010 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.96300 9.95680 0.00620 0.06227 台新中美貨幣市場基金-美元 10.73560 10.73690 -0.00130 -0.01211 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07260 10.07910 -0.00650 -0.06449 台新中國通基金 49.31000 48.86000 0.45000 0.92100 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55320 0.54330 0.00990 1.82220 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.67100 16.38000 0.29100 1.77656 台新中國精選中小基金-美元 0.40330 0.39480 0.00850 2.15299 台新中國精選中小基金-新台幣 12.17000 11.92000 0.25000 2.09732 台新主流基金 25.04000 24.88000 0.16000 0.64309 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.25000 0.20000 1.03896 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64840 0.64140 0.00700 1.09136 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.62000 14.47000 0.15000 1.03663 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48680 0.48150 0.00530 1.10073 台新台灣中小基金 38.69000 38.41000 0.28000 0.72898 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.50040 9.46790 0.03250 0.34327 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.35790 9.30920 0.04870 0.52314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41620 10.36200 0.05420 0.52307 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.53120 10.53920 -0.00800 -0.07591 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28950 11.29810 -0.00860 -0.07612 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 台新印度基金 15.60000 15.52000 0.08000 0.51546 台新亞美短期債券基金 10.93570 10.93310 0.00260 0.02378 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57830 8.58610 -0.00780 -0.09084 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29040 0.29050 -0.00010 -0.03442 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.80200 11.81280 -0.01080 -0.09143 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39380 0.39400 -0.00020 -0.05076 台新真吉利貨幣市場基金 11.08280 11.08270 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.95130 29.87860 0.07270 0.24332 台新智慧生活基金-美元 10.68490 10.63580 0.04910 0.46165 台新智慧生活基金-新台幣 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.71140 8.69130 0.02010 0.23127 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.71120 8.69580 0.01540 0.17710 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.27200 9.25070 0.02130 0.23025 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27960 9.26320 0.01640 0.17704 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41700 10.38830 0.02870 0.27627 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34040 0.33930 0.00110 0.32420 台新新興市場債券基金(B類型) 7.83980 7.81820 0.02160 0.27628 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26990 0.26900 0.00090 0.33457 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.16000 6.09000 0.07000 1.14943 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.17000 20.12000 0.05000 0.24851 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.65000 10.64400 0.00600 0.05637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.10000 24.07000 0.03000 0.12464 未來資產全球大消費基金 15.70000 15.65000 0.05000 0.31949 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76070 11.76570 -0.00500 -0.04250 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56960 9.57380 -0.00420 -0.04387 未來資產亞洲新富基金 22.33000 22.13000 0.20000 0.90375 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55670 12.55660 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.92000 14.88000 0.04000 0.26882 未來資產新興市場債券基金A 8.59840 8.56180 0.03660 0.42748 未來資產新興市場債券基金B 6.60300 6.57490 0.02810 0.42738 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04080 11.03980 0.00100 0.00906 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21730 10.22010 -0.00280 -0.02740 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30580 9.46440 -0.15860 -1.67575 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.50530 10.64650 -0.14120 -1.32626 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.30010 8.44340 -0.14330 -1.69718 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42880 9.55690 -0.12810 -1.34039 永豐中小基金 56.77000 56.75000 0.02000 0.03524 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75370 1.78000 -0.02630 -1.47753 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29710 2.32020 -0.02310 -0.99560 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.29170 8.41940 -0.12770 -1.51674 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.53740 10.64700 -0.10960 -1.02940 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 4.90000 0.02000 0.40816 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.91000 22.81000 0.10000 0.43840 永豐主流品牌基金 17.83000 17.98000 -0.15000 -0.83426 永豐永豐基金 36.83000 36.53000 0.30000 0.82124 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.03470 10.02120 0.01350 0.13471 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.03460 10.02100 0.01360 0.13571 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.01750 10.00520 0.01230 0.12294 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.01740 10.00510 0.01230 0.12294 永豐亞洲民生消費基金 12.56000 12.47000 0.09000 0.72173 永豐南非幣2021保本基金 12.73730 12.70610 0.03120 0.24555 永豐高科技基金 27.88000 27.75000 0.13000 0.46847 永豐貨幣市場基金 13.87180 13.87170 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02240 2.02340 -0.00100 -0.04942 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38440 2.38080 0.00360 0.15121 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74040 7.76740 -0.02700 -0.34761 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.30560 10.29360 0.01200 0.11658 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11760 7.13140 -0.01380 -0.19351 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86270 10.83970 0.02300 0.21218 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.67000 18.64000 0.03000 0.16094 永豐臺灣加權ETF基金 54.45000 54.41000 0.04000 0.07352 永豐領航科技基金 44.44000 44.27000 0.17000 0.38401 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 永豐趨勢平衡基金 51.19000 51.08000 0.11000 0.21535 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50160 11.50050 0.00110 0.00956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.56030 9.55930 0.00100 0.01046 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68430 9.68320 0.00110 0.01136 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52880 9.53160 -0.00280 -0.02938 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61330 9.61620 -0.00290 -0.03016 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57640 9.57640 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83110 9.83100 0.00010 0.00102 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51120 9.51390 -0.00270 -0.02838 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67910 9.68190 -0.00280 -0.02892 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.50000 11.36000 0.14000 1.23239 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113 兆豐國際中小基金 16.75000 16.73000 0.02000 0.11955 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.61000 20.46000 0.15000 0.73314 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.70000 20.54000 0.16000 0.77897 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 兆豐國際生命科學基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29690 10.29230 0.00460 0.04469 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63790 10.62940 0.00850 0.07997 兆豐國際全球高股息基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 兆豐國際全球基金 33.04000 32.99000 0.05000 0.15156 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23560 10.23500 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.83740 9.79440 0.04300 0.43903 兆豐國際國民基金 23.10000 22.80000 0.30000 1.31579 兆豐國際第一基金 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82790 9.82390 0.00400 0.04072 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84680 7.84360 0.00320 0.04080 兆豐國際萬全基金 21.34000 21.27000 0.07000 0.32910 兆豐國際電子基金 27.06000 26.90000 0.16000 0.59480 兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.95000 21.90000 0.05000 0.22831 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922 兆豐國際豐台灣基金 32.79000 32.74000 0.05000 0.15272 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49250 12.49230 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04810 10.97690 0.07120 0.64863 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91560 11.83260 0.08300 0.70145 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69570 10.62460 0.07110 0.66920 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46450 11.38570 0.07880 0.69210 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15370 8.10120 0.05250 0.64805 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53300 9.46660 0.06640 0.70141 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05630 8.99620 0.06010 0.66806 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02610 8.96360 0.06250 0.69726 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35220 9.29010 0.06210 0.66845 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫貨幣市場基金 10.12170 10.12150 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42960 9.43980 -0.01020 -0.10805 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.70570 9.70410 0.00160 0.01649 合庫新興多重收益基金A類型 9.96210 9.96270 -0.00060 -0.00602 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.43820 11.43370 0.00450 0.03936 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.30550 13.28340 0.02210 0.16637 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.87700 8.88580 -0.00880 -0.09903 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51520 9.51360 0.00160 0.01682 合庫新興多重收益基金B類型 7.89890 7.89930 -0.00040 -0.00506 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.86220 8.85880 0.00340 0.03838 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06880 10.05110 0.01770 0.17610 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93540 10.93450 0.00090 0.00823 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.47940 10.47500 0.00440 0.04200 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10160 10.10270 -0.00110 -0.01089 安聯中國東協基金 15.81000 15.79000 0.02000 0.12666 安聯中國策略基金 15.46000 15.36000 0.10000 0.65104 安聯中華新思路基金-人民幣 14.79000 14.72000 0.07000 0.47554 安聯中華新思路基金-美元 14.62000 14.56000 0.06000 0.41209 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 安聯台灣大壩基金 28.48000 28.37000 0.11000 0.38773 安聯台灣科技基金 48.31000 48.17000 0.14000 0.29064 安聯台灣貨幣市場基金 12.48140 12.48120 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.77000 31.62000 0.15000 0.47438 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06680 10.06820 -0.00140 -0.01391 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98670 14.99030 -0.00360 -0.02402 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64590 9.64820 -0.00230 -0.02384 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07540 12.07590 -0.00050 -0.00414 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08100 10.08450 -0.00350 -0.03471 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19380 12.19890 -0.00510 -0.04181 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53810 9.53860 -0.00050 -0.00524 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38170 9.38500 -0.00330 -0.03516 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07350 9.07720 -0.00370 -0.04076 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86050 