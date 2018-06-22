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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/21  107/06/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.45900   10.45710   0.00190    0.01817
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.91270    9.88870   0.02400    0.24270
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.91270    9.88870   0.02400    0.24270
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.91100    9.89170   0.01930    0.19511
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.91100    9.89170   0.01930    0.19511
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.22370    9.18230   0.04140    0.45087
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.46170    9.42120   0.04050    0.42988
中國信託台灣活力基金                                             16.69000   16.44000   0.25000    1.52068
中國信託台灣優勢基金                                             19.03000   18.79000   0.24000    1.27728
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77520    9.77490   0.00030    0.00307
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22400    9.22360   0.00040    0.00434
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20320   10.20250   0.00070    0.00686
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62440    9.62380   0.00060    0.00623
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.35260   10.34480   0.00780    0.07540
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.06180    9.05500   0.00680    0.07510
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.26960   11.24280   0.02680    0.23837
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.20180   10.17750   0.02430    0.23876
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
中國信託智能運動基金-美元                                        10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97750   10.97740   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.36030    9.34460   0.01570    0.16801
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.08820    9.07290   0.01530    0.16863
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.52540    9.51270   0.01270    0.13351
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.24330    9.23090   0.01240    0.13433
中國信託精穩基金                                                 19.32780   19.22120   0.10660    0.55460
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
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元大2001基金                                                     69.38000   69.02000   0.36000    0.52159
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.58640   37.96030  -0.37390   -0.98498
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34030   11.33920   0.00110    0.00970
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.84930   10.86210  -0.01280   -0.11784
元大上證50基金                                                   30.14000   30.33000  -0.19000   -0.62644
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.47000   11.37000   0.10000    0.87951
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.10600   13.04600   0.06000    0.45991
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.30800   17.23800   0.07000    0.40608
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.12300   11.06300   0.06000    0.54235
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.11000   11.06400   0.04600    0.41576
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.10000    3.08000   0.02000    0.64935
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.39000   14.29000   0.10000    0.69979
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.13460   47.27170  -0.13710   -0.29003
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.38170   10.38000   0.00170    0.01638
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64160    9.63990   0.00170    0.01764
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91840    9.92930  -0.01090   -0.10978
元大巴西指數基金                                                  5.19300    5.17800   0.01500    0.28969
元大巴菲特基金                                                   30.62000   30.57000   0.05000    0.16356
元大日經225基金                                                  28.51000   28.36000   0.15000    0.52891
元大台商收成基金                                                 24.07000   24.12000  -0.05000   -0.20730
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.55000   12.51000   0.04000    0.31974
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.73000   36.97000  -0.24000   -0.64918
元大台灣中型100基金                                              33.75000   33.74000   0.01000    0.02964
元大台灣加權股價指數基金                                         25.08600   25.04300   0.04300    0.17170
元大台灣卓越50基金                                               81.28000   81.23000   0.05000    0.06155
元大台灣金融基金                                                 17.55000   17.54000   0.01000    0.05701
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.94000   30.95000  -0.01000   -0.03231
元大台灣高股息基金                                               26.01000   26.03000  -0.02000   -0.07683
元大台灣電子科技基金                                             35.97000   35.94000   0.03000    0.08347
元大全球ETF成長組合基金                                          10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.71000   14.69000   0.02000    0.13615
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.71000   13.67000   0.04000    0.29261
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.92100   12.87900   0.04200    0.32611
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.97000    6.93000   0.04000    0.57720
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.69000    6.66000   0.03000    0.45045
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.77700    9.77600   0.00100    0.01023
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.71000   13.63000   0.08000    0.58694
元大全球農業商機基金                                             16.96000   16.98000  -0.02000   -0.11779
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.50600    8.66100  -0.15500   -1.78963
元大印度指數基金                                                  9.67800    9.65000   0.02800    0.29016
元大印度基金                                                     12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
元大多多基金                                                     22.23000   22.07000   0.16000    0.72497
元大多福基金                                                     59.72000   59.06000   0.66000    1.11751
元大亞太成長基金                                                  9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55620    8.57270  -0.01650   -0.19247
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08570    7.09930  -0.01360   -0.19157
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.67700    9.62500   0.05200    0.54026
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.08500   10.01100   0.07400    0.73919
元大卓越基金                                                     52.41000   52.28000   0.13000    0.24866
元大店頭基金                                                      9.70000    9.53000   0.17000    1.78384
元大泛歐成長基金                                                  9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22830   10.22780   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.40090    9.35940   0.04150    0.44340
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.99120   31.08980  -0.09860   -0.31715
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.25940   37.59520  -0.33580   -0.89320