11.86470 -0.00420 -0.03540 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88110 10.88600 -0.00490 -0.04501 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55300 10.55830 -0.00530 -0.05020 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95850 8.96170 -0.00320 -0.03571 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75110 8.75500 -0.00390 -0.04455 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46150 8.46580 -0.00430 -0.05079 安聯全球人口趨勢基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.82000 9.66000 0.16000 1.65631 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.14000 35.59000 0.55000 1.54538 安聯全球油礦金趨勢基金 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 安聯全球計量平衡基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01760 12.03090 -0.01330 -0.11055 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45640 10.46800 -0.01160 -0.11081 安聯全球新興市場基金 17.89000 17.78000 0.11000 0.61867 安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 安聯亞洲動態策略基金 24.45000 24.35000 0.10000 0.41068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99830 10.00650 -0.00820 -0.08195 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80230 9.81030 -0.00800 -0.08155 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.02390 83.06210 -0.03820 -0.04599 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.53050 12.53620 -0.00570 -0.04547 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57160 65.60330 -0.03170 -0.04832 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.82080 9.82520 -0.00440 -0.04478 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53400 2.53510 -0.00110 -0.04339 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59920 10.60160 -0.00240 -0.02264 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12650 2.12840 -0.00190 -0.08927 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84980 8.85160 -0.00180 -0.02034 宏利台灣動力基金 33.13000 32.86000 0.27000 0.82167 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.33480 10.31520 0.01960 0.19001 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91810 9.90590 0.01220 0.12316 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.20290 8.18740 0.01550 0.18932 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05510 8.04410 0.01100 0.13675 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.92840 12.94700 -0.01860 -0.14366 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77530 2.77490 0.00040 0.01441 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69980 11.70340 -0.00360 -0.03076 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71590 8.71860 -0.00270 -0.03097 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31300 2.31540 -0.00240 -0.10365 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.77280 10.78090 -0.00810 -0.07513 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.15450 4.11040 0.04410 1.07289 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67260 0.66560 0.00700 1.05168 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.34000 19.14000 0.20000 1.04493 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70350 11.69620 0.00730 0.06241 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42390 10.42040 0.00350 0.03359 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08860 10.08750 0.00110 0.01090 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.04280 9.03540 0.00740 0.08190 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59640 8.59350 0.00290 0.03375 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46760 8.46730 0.00030 0.00354 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57040 8.56530 0.00510 0.05954 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70070 2.68950 0.01120 0.41643 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39400 0.39240 0.00160 0.40775 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91490 11.87170 0.04320 0.36389 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89660 0.89240 0.00420 0.47064 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31990 7.29280 0.02710 0.37160 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03350 2.02480 0.00870 0.42967 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29240 0.29120 0.00120 0.41209 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99090 8.95800 0.03290 0.36727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32860 0.32720 0.00140 0.42787 宏利萬利貨幣市場基金 13.63360 13.63350 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.89000 2.87000 0.02000 0.69686 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 宏利臺灣股息收益基金 29.10000 28.87000 0.23000 0.79667 宏利澳幣保本基金 12.00420 11.99860 0.00560 0.04667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.41000 11.34000 0.07000 0.61728 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.80510 9.81220 -0.00710 -0.07236 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64670 9.65950 -0.01280 -0.13251 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86840 8.88490 -0.01650 -0.18571 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.43820 10.45760 -0.01940 -0.18551 貝萊德亞美利加收益基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92780 12.92770 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.39000 26.30000 0.09000 0.34221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20120 11.19950 0.00170 0.01518 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16440 10.15640 0.00800 0.07877 保德信大中華基金 31.00000 30.77000 0.23000 0.74748 保德信中小型股基金 49.49000 49.10000 0.39000 0.79430 保德信中國中小基金-人民幣 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250 保德信中國中小基金-美元 9.97000 9.81000 0.16000 1.63099 保德信中國中小基金-新臺幣 9.41000 9.27000 0.14000 1.51025 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.63860 9.64370 -0.00510 -0.05288 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.64650 9.65260 -0.00610 -0.06320 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.74350 9.74890 -0.00540 -0.05539 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.46520 10.44450 0.02070 0.19819 保德信中國品牌基金-人民幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 保德信中國品牌基金-美元 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 保德信台商全方位基金 38.13000 37.96000 0.17000 0.44784 保德信全球中小基金 30.57000 30.43000 0.14000 0.46007 保德信全球消費商機基金 18.18000 18.12000 0.06000 0.33113 保德信全球基礎建設基金 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 保德信全球資源基金 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.43000 32.13000 0.30000 0.93371 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79130 9.80980 -0.01850 -0.18859 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53330 10.51840 0.01490 0.14166 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09040 9.11300 -0.02260 -0.24800 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76790 9.75930 0.00860 0.08812 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20840 8.25030 -0.04190 -0.50786 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73520 10.73760 -0.00240 -0.02235 保德信亞太基金 22.04000 21.89000 0.15000 0.68524 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48340 8.52620 -0.04280 -0.50198 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14790 11.15800 -0.01010 -0.09052 保德信店頭市場基金 35.97000 35.45000 0.52000 1.46685 保德信拉丁美洲基金 6.38000 6.32000 0.06000 0.94937 保德信金平衡基金 29.71000 29.64000 0.07000 0.23617 保德信金滿意基金 43.42000 43.10000 0.32000 0.74246 保德信科技島基金 27.17000 27.00000 0.17000 0.62963 保德信高成長基金 95.74000 95.41000 0.33000 0.34588 保德信第一基金 27.59000 27.44000 0.15000 0.54665 保德信貨幣市場基金 15.75550 15.75540 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56620 10.55740 0.00880 0.08335 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51010 10.50680 0.00330 0.03141 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81990 10.81370 0.00620 0.05733 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07600 10.07550 0.00050 0.00496 保德信新世紀基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97160 8.02290 -0.05130 -0.63942 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65600 10.66110 -0.00510 -0.04784 保德信新興趨勢組合基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 保德信瑞騰基金 15.53640 15.53630 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74370 9.71740 0.02630 0.27065 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89460 9.86800 0.02660 0.26956 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65070 9.62220 0.02850 0.29619 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.71460 9.68590 0.02870 0.29631 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72750 9.69400 0.03350 0.34557 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72740 9.69390 0.03350 0.34558 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69710 9.66930 0.02780 0.28751 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69850 9.67060 0.02790 0.28850 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.79630 9.76580 0.03050 0.31231 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92910 9.90000 0.02910 0.29394 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92860 9.89960 0.02900 0.29294 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91890 9.89560 0.02330 0.23546 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91890 9.89560 0.02330 0.23546 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.50800 9.47170 0.03630 0.38325 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.44500 9.41420 0.03080 0.32717 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95150 1.95170 -0.00020 -0.01025 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63070 2.63100 -0.00030 -0.01140 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30370 0.30360 0.00010 0.03294 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44470 0.44460 0.00010 0.02249 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.62720 8.62480 0.00240 0.02783 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82650 11.82630 0.00020 0.00169 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52920 9.52790 0.00130 0.01364 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56890 11.56800 0.00090 0.00778 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.93970 8.93580 0.00390 0.04364 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.87740 10.87280 0.00460 0.04231 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02800 9.99650 0.03150 0.31511 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88430 9.85140 0.03290 0.33396 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09710 10.07720 0.01990 0.19748 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.57610 10.55530 0.02080 0.19706 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97570 9.95560 0.02010 0.20190 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80830 9.78420 0.02410 0.24632 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03500 10.01040 0.02460 0.24574 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74120 9.71450 0.02670 0.27485 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88440 9.85890 0.02550 0.25865 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23090 10.20090 0.03000 0.29409 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.24850 6.22770 0.02080 0.33399 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59810 10.56270 0.03540 0.33514 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64300 