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.17540   19.06850   0.10690    0.56061
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.03180   19.26450  -0.23270   -1.20792
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.80910   38.01400  -0.20490   -0.53901
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.53080   20.50110   0.02970    0.14487
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.85620   17.93630  -0.08010   -0.44658
元大高科技基金                                                   21.41000   21.37000   0.04000    0.18718
元大得利貨幣市場基金                                             16.24060   16.24040   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97300   11.97280   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.28000   14.10000   0.18000    1.27660
元大華夏中小基金                                                  8.18000    8.07000   0.11000    1.36307
元大新中國基金-人民幣                                            10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
元大新中國基金-美元                                              10.28400   10.21400   0.07000    0.68533
元大新中國基金-新台幣                                            10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
元大新主流基金                                                   31.11000   30.91000   0.20000    0.64704
元大新東協平衡基金-美元                                           9.54700    9.84700  -0.30000   -3.04661
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.10000    9.28000  -0.18000   -1.93966
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.38710   10.43020  -0.04310   -0.41322
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.22010   10.27090  -0.05080   -0.49460
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.63870   10.65040  -0.01170   -0.10986
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.35610    9.41140  -0.05530   -0.58759
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77650    9.78510  -0.00860   -0.08789
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43920    9.44760  -0.00840   -0.08891
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.71480    9.72890  -0.01410   -0.14493
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.38230    9.39580  -0.01350   -0.14368
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53170    9.53700  -0.00530   -0.05557
元大新興亞洲基金                                                 11.90000   11.81000   0.09000    0.76207
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.33970    9.34990  -0.01020   -0.10909
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.22260    9.23270  -0.01010   -0.10939
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.38950    9.40470  -0.01520   -0.16162
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.26950    9.28450  -0.01500   -0.16156
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09010   15.08990   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.69000   42.62000   0.07000    0.16424
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
元大實質多重資產基金-美元                                         9.39500    9.44400  -0.04900   -0.51885
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.99000   14.86000   0.13000    0.87483
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.21000   15.33000  -0.12000   -0.78278
元大摩臺基金                                                     37.95000   37.91000   0.04000    0.10551
元大標普500基金                                                  25.10000   25.13000  -0.03000   -0.11938
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.78000   32.69000   0.09000    0.27531
元大標智滬深300基金                                              17.71000   17.95000  -0.24000   -1.33705
元大歐洲50基金                                                   24.65000   24.62000   0.03000    0.12185
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.47000    9.45820   0.01180    0.12476
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15810   10.15770   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     64.11000   63.67000   0.44000    0.69106
元大韓國KOSPI200基金                                             22.59000   22.79000  -0.20000   -0.87758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.93000   15.90000   0.03000    0.18868
日盛上選基金                                                     36.05000   35.66000   0.39000    1.09366
日盛小而美基金                                                   19.76000   19.61000   0.15000    0.76492
日盛中國內需動力基金                                             11.01000   10.81000   0.20000    1.85014
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.55610   11.55570   0.00040    0.00346
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.77060    9.77020   0.00040    0.00409
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.81430   11.81690  -0.00260   -0.02200
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.98280    9.98500  -0.00220   -0.02203
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.67570   10.67990  -0.00420   -0.03933
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00500    9.00850  -0.00350   -0.03885
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.93000   11.77000   0.16000    1.35939
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.07000   11.90000   0.17000    1.42857
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.19000   12.04000   0.15000    1.24585
日盛日盛基金                                                     14.97000   14.83000   0.14000    0.94403
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
日盛全球抗暖化基金                                               10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05520   10.04730   0.00790    0.07863
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51900    9.51160   0.00740    0.07780
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.84420    9.83780   0.00640    0.06506
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.32160    9.31560   0.00600    0.06441
日盛全球新興債券基金A                                            10.61040   10.60220   0.00820    0.07734
日盛全球新興債券基金B                                             8.29680    8.29040   0.00640    0.07720
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39280    2.39410  -0.00130   -0.05430
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67780    1.67870  -0.00090   -0.05361
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37110    0.37140  -0.00030   -0.08078
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26110    0.26130  -0.00020   -0.07654
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.26900   12.28070  -0.01170   -0.09527
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.48910    8.49720  -0.00810   -0.09533
日盛亞洲機會基金                                                  7.63000    7.59000   0.04000    0.52701
日盛首選基金                                                     18.42000   18.33000   0.09000    0.49100
日盛高科技基金                                                   19.42000   19.28000   0.14000    0.72614
日盛貨幣市場基金                                                 14.75780   14.75760   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.62000   43.20000   0.42000    0.97222
日盛精選五虎基金                                                 39.58000   39.20000   0.38000    0.96939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47400   13.47380   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.51000   36.12000   0.39000    1.07973
台新MSCI中國基金                                                 22.47000   22.37000   0.10000    0.44703
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.32000   18.25000   0.07000    0.38356
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.48000   21.59000  -0.11000   -0.50950