11.64290 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.52000 20.35000 0.17000 0.83538 施羅德樂活中小基金-I類型 4666.480004627.88000 38.60000 0.83408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.57000 10.55790 0.01210 0.11461 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73500 11.71480 0.02020 0.17243 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.97340 10.95630 0.01710 0.15607 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.45550 9.44470 0.01080 0.11435 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.02320 10.00600 0.01720 0.17190 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.81920 9.80390 0.01530 0.15606 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.83370 10.82130 0.01240 0.11459 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.54070 11.52090 0.01980 0.17186 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.48280 11.46490 0.01790 0.15613 柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.41000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64570 13.64560 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.17000 16.11000 0.06000 0.37244 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33800 13.30550 0.03250 0.24426 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79780 11.76350 0.03430 0.29158 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.41960 12.38580 0.03380 0.27289 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.95370 8.93190 0.02180 0.24407 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79270 6.77620 0.01650 0.24350 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85800 8.83220 0.02580 0.29211 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50750 8.48450 0.02300 0.27108 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84870 10.81920 0.02950 0.27266 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39180 8.36840 0.02340 0.27962 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97280 11.93800 0.03480 0.29151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55490 11.52680 0.02810 0.24378 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63240 11.60100 0.03140 0.27067 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30570 11.27490 0.03080 0.27317 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00120 8.97930 0.02190 0.24389 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89670 9.86800 0.02870 0.29084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72470 9.69830 0.02640 0.27221 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64940 9.62320 0.02620 0.27226 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49230 9.46580 0.02650 0.27996 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15880 10.16480 -0.00600 -0.05903 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06780 10.06930 -0.00150 -0.01490 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97990 9.98270 -0.00280 -0.02805 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05750 10.05710 0.00040 0.00398 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01490 10.02080 -0.00590 -0.05888 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88590 9.88740 -0.00150 -0.01517 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83740 9.84010 -0.00270 -0.02744 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91540 9.91500 0.00040 0.00403 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13930 10.14530 -0.00600 -0.05914 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.06780 10.06930 -0.00150 -0.01490 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98000 9.98270 -0.00270 -0.02705 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05760 10.05720 0.00040 0.00398 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01500 10.02090 -0.00590 -0.05888 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88600 9.88740 -0.00140 -0.01416 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83740 9.84010 -0.00270 -0.02744 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91540 9.91500 0.00040 0.00403 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.56620 10.58080 -0.01460 -0.13799 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77510 11.78690 -0.01180 -0.10011 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21830 11.23100 -0.01270 -0.11308 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06980 9.08230 -0.01250 -0.13763 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81900 9.82880 -0.00980 -0.09971 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68240 9.69330 -0.01090 -0.11245 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28190 10.29610 -0.01420 -0.13792 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96390 10.97490 -0.01100 -0.10023 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83810 10.85030 -0.01220 -0.11244 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07000 9.08250 -0.01250 -0.13763 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81930 9.82920 -0.00990 -0.10072 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68280 9.69370 -0.01090 -0.11244 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.26000 14.18000 0.08000 0.56417 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 柏瑞拉丁美洲基金 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30450 11.33840 -0.03390 -0.29898 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45010 7.47240 -0.02230 -0.29843 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.25840 11.24160 0.01680 0.14944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94180 10.92140 0.02040 0.18679 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11340 10.09610 0.01730 0.17135 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32510 8.31260 0.01250 0.15037 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40580 9.38820 0.01760 0.18747 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.43670 9.42050 0.01620 0.17197 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52540 10.50580 0.01960 0.18656 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88690 9.87220 0.01470 0.14890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09710 10.07980 0.01730 0.17163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.74450 9.72640 0.01810 0.18609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99530 8.98190 0.01340 0.14919 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92880 8.91300 0.01580 0.17727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45950 9.44330 0.01620 0.17155 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75690 11.70840 0.04850 0.41423 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27570 11.22370 0.05200 0.46331 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.74010 10.69270 0.04740 0.44329 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.08150 7.05230 0.02920 0.41405 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92260 8.88140 0.04120 0.46389 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.53960 9.49740 0.04220 0.44433 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.10650 10.06470 0.04180 0.41531 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.75720 10.70970 0.04750 0.44352 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65530 9.61080 0.04450 0.46302 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.03040 8.99310 0.03730 0.41476 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.74260 9.69960 0.04300 0.44332 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08760 11.10070 -0.01310 -0.11801 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67390 11.68330 -0.00940 -0.08046 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74760 10.75760 -0.01000 -0.09296 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14180 9.15260 -0.01080 -0.11800 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71270 9.72050 -0.00780 -0.08024 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71290 9.72190 -0.00900 -0.09257 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.00320 11.01210 -0.00890 -0.08082 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89260 9.90430 -0.01170 -0.11813 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24090 10.25040 -0.00950 -0.09268 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47690 9.48810 -0.01120 -0.11804 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29420 9.30520 -0.01100 -0.11821 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93130 9.93930 -0.00800 -0.08049 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47540 9.48420 -0.00880 -0.09279 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.15000 0.03000 0.16529 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82640 12.81350 0.01290 0.10068 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.84820 10.82450 0.02370 0.21895 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65930 11.63080 0.02850 0.24504 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30680 12.28670 0.02010 0.16359 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.28240 11.25610 0.02630 0.23365 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.94450 9.92280 0.02170 0.21869 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41080 10.38550 0.02530 0.24361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.39290 10.37590 0.01700 0.16384 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36340 10.33920 0.02420 0.23406 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20750 10.18260 0.02490 0.24453 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30410 10.28010 0.02400 0.23346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.27000 29.57000 -0.30000 -1.01454 國泰大中華基金 21.74000 21.66000 0.08000 0.36934 國泰小龍基金 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450 國泰中小成長基金 46.93000 46.78000 0.15000 0.32065 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.30850 4.27660 0.03190 0.74592 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.06000 19.94000 0.12000 0.60181 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.76680 0.76170 0.00510 0.66955 國泰中國內需增長基金美元級別 0.72630 0.72140 0.00490 0.67923 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09170 2.09220 -0.00050 -0.02390 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60890 9.62230 -0.01340 -0.13926 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.24200 8.25360 -0.01160 -0.14054 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31830 0.31860 -0.00030 -0.09416 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43820 11.43720 0.00100 0.00874 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.76090 1.76210 -0.00120 -0.06810 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.17570 10.16820 0.00750 0.07376 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34220 0.34170 0.00050 0.14633 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.64780 4.60690 0.04090 0.88780 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.63000 21.46000 0.17000 0.79217 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.71100 0.70520 0.00580 0.82246 國泰中港台基金人民幣級別 3.38130 3.35300 0.02830 0.84402 國泰中港台基金台幣級別 15.74000 15.63000 0.11000 0.70377 國泰中港台基金美元級別 0.52370 0.51970 0.00400 0.76967 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.59000 12.68000 -0.09000 -0.70978 