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15020   14.15010   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.96300    9.95680   0.00620    0.06227
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.73560   10.73690  -0.00130   -0.01211
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07260   10.07910  -0.00650   -0.06449
台新中國通基金                                                   49.31000   48.86000   0.45000    0.92100
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.55320    0.54330   0.00990    1.82220
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.67100   16.38000   0.29100    1.77656
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40330    0.39480   0.00850    2.15299
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.17000   11.92000   0.25000    2.09732
台新主流基金                                                     25.04000   24.88000   0.16000    0.64309
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.45000   19.25000   0.20000    1.03896
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64840    0.64140   0.00700    1.09136
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.62000   14.47000   0.15000    1.03663
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48680    0.48150   0.00530    1.10073
台新台灣中小基金                                                 38.69000   38.41000   0.28000    0.72898
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.50040    9.46790   0.03250    0.34327
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.35790    9.30920   0.04870    0.52314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41620   10.36200   0.05420    0.52307
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.53120   10.53920  -0.00800   -0.07591
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28950   11.29810  -0.00860   -0.07612
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
台新印度基金                                                     15.60000   15.52000   0.08000    0.51546
台新亞美短期債券基金                                             10.93570   10.93310   0.00260    0.02378
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57830    8.58610  -0.00780   -0.09084
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29040    0.29050  -0.00010   -0.03442
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.80200   11.81280  -0.01080   -0.09143
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39380    0.39400  -0.00020   -0.05076
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08280   11.08270   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.95130   29.87860   0.07270    0.24332
台新智慧生活基金-美元                                            10.68490   10.63580   0.04910    0.46165
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.71140    8.69130   0.02010    0.23127
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.71120    8.69580   0.01540    0.17710
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.27200    9.25070   0.02130    0.23025
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.27960    9.26320   0.01640    0.17704
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.41700   10.38830   0.02870    0.27627
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34040    0.33930   0.00110    0.32420
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.83980    7.81820   0.02160    0.27628
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26990    0.26900   0.00090    0.33457
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.16000    6.09000   0.07000    1.14943
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.17000   20.12000   0.05000    0.24851
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.65000   10.64400   0.00600    0.05637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.10000   24.07000   0.03000    0.12464
未來資產全球大消費基金                                           15.70000   15.65000   0.05000    0.31949
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.76070   11.76570  -0.00500   -0.04250
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56960    9.57380  -0.00420   -0.04387
未來資產亞洲新富基金                                             22.33000   22.13000   0.20000    0.90375
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55670   12.55660   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.92000   14.88000   0.04000    0.26882
未來資產新興市場債券基金A                                         8.59840    8.56180   0.03660    0.42748
未來資產新興市場債券基金B                                         6.60300    6.57490   0.02810    0.42738
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04080   11.03980   0.00100    0.00906
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21730   10.22010  -0.00280   -0.02740
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.30580    9.46440  -0.15860   -1.67575
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.50530   10.64650  -0.14120   -1.32626
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.30010    8.44340  -0.14330   -1.69718
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.42880    9.55690  -0.12810   -1.34039
永豐中小基金                                                     56.77000   56.75000   0.02000    0.03524
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75370    1.78000  -0.02630   -1.47753
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29710    2.32020  -0.02310   -0.99560
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.29170    8.41940  -0.12770   -1.51674
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.53740   10.64700  -0.10960   -1.02940
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.92000    4.90000   0.02000    0.40816
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.91000   22.81000   0.10000    0.43840
永豐主流品牌基金                                                 17.83000   17.98000  -0.15000   -0.83426
永豐永豐基金                                                     36.83000   36.53000   0.30000    0.82124
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.03470   10.02120   0.01350    0.13471
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.03460   10.02100   0.01360    0.13571
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.01750   10.00520   0.01230    0.12294
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.01740   10.00510   0.01230    0.12294
永豐亞洲民生消費基金                                             12.56000   12.47000   0.09000    0.72173
永豐南非幣2021保本基金                                           12.73730   12.70610   0.03120    0.24555
永豐高科技基金                                                   27.88000   27.75000   0.13000    0.46847
永豐貨幣市場基金                                                 13.87180   13.87170   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02240    2.02340  -0.00100   -0.04942
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38440    2.38080   0.00360    0.15121
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.74040    7.76740  -0.02700   -0.34761
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.30560   10.29360   0.01200    0.11658
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11760    7.13140  -0.01380   -0.19351
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.86270   10.83970   0.02300    0.21218
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.67000   18.64000   0.03000    0.16094
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.45000   54.41000   0.04000    0.07352
永豐領航科技基金                                                 44.44000   44.27000   0.17000    0.38401
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
永豐趨勢平衡基金                                                 51.19000   51.08000   0.11000    0.21535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50160   11.50050   0.00110    0.00956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.56030    9.55930   0.00100    0.01046
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68430    9.68320   0.00110    0.01136
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52880    9.53160  -0.00280   -0.02938
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61330    9.61620  -0.00290   -0.03016
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57640    9.57640   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83110    9.83100   0.00010    0.00102
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51120    9.51390  -0.00270   -0.02838
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67910    9.68190  -0.00280   -0.02892
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.50000   11.36000   0.14000    1.23239
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.42000   11.28000   0.14000    1.24113
兆豐國際中小基金                                                 16.75000   16.73000   0.02000    0.11955
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.98000   14.88000   0.10000    0.67204
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.61000   20.46000   0.15000    0.73314
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.70000   20.54000   0.16000    0.77897
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
兆豐國際生命科學基金                                             15.85000   15.74000   0.11000    0.69886
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29690   10.29230   0.00460    0.04469
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63790   10.62940   0.00850    0.07997
兆豐國際全球高股息基金                                           11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
兆豐國際全球基金                                                 33.04000   32.99000   0.05000    0.15156
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23560   10.23500   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.83740    9.79440   0.04300    0.43903
兆豐國際國民基金                                                 23.10000   22.80000   0.30000    1.31579
兆豐國際第一基金                                                 13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82790    9.82390   0.00400    0.04072
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84680    7.84360   0.00320    0.04080
兆豐國際萬全基金                                                 21.34000   21.27000   0.07000    0.32910
兆豐國際電子基金                                                 27.06000   26.90000   0.16000    0.59480
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.04000    8.06000  -0.02000   -0.24814
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.95000   21.90000   0.05000    0.22831
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.76000   16.71000   0.05000    0.29922
兆豐國際豐台灣基金                                               32.79000   32.74000   0.05000    0.15272
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49250   12.49230   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04810   10.97690   0.07120    0.64863
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91560   11.83260   0.08300    0.70145
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69570   10.62460   0.07110    0.66920
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.46450   11.38570   0.07880    0.69210
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15370    8.10120   0.05250    0.64805
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53300    9.46660   0.06640    0.70141
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05630    8.99620   0.06010    0.66806
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02610    8.96360   0.06250    0.69726
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35220    9.29010   0.06210    0.66845
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
合庫全球新興市場基金                                              9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫貨幣市場基金                                                 10.12170   10.12150   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.42960    9.43980  -0.01020   -0.10805
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.70570    9.70410   0.00160    0.01649
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.96210    9.96270  -0.00060   -0.00602
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.43820   11.43370   0.00450    0.03936
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.30550   13.28340   0.02210    0.16637
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.87700    8.88580  -0.00880   -0.09903
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.51520    9.51360   0.00160    0.01682
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.89890    7.89930  -0.00040   -0.00506
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.86220    8.85880   0.00340    0.03838
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06880   10.05110   0.01770    0.17610
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93540   10.93450   0.00090    0.00823
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.47940   10.47500   0.00440    0.04200
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10160   10.10270  -0.00110   -0.01089
安聯中國東協基金                                                 15.81000   15.79000   0.02000    0.12666
安聯中國策略基金                                                 15.46000   15.36000   0.10000    0.65104
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.79000   14.72000   0.07000    0.47554
安聯中華新思路基金-美元                                          14.62000   14.56000   0.06000    0.41209
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.43000   13.37000   0.06000    0.44877
安聯台灣大壩基金                                                 28.48000   28.37000   0.11000    0.38773
安聯台灣科技基金                                                 48.31000   48.17000   0.14000    0.29064
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48140   12.48120   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.77000   31.62000   0.15000    0.47438
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06680   10.06820  -0.00140   -0.01391
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98670   14.99030  -0.00360   -0.02402
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64590    9.64820  -0.00230   -0.02384
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07540   12.07590  -0.00050   -0.00414
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08100   10.08450  -0.00350   -0.03471
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.19380   12.19890  -0.00510   -0.04181
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53810    9.53860  -0.00050   -0.00524
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38170    9.38500  -0.00330   -0.03516
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07350    9.07720  -0.00370   -0.04076
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86050   11.86470  -0.00420   -0.03540
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88110   10.88600  -0.00490   -0.04501
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55300   10.55830  -0.00530   -0.05020
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95850    8.96170  -0.00320   -0.03571
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75110    8.75500  -0.00390   -0.04455
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46150    8.46580  -0.00430   -0.05079
安聯全球人口趨勢基金                                             11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.82000    9.66000   0.16000    1.65631