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.65000 36.17000 0.48000 1.32707 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.12900 10.13510 -0.00610 -0.06019 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.12900 10.13510 -0.00610 -0.06019 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.12900 10.13510 -0.00610 -0.06019 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40400 12.40390 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.79000 29.70000 0.09000 0.30303 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26120 2.25960 0.00160 0.07081 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34920 0.34920 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47630 0.47540 0.00090 0.18931 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46790 0.46780 0.00010 0.02138 國泰全球資源基金台幣級別 5.76000 5.75000 0.01000 0.17391 國泰全球資源基金美元級別 0.18800 0.18770 0.00030 0.15983 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41140 0.41090 0.00050 0.12168 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37350 0.37310 0.00040 0.10721 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43510 0.43470 0.00040 0.09202 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50480 0.50330 0.00150 0.29803 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.28000 20.24000 0.04000 0.19763 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.16000 21.14000 0.02000 0.09461 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40350 2.39340 0.01010 0.42199 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.30120 11.26670 0.03450 0.30621 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24840 10.21710 0.03130 0.30635 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37210 0.37080 0.00130 0.35059 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33750 0.33630 0.00120 0.35682 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50430 0.50160 0.00270 0.53828 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40530 0.40420 0.00110 0.27214 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.82000 18.76000 0.06000 0.31983 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62360 0.62130 0.00230 0.37019 國泰科技生化基金 39.22000 39.12000 0.10000 0.25562 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.00000 26.05000 -0.05000 -0.19194 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.77900 39.02110 -0.24210 -0.62043 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59780 19.48830 0.10950 0.56188 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.30380 19.52920 -0.22540 -1.15417 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99610 39.22090 -0.22480 -0.57316 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.15520 39.03350 0.12170 0.31178 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.09590 42.06930 0.02660 0.06323 國泰紐幣2021保本基金 12.00980 12.01630 -0.00650 -0.05409 國泰紐幣八年期保本基金 12.28940 12.29610 -0.00670 -0.05449 國泰紐幣保本基金 12.32970 12.33380 -0.00410 -0.03324 國泰高科技基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054 國泰國泰基金台幣I級別 25.27000 25.25000 0.02000 0.07921 國泰國泰基金台幣級別 25.27000 25.25000 0.02000 0.07921 國泰富時中國A50基金 19.86000 20.02000 -0.16000 -0.79920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33780 0.33730 0.00050 0.14824 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46760 0.46600 0.00160 0.34335 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37120 0.36950 0.00170 0.46008 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51390 0.51050 0.00340 0.66601 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35040 0.34960 0.00080 0.22883 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48510 0.48310 0.00200 0.41399 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50840 10.49560 0.01280 0.12196 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.62150 7.61220 0.00930 0.12217 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35520 0.35470 0.00050 0.14096 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25540 0.25510 0.00030 0.11760 國泰新興市場基金台幣級別 12.10000 12.00000 0.10000 0.83333 國泰新興市場基金美元級別 0.40130 0.39780 0.00350 0.87984 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11020 2.10530 0.00490 0.23275 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40520 1.40190 0.00330 0.23539 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33580 0.33530 0.00050 0.14912 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36080 0.36020 0.00060 0.16657 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22590 0.22550 0.00040 0.17738 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.30300 10.28770 0.01530 0.14872 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.73330 6.72330 0.01000 0.14874 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.84000 35.04000 -0.20000 -0.57078 國泰價值卓越基金 17.16000 17.06000 0.10000 0.58617 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38910 0.38950 -0.00040 -0.10270 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92750 39.96110 -0.03360 -0.08408 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.19000 20.09000 0.10000 0.49776 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.37000 19.27000 0.10000 0.51894 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.09000 19.09000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00770 12.01490 -0.00720 -0.05993 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39800 0.39800 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59340 9.61080 -0.01740 -0.18105 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.53100 8.54210 -0.01110 -0.12994 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.58560 10.60490 -0.01930 -0.18199 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51180 9.52420 -0.01240 -0.13019 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13230 11.13140 0.00090 0.00809 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14320 10.14610 -0.00290 -0.02858 第一金大中華基金 29.38000 29.07000 0.31000 1.06639 第一金小型精選基金 42.93000 42.19000 0.74000 1.75397 第一金中國世紀基金-人民幣 14.03000 13.89000 0.14000 1.00792 第一金中國世紀基金-美元 9.29450 9.20640 0.08810 0.95694 第一金中國世紀基金-美元-N 9.29550 9.19660 0.09890 1.07540 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 第一金中概平衡基金 26.68000 26.51000 0.17000 0.64127 第一金台灣貨幣市場基金 15.23910 15.23890 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.72000 177.71800 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.08340 10.06950 0.01390 0.13804 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.08340 10.06950 0.01390 0.13804 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.57360 14.50890 0.06470 0.44593 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.57410 14.50850 0.06560 0.45215 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82040 9.80920 0.01120 0.11418 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82310 9.81200 0.01110 0.11313 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39850 9.39020 0.00830 0.08839 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42240 9.41410 0.00830 0.08817 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.22540 10.21380 0.01160 0.11357 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79280 9.78420 0.00860 0.08790 第一金全球大趨勢基金 23.69000 23.61000 0.08000 0.33884 第一金全球不動產證券化基金A 8.12890 8.08810 0.04080 0.50444 第一金全球不動產證券化基金B 5.83250 5.80320 0.02930 0.50489 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.40930 9.37320 0.03610 0.38514 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.41040 9.37450 0.03590 0.38295 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.68660 9.64910 0.03750 0.38864 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.68780 9.65080 0.03700 0.38339 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57420 8.58300 -0.00880 -0.10253 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.06560 10.07580 -0.01020 -0.10123 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73350 9.72180 0.01170 0.12035 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73250 9.71980 0.01270 0.13066 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02660 8.01760 0.00900 0.11225 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86670 8.85820 0.00850 0.09596 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86690 8.85840 0.00850 0.09595 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07620 11.06170 0.01450 0.13108 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07710 11.06250 0.01460 0.13198 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97130 9.96020 0.01110 0.11144 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68360 14.66950 0.01410 0.09612 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.36790 14.30530 0.06260 0.43760 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.38560 14.32290 0.06270 0.43776 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764 第一金亞洲科技基金 20.21000 20.10000 0.11000 0.54726 第一金亞洲新興市場基金 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 第一金店頭市場基金 10.77000 10.56000 0.21000 1.98864 第一金創新趨勢基金 27.27000 26.95000 0.32000 1.18738 第一金電子基金 37.03000 36.48000 0.55000 1.50768 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.67000 19.58000 0.09000 0.45965 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.66000 19.60000 0.06000 0.30612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458 統一大中華中小基金(美元) 9.06000 8.93000 0.13000 1.45577 統一大中華中小基金(新台幣) 13.10000 12.91000 0.19000 1.47173 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 統一大東協高股息基金(美元) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 統一大滿貫基金 35.79000 35.55000 0.24000 0.67511 統一大龍印基金 16.29000 16.19000 0.10000 0.61767 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.91000 9.78000 0.13000 1.32924 統一大龍騰中國基金(美元) 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.70000 10.57000 0.13000 1.22990 統一中小基金 29.96000 29.66000 0.30000 1.01146 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51670 9.51690 -0.00020 -0.00210 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.43080 9.42680 0.00400 0.04243 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04460 9.04360 0.00100 0.01106 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.19360 11.19380 -0.00020 -0.00179 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.01880 11.01410 0.00470 0.04267 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56460 10.56340 0.00120 0.01136 統一台灣動力基金 20.38000 20.19000 0.19000 0.94106 統一全天候基金 124.69000 123.54000 1.15000 0.93087 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.76450 8.77980 -0.01530 -0.17426 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.99820 9.00990 -0.01170 -0.12986 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.90440 8.91830 -0.01390 -0.15586 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.99830 9.01390 -0.01560 -0.17307 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.23790 9.24990 -0.01200 -0.12973 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14160 9.15590 -0.01430 -0.15618 統一全球債券組合基金 11.88830 11.89380 -0.00550 -0.04624 統一全球新科技基金(人民幣) 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807 統一全球新科技基金(美元) 16.28000 16.22000 0.06000 0.36991 統一全球新科技基金(新台幣) 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 統一亞太基金 27.34000 27.21000 0.13000 0.47777 統一亞洲大金磚基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60286 統一奔騰基金 67.13000 