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.14000   35.59000   0.55000    1.54538
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
安聯全球計量平衡基金                                             12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01760   12.03090  -0.01330   -0.11055
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45640   10.46800  -0.01160   -0.11081
安聯全球新興市場基金                                             17.89000   17.78000   0.11000    0.61867
安聯全球農金趨勢基金                                              9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
安聯亞洲動態策略基金                                             24.45000   24.35000   0.10000    0.41068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99830   10.00650  -0.00820   -0.08195
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80230    9.81030  -0.00800   -0.08155
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.02390   83.06210  -0.03820   -0.04599
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.53050   12.53620  -0.00570   -0.04547
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.57160   65.60330  -0.03170   -0.04832
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.82080    9.82520  -0.00440   -0.04478
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53400    2.53510  -0.00110   -0.04339
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59920   10.60160  -0.00240   -0.02264
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.12650    2.12840  -0.00190   -0.08927
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84980    8.85160  -0.00180   -0.02034
宏利台灣動力基金                                                 33.13000   32.86000   0.27000    0.82167
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.33480   10.31520   0.01960    0.19001
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91810    9.90590   0.01220    0.12316
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.20290    8.18740   0.01550    0.18932
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05510    8.04410   0.01100    0.13675
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.92840   12.94700  -0.01860   -0.14366
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77530    2.77490   0.00040    0.01441
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69980   11.70340  -0.00360   -0.03076
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71590    8.71860  -0.00270   -0.03097
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31300    2.31540  -0.00240   -0.10365
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.77280   10.78090  -0.00810   -0.07513
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.15450    4.11040   0.04410    1.07289
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.67260    0.66560   0.00700    1.05168
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.34000   19.14000   0.20000    1.04493
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70350   11.69620   0.00730    0.06241
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42390   10.42040   0.00350    0.03359
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.08860   10.08750   0.00110    0.01090
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.04280    9.03540   0.00740    0.08190
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59640    8.59350   0.00290    0.03375
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46760    8.46730   0.00030    0.00354
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57040    8.56530   0.00510    0.05954
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.70070    2.68950   0.01120    0.41643
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39400    0.39240   0.00160    0.40775
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.91490   11.87170   0.04320    0.36389
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89660    0.89240   0.00420    0.47064
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.31990    7.29280   0.02710    0.37160
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03350    2.02480   0.00870    0.42967
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29240    0.29120   0.00120    0.41209
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.99090    8.95800   0.03290    0.36727
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32860    0.32720   0.00140    0.42787
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63360   13.63350   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.89000    2.87000   0.02000    0.69686
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
宏利臺灣股息收益基金                                             29.10000   28.87000   0.23000    0.79667
宏利澳幣保本基金                                                 12.00420   11.99860   0.00560    0.04667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.41000   11.34000   0.07000    0.61728
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.72000   11.66000   0.06000    0.51458
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.80510    9.81220  -0.00710   -0.07236
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.64670    9.65950  -0.01280   -0.13251
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.86840    8.88490  -0.01650   -0.18571
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.43820   10.45760  -0.01940   -0.18551
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92780   12.92770   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.39000   26.30000   0.09000    0.34221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20120   11.19950   0.00170    0.01518
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16440   10.15640   0.00800    0.07877
保德信大中華基金                                                 31.00000   30.77000   0.23000    0.74748
保德信中小型股基金                                               49.49000   49.10000   0.39000    0.79430
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.75000    9.60000   0.15000    1.56250
保德信中國中小基金-美元                                           9.97000    9.81000   0.16000    1.63099
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.41000    9.27000   0.14000    1.51025
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.63860    9.64370  -0.00510   -0.05288
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.64650    9.65260  -0.00610   -0.06320
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.74350    9.74890  -0.00540   -0.05539
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.46520   10.44450   0.02070    0.19819
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
保德信中國品牌基金-美元                                           9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
保德信台商全方位基金                                             38.13000   37.96000   0.17000    0.44784
保德信全球中小基金                                               30.57000   30.43000   0.14000    0.46007
保德信全球消費商機基金                                           18.18000   18.12000   0.06000    0.33113
保德信全球基礎建設基金                                           12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
保德信全球資源基金                                                8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.00000    9.90000   0.10000    1.01010
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.43000   32.13000   0.30000    0.93371
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79130    9.80980  -0.01850   -0.18859
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.53330   10.51840   0.01490    0.14166
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09040    9.11300  -0.02260   -0.24800
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76790    9.75930   0.00860    0.08812
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.20840    8.25030  -0.04190   -0.50786
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73520   10.73760  -0.00240   -0.02235
保德信亞太基金                                                   22.04000   21.89000   0.15000    0.68524
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48340    8.52620  -0.04280   -0.50198
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.14790   11.15800  -0.01010   -0.09052
保德信店頭市場基金                                               35.97000   35.45000   0.52000    1.46685
保德信拉丁美洲基金                                                6.38000    6.32000   0.06000    0.94937
保德信金平衡基金                                                 29.71000   29.64000   0.07000    0.23617
保德信金滿意基金                                                 43.42000   43.10000   0.32000    0.74246
保德信科技島基金                                                 27.17000   27.00000   0.17000    0.62963
保德信高成長基金                                                 95.74000   95.41000   0.33000    0.34588
保德信第一基金                                                   27.59000   27.44000   0.15000    0.54665
保德信貨幣市場基金                                               15.75550   15.75540   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.56620   10.55740   0.00880    0.08335
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.51010   10.50680   0.00330    0.03141
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81990   10.81370   0.00620    0.05733
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07600   10.07550   0.00050    0.00496
保德信新世紀基金                                                 10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.97160    8.02290  -0.05130   -0.63942
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.65600   10.66110  -0.00510   -0.04784
保德信新興趨勢組合基金                                           11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
保德信瑞騰基金                                                   15.53640   15.53630   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.74370    9.71740   0.02630    0.27065
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.89460    9.86800   0.02660    0.26956
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.65070    9.62220   0.02850    0.29619
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.71460    9.68590   0.02870    0.29631
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.72750    9.69400   0.03350    0.34557
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.72740    9.69390   0.03350    0.34558
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.69710    9.66930   0.02780    0.28751
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.69850    9.67060   0.02790    0.28850
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.79630    9.76580   0.03050    0.31231
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.92910    9.90000   0.02910    0.29394
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.92860    9.89960   0.02900    0.29294
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.91890    9.89560   0.02330    0.23546
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.91890    9.89560   0.02330    0.23546
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.50800    9.47170   0.03630    0.38325
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.44500    9.41420   0.03080    0.32717
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95150    1.95170  -0.00020   -0.01025
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63070    2.63100  -0.00030   -0.01140
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30370    0.30360   0.00010    0.03294
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44470    0.44460   0.00010    0.02249
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.62720    8.62480   0.00240    0.02783
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.82650   11.82630   0.00020    0.00169
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52920    9.52790   0.00130    0.01364
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.56890   11.56800   0.00090    0.00778
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.93970    8.93580   0.00390    0.04364
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.87740   10.87280   0.00460    0.04231
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.02800    9.99650   0.03150    0.31511
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88430    9.85140   0.03290    0.33396
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09710   10.07720   0.01990    0.19748
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.57610   10.55530   0.02080    0.19706
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.97570    9.95560   0.02010    0.20190
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80830    9.78420   0.02410    0.24632
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03500   10.01040   0.02460    0.24574
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.74120    9.71450   0.02670    0.27485
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88440    9.85890   0.02550    0.25865
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.23090   10.20090   0.03000    0.29409
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.24850    6.22770   0.02080    0.33399
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.59810   10.56270   0.03540    0.33514
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64300   11.64290   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.52000   20.35000   0.17000    0.83538
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4666.480004627.88000  38.60000    0.83408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.57000   10.55790   0.01210    0.11461
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.73500   11.71480   0.02020    0.17243
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.97340   10.95630   0.01710    0.15607
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.45550    9.44470   0.01080    0.11435
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.02320   10.00600   0.01720    0.17190
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.81920    9.80390   0.01530    0.15606
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.83370   10.82130   0.01240    0.11459
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.54070   11.52090   0.01980    0.17186
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.48280   11.46490   0.01790    0.15613
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.41000    6.41000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                     12.96000   12.89000   0.07000    0.54306
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64570   13.64560   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.17000   16.11000   0.06000    0.37244
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33800   13.30550   0.03250    0.24426
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79780   11.76350   0.03430    0.29158
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.41960   12.38580   0.03380    0.27289
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.95370    8.93190   0.02180    0.24407
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.79270    6.77620   0.01650    0.24350
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85800    8.83220   0.02580    0.29211
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50750    8.48450   0.02300    0.27108
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.84870   10.81920   0.02950    0.27266