66.57000 0.56000 0.84122 統一強棒貨幣市場基金 16.64720 16.64700 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 統一強漢基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 統一強漢基金(新台幣) 25.68000 25.75000 -0.07000 -0.27184 統一統信基金 35.54000 35.36000 0.18000 0.50905 統一黑馬基金 67.66000 67.13000 0.53000 0.78951 統一新亞洲科技能源基金 19.86000 19.57000 0.29000 1.48186 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04260 8.03980 0.00280 0.03483 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12990 10.12640 0.00350 0.03456 統一經建基金 52.97000 52.46000 0.51000 0.97217 統一龍馬基金 78.44000 78.10000 0.34000 0.43534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.54000 25.17000 0.37000 1.47000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.22000 50.76000 0.46000 0.90623 野村中國機會基金 14.74000 14.59000 0.15000 1.02810 野村巴西基金 5.06000 5.06000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 野村台灣高股息基金 22.88000 22.80000 0.08000 0.35088 野村台灣運籌基金 38.75000 38.47000 0.28000 0.72784 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.62430 9.62230 0.00200 0.02079 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.59480 9.59620 -0.00140 -0.01459 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59640 9.59650 -0.00010 -0.00104 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70520 9.70310 0.00210 0.02164 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.65850 9.66000 -0.00150 -0.01553 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62560 9.62570 -0.00010 -0.00104 野村平衡基金 20.10000 20.02000 0.08000 0.39960 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.15000 13.04000 0.11000 0.84356 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 野村全球生技醫療基金 17.22000 17.02000 0.20000 1.17509 野村全球品牌基金 29.10000 29.22000 -0.12000 -0.41068 野村全球氣候變遷基金 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44020 10.44300 -0.00280 -0.02681 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31740 10.31820 -0.00080 -0.00775 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53860 9.54540 -0.00680 -0.07124 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29510 9.30410 -0.00900 -0.09673 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82420 8.83370 -0.00950 -0.10754 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06300 11.07080 -0.00780 -0.07046 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57950 10.58980 -0.01030 -0.09726 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09930 10.11010 -0.01080 -0.10682 野村成長基金 28.83000 28.69000 0.14000 0.48797 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.29860 9.27890 0.01970 0.21231 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.31560 9.29850 0.01710 0.18390 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.33500 9.32000 0.01500 0.16094 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.62570 9.60520 0.02050 0.21343 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.57480 9.55710 0.01770 0.18520 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.59880 9.58330 0.01550 0.16174 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.69770 9.69990 -0.00220 -0.02268 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.66120 9.66880 -0.00760 -0.07860 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64440 9.65450 -0.01010 -0.10461 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.15270 10.15500 -0.00230 -0.02265 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.03690 10.04470 -0.00780 -0.07765 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02560 10.03610 -0.01050 -0.10462 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72200 8.72390 -0.00190 -0.02178 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.38920 9.38580 0.00340 0.03622 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.26560 9.26600 -0.00040 -0.00432 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14470 13.14760 -0.00290 -0.02206 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24070 12.23630 0.00440 0.03596 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.00510 10.00550 -0.00040 -0.00400 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26200 10.24920 0.01280 0.12489 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.94840 9.93970 0.00870 0.08753 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42690 9.41980 0.00710 0.07537 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.12830 11.11990 0.00840 0.07554 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.02610 10.02030 0.00580 0.05788 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14340 11.13340 0.01000 0.08982 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70770 10.70060 0.00710 0.06635 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.36730 10.36280 0.00450 0.04342 野村泰國基金 40.06000 39.43000 0.63000 1.59777 野村高科技基金 13.11000 12.92000 0.19000 1.47059 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06330 10.06000 0.00330 0.03280 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.35610 10.34630 0.00980 0.09472 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.63880 10.66290 -0.02410 -0.22602 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.78200 9.77430 0.00770 0.07878 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55710 9.55330 0.00380 0.03978 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59090 9.58540 0.00550 0.05738 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.82580 11.81470 0.01110 0.09395 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.06100 13.10290 -0.04190 -0.31978 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86370 10.85510 0.00860 0.07923 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.61970 10.61540 0.00430 0.04051 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89670 10.89020 0.00650 0.05969 野村貨幣市場基金 16.25430 16.25410 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.77000 15.76000 0.01000 0.06345 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95070 9.97420 -0.02350 -0.23561 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89950 7.91740 -0.01790 -0.22608 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62160 11.64790 -0.02630 -0.22579 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.22000 7.10000 0.12000 1.69014 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405 野村精選貨幣市場基金 12.07320 12.07310 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.26000 0.05000 0.40783 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 野村歐洲高股息基金累積型 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 野村積極成長基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.90000 35.54000 0.36000 1.01294 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12760 10.12050 0.00710 0.07015 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62220 8.61660 0.00560 0.06499 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03440 8.03190 0.00250 0.03113 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83930 7.83690 0.00240 0.03062 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57090 11.56350 0.00740 0.06399 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55880 10.55550 0.00330 0.03126 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33310 10.33000 0.00310 0.03001 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 野村環球基金-人民幣計價 15.96000 15.89000 0.07000 0.44053 野村環球基金-美元計價 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742 野村鴻利基金 23.32000 23.18000 0.14000 0.60397 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85250 16.85240 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.17000 20.97000 0.20000 0.95374 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.46000 9.63000 -0.17000 -1.76532 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.14000 13.02000 0.12000 0.92166 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00340 10.01770 -0.01430 -0.14275 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.12640 13.14550 -0.01910 -0.14530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.55400 9.51530 0.03870 0.40671 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.54630 9.50390 0.04240 0.44613 凱基台商天下基金 13.31000 13.24000 0.07000 0.52870 凱基台灣精五門基金 21.22000 21.15000 0.07000 0.33097 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74450 10.73990 0.00460 0.04283 凱基亞太高股息基金 12.85000 12.88000 -0.03000 -0.23292 凱基亞洲四金磚基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.09860 13.05420 0.04440 0.34012 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53500 11.53480 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.44000 27.32000 0.12000 0.43924 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.66000 22.48000 0.18000 0.80071 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.42990 22.23260 0.19730 0.88744 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.27020 17.25780 0.01240 0.07185 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.87930 11.85520 0.02410 0.20329 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.58170 11.56420 0.01750 0.15133 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 凱基護城河基金-台幣計價A 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 凱基護城河基金-美元計價B 13.12520 13.07710 0.04810 0.36782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.89000 14.02000 -0.13000 -0.92725 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.79000 34.31000 0.48000 1.39901 富邦NASDAQ-100基金 30.15000 30.00000 0.15000 0.50000 富邦上証180基金 29.82000 30.08000 -0.26000 -0.86436 富邦大中華成長基金-(美元) 0.22530 0.22460 0.00070 0.31167 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.42000 7.35000 0.07000 0.95238 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.21000 40.50000 -0.29000 -0.71605 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.69470 11.64780 0.04690 0.40265 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.99070 10.94940 0.04130 0.37719 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73720 10.70610 0.03110 0.29049 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27890 10.23770 0.04120 0.40243 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.58220 9.54620 0.03600 0.37711 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.36980 9.34270 0.02710 0.29007 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.78690 20.76510 0.02180 0.10498 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27670 11.27560 0.00110 0.00976 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70520 10.71630 -0.01110 -0.10358 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81770 12.82260 -0.00490 -0.03821 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89500 1.89640 -0.00140 -0.07382 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44870 9.45220 -0.00350 -0.03703 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44440 1.44550 -0.00110 -0.07610 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.62480 11.62310 0.00170 0.01463 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73420 1.73440 -0.00020 -0.01153 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09000 10.08850 0.00150 0.01487 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52440 1.52460 -0.00020 -0.01312 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.66000 23.73000 -0.07000 -0.29499 富邦日本東証基金 22.30000 22.29000 0.01000 0.04486 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.12000 43.11000 0.01000 0.02320 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.87000 47.86000 0.01000 0.02089 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.22000 50.18000 0.04000 0.07971 富邦台灣心基金 23.95000 23.77000 0.18000 0.75726 富邦台灣釆吉50基金 47.13000 47.10000 0.03000 0.06369 富邦台灣科技指數基金 51.01000 50.98000 0.03000 0.05885 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.53180 39.88550 -0.35370 -0.88679 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.36740 40.44930 -0.08190 -0.20248 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29490 0.29360 0.00130 0.44278 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.36580 2.36580 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.61030 10.61610 -0.00580 -0.05463 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.05800 2.05830 -0.00030 -0.01458 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32650 0.32670 -0.00020 -0.06122 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17240 9.17740 -0.00500 -0.05448 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 23.05000 0.10000 0.43384 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.62000 14.73000 -0.11000 -0.74678 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.38000 29.06000 0.32000 1.10117 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62900 15.62890 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 69.11000 68.74000 0.37000 0.53826 富邦科技基金 26.85000 26.57000 0.28000 1.05382 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.66500 39.79140 -0.12640 -0.31766 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.05280 39.40390 -0.35110 -0.89103 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.36250 38.57130 -0.20880 -0.54134 富邦恒生國企ETF基金 20.74000 20.87000 -0.13000 -0.62290 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.61000 13.45000 0.16000 1.18959 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.08000 30.63000 -0.55000 -1.79563 富邦高成長基金 26.29000 26.11000 0.18000 0.68939 富邦基金 14.01000 13.91000 0.10000 0.71891 富邦深証100基金 10.37000 10.55000 -0.18000 -1.70616 富邦富時歐洲ETF基金 20.30000 20.32000 -0.02000 -0.09843 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40570 0.40550 0.00020 0.04932 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25430 12.24440 0.00990 0.08085 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54790 9.54020 0.00770 0.08071 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30330 0.00010 0.03297 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90590 8.89870 0.00720 0.08091 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.66940 9.64120 0.02820 0.29249 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98910 9.96530 0.02380 0.23883 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.66940 9.64120 0.02820 0.29249 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98910 9.96530 0.02380 0.23883 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.72000 19.70000 0.02000 0.10152 富邦精準基金 49.62000 49.28000 0.34000 0.68994 富邦精銳中小基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.25000 20.27000 -0.02000 -0.09867 富邦臺灣公司治理100基金 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 20.03000 -0.08000 -0.39940 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13930 10.12860 0.01070 0.10564 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.77590 10.77340 0.00250 0.02321 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.66750 10.67100 -0.00350 -0.03280 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90840 9.89800 0.01040 0.10507 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.48470 10.48220 0.00250 0.02385 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.35960 10.36290 -0.00330 -0.03184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.28000 30.14000 0.14000 0.46450 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.85780 8.86720 -0.00940 -0.10601 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36010 9.37290 -0.01280 -0.13656 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12180 9.13420 -0.01240 -0.13575 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72780 9.73810 -0.01030 -0.10577 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70400 9.71730 -0.01330 -0.13687 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45680 9.46960 -0.01280 -0.13517 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51530 9.52790 -0.01260 -0.13224 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47630 8.49060 -0.01430 -0.16842 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46120 9.47980 -0.01860 -0.19621 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98920 9.00680 -0.01760 -0.19541 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42940 10.44700 -0.01760 -0.16847 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16160 10.18160 -0.02000 -0.19643 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71610 9.73530 -0.01920 -0.19722 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10100 9.11860 -0.01760 -0.19301 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53570 9.55430 -0.01860 -0.19468 富達卓越領航全球組合基金 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68750 8.69340 -0.00590 -0.06787 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35240 9.36140 -0.00900 -0.09614 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08030 9.08920 -0.00890 -0.09792 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78790 9.79450 -0.00660 -0.06738 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71980 9.72920 -0.00940 -0.09662 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47140 9.48040 -0.00900 -0.09493 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15800 9.16640 -0.00840 -0.09164 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52300 9.53190 -0.00890 -0.09337 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.34000 10.08000 0.26000 2.57937 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.76000 11.47000 0.29000 2.52833 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.11000 9.87000 0.24000 2.43161 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.46000 10.31000 0.15000 1.45490 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.49830 9.51050 -0.01220 -0.12828 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15110 9.16570 -0.01460 -0.15929 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69920 8.71520 -0.01600 -0.18359 富蘭克林華美中華基金 14.44000 14.21000 0.23000 1.61858 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.07000 20.99000 0.08000 0.38113 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.54000 20.40000 0.14000 0.68627 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85450 7.85930 -0.00480 -0.06107 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03730 9.04090 -0.00360 -0.03982 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65210 9.65600 -0.00390 -0.04039 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.15360 9.15920 -0.00560 -0.06114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06290 11.05010 0.01280 0.11584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83780 8.82760 0.01020 0.11555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.30640 9.29570 0.01070 0.11511 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.15050 13.13890 0.01160 0.08829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41860 10.40950 0.00910 0.08742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13100 10.12200 0.00900 0.08892 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75860 7.75180 0.00680 0.08772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26070 9.25250 0.00820 0.08862 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63910 10.63210 0.00700 0.06584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60950 7.60450 0.00500 0.06575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10050 9.09450 0.00600 0.06597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42590 10.41850 0.00740 0.07103 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80480 7.79930 0.00550 0.07052 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26320 8.26970 -0.00650 -0.07860 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35030 9.35590 -0.00560 -0.05986 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04830 10.05430 -0.00600 -0.05968 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63720 12.64720 -0.01000 -0.07907 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.02000 9.80000 0.22000 2.24490 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.07000 9.85000 0.22000 2.23350 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21510 13.17930 0.03580 0.27164 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美第一富基金 43.64000 43.10000 0.54000 1.25290 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29510 10.29500 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87690 7.83420 0.04270 0.54505 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.13150 11.08250 0.04900 0.44214 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58560 9.58690 -0.00130 -0.01356 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84620 10.84770 -0.00150 -0.01383 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.92460 6.92810 -0.00350 -0.05052 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.13950 9.14300 -0.00350 -0.03828 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11490 10.11870 -0.00380 -0.03755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.47760 10.48290 -0.00530 -0.05056 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.15000 20.20000 -0.05000 -0.24752 復華人民幣貨幣市場基金 11.57080 11.56980 0.00100 0.00864 復華人生目標基金 40.57950 40.50500 0.07450 0.18393 復華大中華中小策略基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 復華中小精選基金 82.53000 82.03000 0.50000 0.60953 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.01000 9.88000 0.13000 1.31579 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 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9.90370 0.00030 0.00303 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14920 10.16170 -0.01250 -0.12301 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98670 9.98730 -0.00060 -0.00601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20760 10.22050 -0.01290 -0.12622 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84530 9.84580 -0.00050 -0.00508 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05440 10.06780 -0.01340 -0.13310 華頓中小型基金 28.50000 28.21000 0.29000 1.02800 華頓中國多重機會平衡基金 12.56920 12.51280 0.05640 0.45074 華頓台灣基金 34.59000 34.45000 0.14000 0.40639 華頓平安貨幣市場基金 11.51090 11.51070 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.16000 18.20000 -0.04000 -0.21978 華頓全球高收益債券基金A 13.27900 13.26860 0.01040 0.07838 華頓全球高收益債券基金B 8.32280 8.31630 0.00650 0.07816 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89730 2.87410 0.02320 0.80721 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.48960 13.37290 0.11670 0.87266 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44710 0.44300 0.00410 0.92551 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74750 11.71930 0.02820 0.24063 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67740 10.65290 0.02450 0.22998 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87370 10.84070 0.03300 0.30441 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.86480 