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39180    8.36840   0.02340    0.27962
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97280   11.93800   0.03480    0.29151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55490   11.52680   0.02810    0.24378
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63240   11.60100   0.03140    0.27067
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.30570   11.27490   0.03080    0.27317
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.00120    8.97930   0.02190    0.24389
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.89670    9.86800   0.02870    0.29084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72470    9.69830   0.02640    0.27221
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64940    9.62320   0.02620    0.27226
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49230    9.46580   0.02650    0.27996
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.15880   10.16480  -0.00600   -0.05903
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06780   10.06930  -0.00150   -0.01490
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97990    9.98270  -0.00280   -0.02805
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05750   10.05710   0.00040    0.00398
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01490   10.02080  -0.00590   -0.05888
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88590    9.88740  -0.00150   -0.01517
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83740    9.84010  -0.00270   -0.02744
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91540    9.91500   0.00040    0.00403
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.13930   10.14530  -0.00600   -0.05914
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06780   10.06930  -0.00150   -0.01490
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98000    9.98270  -0.00270   -0.02705
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05760   10.05720   0.00040    0.00398
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01500   10.02090  -0.00590   -0.05888
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88600    9.88740  -0.00140   -0.01416
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83740    9.84010  -0.00270   -0.02744
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91540    9.91500   0.00040    0.00403
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.56620   10.58080  -0.01460   -0.13799
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.77510   11.78690  -0.01180   -0.10011
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.21830   11.23100  -0.01270   -0.11308
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.06980    9.08230  -0.01250   -0.13763
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.81900    9.82880  -0.00980   -0.09971
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68240    9.69330  -0.01090   -0.11245
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.28190   10.29610  -0.01420   -0.13792
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.96390   10.97490  -0.01100   -0.10023
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.83810   10.85030  -0.01220   -0.11244
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07000    9.08250  -0.01250   -0.13763
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.81930    9.82920  -0.00990   -0.10072
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68280    9.69370  -0.01090   -0.11244
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.24000   13.18000   0.06000    0.45524
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.26000   14.18000   0.08000    0.56417
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.84000   11.78000   0.06000    0.50934
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.60000   13.56000   0.04000    0.29499
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.55000   13.52000   0.03000    0.22189
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30450   11.33840  -0.03390   -0.29898
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45010    7.47240  -0.02230   -0.29843
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.25840   11.24160   0.01680    0.14944
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.94180   10.92140   0.02040    0.18679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.11340   10.09610   0.01730    0.17135
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.32510    8.31260   0.01250    0.15037
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.40580    9.38820   0.01760    0.18747
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.43670    9.42050   0.01620    0.17197
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.52540   10.50580   0.01960    0.18656
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.88690    9.87220   0.01470    0.14890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.09710   10.07980   0.01730    0.17163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.74450    9.72640   0.01810    0.18609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.99530    8.98190   0.01340    0.14919
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92880    8.91300   0.01580    0.17727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45950    9.44330   0.01620    0.17155
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.75690   11.70840   0.04850    0.41423
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.27570   11.22370   0.05200    0.46331
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.74010   10.69270   0.04740    0.44329
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.08150    7.05230   0.02920    0.41405
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92260    8.88140   0.04120    0.46389
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.53960    9.49740   0.04220    0.44433
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.10650   10.06470   0.04180    0.41531
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.75720   10.70970   0.04750    0.44352
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.65530    9.61080   0.04450    0.46302
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.03040    8.99310   0.03730    0.41476
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.74260    9.69960   0.04300    0.44332
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.08760   11.10070  -0.01310   -0.11801
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.67390   11.68330  -0.00940   -0.08046
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74760   10.75760  -0.01000   -0.09296
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14180    9.15260  -0.01080   -0.11800
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71270    9.72050  -0.00780   -0.08024
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71290    9.72190  -0.00900   -0.09257
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.00320   11.01210  -0.00890   -0.08082
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89260    9.90430  -0.01170   -0.11813
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24090   10.25040  -0.00950   -0.09268
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47690    9.48810  -0.01120   -0.11804
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.29420    9.30520  -0.01100   -0.11821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93130    9.93930  -0.00800   -0.08049
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47540    9.48420  -0.00880   -0.09279
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.18000   18.15000   0.03000    0.16529
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.01000   16.99000   0.02000    0.11772