9.83480 0.03000 0.30504 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34340 11.30290 0.04050 0.35832 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.36140 10.32360 0.03780 0.36615 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44410 2.44580 -0.00170 -0.06951 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98230 1.98440 -0.00210 -0.10583 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.04420 12.03950 0.00470 0.03904 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.85990 9.85610 0.00380 0.03855 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37650 0.37630 0.00020 0.05315 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31720 0.31690 0.00030 0.09467 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.47000 0.02000 0.57637 匯豐中國動力基金(台幣) 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.53000 0.01000 1.88679 匯豐太平洋精典基金 17.80000 17.73000 0.07000 0.39481 匯豐台灣精典基金 24.52000 24.46000 0.06000 0.24530 匯豐全球趨勢組合基金 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 匯豐全球關鍵資源基金 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 匯豐安富基金 25.57000 25.53000 0.04000 0.15668 匯豐成功基金 39.65000 39.48000 0.17000 0.43060 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47090 2.47480 -0.00390 -0.15759 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25840 2.26230 -0.00390 -0.17239 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61160 11.61840 -0.00680 -0.05853 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04270 8.04940 -0.00670 -0.08324 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38200 0.38220 -0.00020 -0.05233 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34340 0.34350 -0.00010 -0.02911 匯豐拉丁美洲基金 6.94000 6.89000 0.05000 0.72569 匯豐金磚動力基金 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97530 14.97530 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.09000 5.10000 -0.01000 -0.19608 匯豐新鑽動力基金 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29140 5.27630 0.01510 0.28619 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.84180 8.82680 0.01500 0.16994 匯豐龍鳳基金-A類型 52.80000 52.65000 0.15000 0.28490 匯豐龍鳳基金-I類型 52.80000 52.65000 0.15000 0.28490 匯豐龍騰電子基金 38.57000 38.44000 0.13000 0.33819 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15370 12.13510 0.01860 0.15327 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.97000 21.69000 0.28000 1.29092 新光中國成長基金(人民幣) 11.27000 11.11000 0.16000 1.44014 新光中國成長基金(美元) 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156 新光中國成長基金(新臺幣) 11.72000 11.57000 0.15000 1.29646 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.07550 10.07540 0.00010 0.00099 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.92850 9.92910 -0.00060 -0.00604 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.01240 10.03820 -0.02580 -0.25702 新光台灣富貴基金 23.61000 23.43000 0.18000 0.76825 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 新光全球生技醫療基金(美元) 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.56000 11.39000 0.17000 1.49254 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92890 9.95300 -0.02410 -0.24214 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.49030 9.53700 -0.04670 -0.48967 新光全球債券基金(B配息)美元 9.60200 9.62530 -0.02330 -0.24207 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.16810 9.21330 -0.04520 -0.49060 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 新光吉星貨幣市場基金 15.43280 15.43270 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 新光多重資產基金(A累積)美元 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光亞洲精選基金-美金 23.93000 23.66000 0.27000 1.14117 新光亞洲精選基金-新台幣 23.71000 23.51000 0.20000 0.85070 新光兩岸優勢基金 13.23000 13.09000 0.14000 1.06952 新光店頭基金 27.16000 26.84000 0.32000 1.19225 新光南非幣保本基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 19.94000 0.06000 0.30090 新光創新科技基金 16.08000 16.03000 0.05000 0.31192 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.69340 9.70230 -0.00890 -0.09173 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98850 10.00830 -0.01980 -0.19784 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64720 9.66360 -0.01640 -0.16971 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24250 9.25020 -0.00770 -0.08324 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53830 9.55770 -0.01940 -0.20298 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20390 9.21940 -0.01550 -0.16812 新光澳幣八年期保本基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 新光澳幣十年期保本基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光澳幣保本基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95540 9.93900 0.01640 0.16501 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79710 9.78100 0.01610 0.16460 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73660 9.73050 0.00610 0.06269 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86860 9.86250 0.00610 0.06185 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84650 9.83840 0.00810 0.08233 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71180 9.70380 0.00800 0.08244 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68110 9.67000 0.01110 0.11479 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81510 9.80470 0.01040 0.10607 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79600 9.80260 -0.00660 -0.06733 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47360 9.47990 -0.00630 -0.06646 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.76170 9.77640 -0.01470 -0.15036 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48910 9.50340 -0.01430 -0.15047 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56610 9.58300 -0.01690 -0.17635 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90340 9.92070 -0.01730 -0.17438 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74120 13.76650 -0.02530 -0.18378 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53080 8.54640 -0.01560 -0.18253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.41150 36.63660 -0.22510 -0.61441 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.51550 37.77390 -0.25840 -0.68407 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.33930 38.61090 -0.27160 -0.70343 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13370 11.13270 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31230 10.31450 -0.00220 -0.02133 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.66280 13.49780 0.16500 1.22242 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.85670 10.72310 0.13360 1.24591 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705 群益大印度基金-人民幣 13.12710 12.97050 0.15660 1.20736 群益大印度基金-美元 13.12470 12.96510 0.15960 1.23100 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28100 12.24290 0.03810 0.31120 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.59040 12.54830 0.04210 0.33550 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.42690 11.39140 0.03550 0.31164 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.69070 10.65500 0.03570 0.33505 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85480 9.82420 0.03060 0.31148 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.25660 9.22570 0.03090 0.33493 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54310 9.51340 0.02970 0.31219 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.26400 9.23310 0.03090 0.33467 群益中小型股基金 51.92000 51.60000 0.32000 0.62016 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77050 9.73370 0.03680 0.37807 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64320 9.60460 0.03860 0.40189 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84770 8.81700 0.03070 0.34819 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.66560 8.63290 0.03270 0.37878 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.55240 8.51820 0.03420 0.40149 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.84760 7.82040 0.02720 0.34781 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39670 11.40070 -0.00400 -0.03509 群益中國高收益債券基金-美元 11.18500 11.19340 -0.00840 -0.07504 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48820 10.49530 -0.00710 -0.06765 群益中國新機會基金N-人民幣 9.53060 9.39830 0.13230 1.40770 群益中國新機會基金N-美元 9.30370 9.17250 0.13120 1.43036 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.73000 9.59000 0.14000 1.45985 群益中國新機會基金-人民幣 8.45240 8.33510 0.11730 1.40730 群益中國新機會基金-美元 9.94810 9.80770 0.14040 1.43153 群益中國新機會基金-新臺幣 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004 群益平衡王基金 19.61110 19.57100 0.04010 0.20489 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.90000 0.03000 0.50847 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.32500 10.23200 0.09300 0.90891 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.47710 10.38040 0.09670 0.93156 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.33610 9.25200 0.08410 0.90899 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47370 9.38620 0.08750 0.93222 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07260 10.08630 -0.01370 -0.13583 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87960 9.89610 -0.01650 -0.16673 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51460 9.52760 -0.01300 -0.13645 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42180 9.43760 -0.01580 -0.16742 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13050 10.14430 -0.01380 -0.13604 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18920 10.20630 -0.01710 -0.16754 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68200 9.69520 -0.01320 -0.13615 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08070 10.09750 -0.01680 -0.16638 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.96900 9.94720 0.02180 0.21916 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.28410 7.26820 0.01590 0.21876 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07020 10.06150 0.00870 0.08647 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98960 9.98540 0.00420 0.04206 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07680 10.07550 0.00130 0.01290 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07010 10.06140 0.00870 0.08647 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98960 9.98540 0.00420 0.04206 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07680 10.07550 0.00130 0.01290 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07020 10.06150 0.00870 0.08647 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98960 9.98540 0.00420 0.04206 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07680 10.07550 0.00130 0.01290 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07020 10.06150 0.00870 0.08647 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98960 9.98540 0.00420 0.04206 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07680 10.07550 0.00130 0.01290 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.85000 10.74000 0.11000 1.02421 群益全球關鍵生技基金-美元 15.59740 15.43280 0.16460 1.06656 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.05000 14.90000 0.15000 1.00671 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 群益印度中小基金N-美元 9.77170 9.63950 0.13220 1.37144 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.91000 0.12000 1.34680 群益印度中小基金-人民幣 14.82340 14.62620 0.19720 1.34827 群益印度中小基金-美元 13.97610 13.78700 0.18910 1.37158 群益印度中小基金-新臺幣 15.81000 15.60000 0.21000 1.34615 群益多利策略組合基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.58000 15.51000 0.07000 0.45132 群益安家基金 26.99140 26.99340 -0.00200 -0.00741 群益安穩貨幣市場基金 16.07210 16.07190 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.91000 22.56000 0.35000 1.55142 群益亞太中小基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910 群益亞太新趨勢平衡基金 17.17000 17.08000 0.09000 0.52693 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59930 9.60830 -0.00900 -0.09367 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42670 7.43370 -0.00700 -0.09417 群益店頭市場基金 113.37000 111.90000 1.47000 1.31367 群益東方盛世基金 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 群益東協成長基金-人民幣 13.09670 13.12610 -0.02940 -0.22398 群益東協成長基金-美元 12.22090 12.24550 -0.02460 -0.20089 群益東協成長基金-新臺幣 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.27360 11.26270 0.01090 0.09678 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76780 10.76370 0.00410 0.03809 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15760 10.15650 0.00110 0.01083 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98410 9.97450 0.00960 0.09625 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53950 9.53590 0.00360 0.03775 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99670 8.99580 0.00090 0.01000 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.10290 10.09920 0.00370 0.03664 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77020 9.76090 0.00930 0.09528 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70900 9.70540 0.00360 0.03709 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05060 10.04960 0.00100 0.00995 群益長安基金 31.74000 31.48000 0.26000 0.82592 群益美國新創亮點基金-美元 15.18650 15.07830 0.10820 0.71759 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.34000 14.25000 0.09000 0.63158 群益真善美基金 18.26370 18.12040 0.14330 0.79082 群益馬拉松基金A類型 133.16000 132.08000 1.08000 0.81769 群益深証中小板基金 13.76000 14.06000 -0.30000 -2.13371 群益創新科技基金 35.55000 35.18000 0.37000 1.05173 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.92670 9.78760 0.13910 1.42119 群益華夏盛世基金N-美元 9.71220 9.57390 0.13830 1.44455 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.89000 9.75000 0.14000 1.43590 群益華夏盛世基金-人民幣 10.81020 10.65870 0.15150 1.42137 群益華夏盛世基金-美元 10.70910 10.55650 0.15260 1.44555 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.27000 17.04000 0.23000 1.34977 群益奧斯卡基金 30.00000 29.74000 0.26000 0.87424 群益新興金鑽基金-美元 12.59710 12.57660 0.02050 0.16300 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 群益葛萊美基金 25.61000 25.37000 0.24000 0.94600 群益道瓊美國地產ETF基金 19.69000 19.49000 0.20000 1.02617 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.80560 11.75060 0.05500 0.46806 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.41690 11.36160 0.05530 0.48673 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.33140 11.27990 0.05150 0.45656 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73520 8.69450 0.04070 0.46811 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.31110 9.26600 0.04510 0.48673 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.91980 8.87930 0.04050 0.45612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.49000 30.47000 0.02000 0.06564 德信中國精選成長基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 德信台灣主流中小基金 20.33000 20.19000 0.14000 0.69341 德信新興股票組合基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 德信萬保貨幣市場基金 11.92440 11.92420 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.73120 10.73530 -0.00410 -0.03819 德信數位時代基金 28.28000 28.19000 0.09000 0.31926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65230 11.65210 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.96000 16.87000 0.09000 0.53349 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.20000 19.18000 0.02000 0.10428 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.93350 9.94940 -0.01590 -0.15981 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.08130 14.10390 -0.02260 -0.16024 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11440 8.13620 -0.02180 -0.26794 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12080 11.14690 -0.02610 -0.23415 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32080 11.34740 -0.02660 -0.23441 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86140 12.89380 -0.03240 -0.25128 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056 摩根中小基金 25.49000 25.32000 0.17000 0.67141 摩根中國A股基金 15.10000 14.91000 0.19000 1.27431 摩根中國A股基金(美元) 12.13000 11.97000 0.16000 1.33668 摩根中國亮點基金 14.81000 14.67000 0.14000 0.95433 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76580 11.76520 0.00060 0.00510 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.73370 12.74520 -0.01150 -0.09023 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.09620 10.09160 0.00460 0.04558 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.11390 13.11360 0.00030 0.00229 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.66580 14.67900 -0.01320 -0.08992 摩根台灣金磚基金 21.27000 21.14000 0.13000 0.61495 摩根台灣增長基金 51.87000 51.74000 0.13000 0.25126 摩根平衡基金 28.10000 28.06000 0.04000 0.14255 摩根全球α基金 19.05000 19.03000 0.02000 0.10510 摩根全球平衡基金 15.11410 15.07140 0.04270 0.28332 摩根全球發現基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72900 9.69800 0.03100 0.31965 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59370 10.55980 0.03390 0.32103 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11350 10.08040 0.03310 0.32836 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32630 11.29000 0.03630 0.32152 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.93760 9.90510 0.03250 0.32811 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.68160 10.65370 0.02790 0.26188 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.52530 13.49000 0.03530 0.26168 摩根亞洲基金 57.39000 57.15000 0.24000 0.41995 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55540 8.57120 -0.01580 -0.18434 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89130 9.90600 -0.01470 -0.14839 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84830 8.86260 -0.01430 -0.16135 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.27640 12.29910 -0.02270 -0.18457 摩根東方內需機會基金 18.17000 18.09000 0.08000 0.44223 摩根東方科技基金 37.42000 37.03000 0.39000 1.05320 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585 摩根金龍收成基金 23.77000 23.55000 0.22000 0.93418 摩根第一貨幣市場基金 15.06970 15.06960 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548 摩根新金磚五國基金 11.12000 10.98000 0.14000 1.27505 摩根新絲路基金 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 摩根新興35基金 13.47000 13.35000 0.12000 0.89888 摩根新興日本基金 24.84000 24.84000 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.31570 7.33820 -0.02250 -0.30661 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44820 9.47750 -0.02930 -0.30915 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30850 9.33260 -0.02410 -0.25823 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.40190 10.42610 -0.02420 -0.23211 摩根新興科技基金 60.33000 59.95000 0.38000 0.63386 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28360 8.28520 -0.00160 -0.01931 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43460 10.43670 -0.00210 -0.02012 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52040 8.48780 0.03260 0.38408 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.27430 9.23760 0.03670 0.39729 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.85730 8.81870 0.03860 0.43771 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70740 9.67010 0.03730 0.38573 摩根龍揚基金 35.55000 35.21000 0.34000 0.96563 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32040 9.31950 0.00090 0.00966 摩根總收益組合基金-累積型 11.20200 11.20090 0.00110 0.00982 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.66000 27.64000 0.02000 0.07236 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69420 11.69900 -0.00480 -0.04103 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04890 11.05670 -0.00780 -0.07055 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92310 9.93290 -0.00980 -0.09866 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27720 10.34180 -0.06460 -0.62465 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75340 9.80930 -0.05590 -0.56987 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75380 8.80640 -0.05260 -0.59729 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.55240 10.53080 0.02160 0.20511 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38450 10.36880 0.01570 0.15142 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.83640 9.81560 0.02080 0.21191 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77130 9.75590 0.01540 0.15785 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.64140 9.64520 -0.00380 -0.03940 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57750 9.58640 -0.00890 -0.09284 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46820 11.45780 0.01040 0.09077 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.26340 11.25290 0.01050 0.09331 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21830 10.21340 0.00490 0.04798 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.93270 10.95010 -0.01740 -0.15890 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.72080 10.73760 -0.01680 -0.15646 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72880 9.74860 -0.01980 -0.20311 聯邦金鑽平衡基金 26.04360 26.04680 -0.00320 -0.01229 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.91780 9.91380 0.00400 0.04035 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.01950 10.02070 -0.00120 -0.01198 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.91780 9.91380 0.00400 0.04035 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01950 10.02070 -0.00120 -0.01198 聯邦貨幣市場基金 13.15360 13.15350 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86880 15.87160 -0.00280 -0.01764 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.72100 12.72920 -0.00820 -0.06442 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.57120 12.57840 -0.00720 -0.05724 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.08470 12.10170 -0.01700 -0.14048 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75180 11.75710 -0.00530 -0.04508 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00000 11.01150 -0.01150 -0.10444 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57450 10.62360 -0.04910 -0.46218 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63280 8.67070 -0.03790 -0.43710 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.70000 37.48000 0.22000 0.58698 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.66000 15.63000 0.03000 0.19194 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.69000 15.67000 0.02000 0.12763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.46000 15.45000 0.01000 0.06472 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.29000 18.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.17000 17.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98900 14.98880 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.32530 10.31460 0.01070 0.10374 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.78810 13.77060 0.01750 0.12708 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55560 7.54780 0.00780 0.10334 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 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