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82640   12.81350   0.01290    0.10068
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.84820   10.82450   0.02370    0.21895
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65930   11.63080   0.02850    0.24504
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.30680   12.28670   0.02010    0.16359
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.28240   11.25610   0.02630    0.23365
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.94450    9.92280   0.02170    0.21869
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41080   10.38550   0.02530    0.24361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.39290   10.37590   0.01700    0.16384
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.36340   10.33920   0.02420    0.23406
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.20750   10.18260   0.02490    0.24453
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.30410   10.28010   0.02400    0.23346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.92000   13.85000   0.07000    0.50542
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.27000   29.57000  -0.30000   -1.01454
國泰大中華基金                                                   21.74000   21.66000   0.08000    0.36934
國泰小龍基金                                                     16.29000   16.26000   0.03000    0.18450
國泰中小成長基金                                                 46.93000   46.78000   0.15000    0.32065
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.30850    4.27660   0.03190    0.74592
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.06000   19.94000   0.12000    0.60181
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.76680    0.76170   0.00510    0.66955
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.72630    0.72140   0.00490    0.67923
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09170    2.09220  -0.00050   -0.02390
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.60890    9.62230  -0.01340   -0.13926
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.24200    8.25360  -0.01160   -0.14054
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31830    0.31860  -0.00030   -0.09416
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43820   11.43720   0.00100    0.00874
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.76090    1.76210  -0.00120   -0.06810
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.17570   10.16820   0.00750    0.07376
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34220    0.34170   0.00050    0.14633
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.64780    4.60690   0.04090    0.88780
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.63000   21.46000   0.17000    0.79217
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.71100    0.70520   0.00580    0.82246
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.38130    3.35300   0.02830    0.84402
國泰中港台基金台幣級別                                           15.74000   15.63000   0.11000    0.70377
國泰中港台基金美元級別                                            0.52370    0.51970   0.00400    0.76967
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.80000   27.62000   0.18000    0.65170
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.59000   12.68000  -0.09000   -0.70978
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.65000   36.17000   0.48000    1.32707
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.12900   10.13510  -0.00610   -0.06019
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.12900   10.13510  -0.00610   -0.06019
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.12900   10.13510  -0.00610   -0.06019
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33540    0.33540   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33540    0.33540   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33540    0.33540   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40400   12.40390   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.79000   29.70000   0.09000    0.30303
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26120    2.25960   0.00160    0.07081
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34920    0.34920   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47630    0.47540   0.00090    0.18931
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46790    0.46780   0.00010    0.02138
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.76000    5.75000   0.01000    0.17391
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18800    0.18770   0.00030    0.15983
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41140    0.41090   0.00050    0.12168
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37350    0.37310   0.00040    0.10721
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43510    0.43470   0.00040    0.09202
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50480    0.50330   0.00150    0.29803
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.28000   20.24000   0.04000    0.19763
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.16000   21.14000   0.02000    0.09461
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40350    2.39340   0.01010    0.42199
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.30120   11.26670   0.03450    0.30621
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.24840   10.21710   0.03130    0.30635
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37210    0.37080   0.00130    0.35059
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33750    0.33630   0.00120    0.35682
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50430    0.50160   0.00270    0.53828
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40530    0.40420   0.00110    0.27214
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.82000   18.76000   0.06000    0.31983
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62360    0.62130   0.00230    0.37019
國泰科技生化基金                                                 39.22000   39.12000   0.10000    0.25562
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.00000   26.05000  -0.05000   -0.19194
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.77900   39.02110  -0.24210   -0.62043
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59780   19.48830   0.10950    0.56188
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.30380   19.52920  -0.22540   -1.15417
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.99610   39.22090  -0.22480   -0.57316
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.15520   39.03350   0.12170    0.31178
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.09590   42.06930   0.02660    0.06323
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00980   12.01630  -0.00650   -0.05409
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28940   12.29610  -0.00670   -0.05449
國泰紐幣保本基金                                                 12.32970   12.33380  -0.00410   -0.03324
國泰高科技基金                                                   14.34000   14.27000   0.07000    0.49054
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.27000   25.25000   0.02000    0.07921
國泰國泰基金台幣級別                                             25.27000   25.25000   0.02000    0.07921
國泰富時中國A50基金                                              19.86000   20.02000  -0.16000   -0.79920
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33780    0.33730   0.00050    0.14824
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46760    0.46600   0.00160    0.34335
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37120    0.36950   0.00170    0.46008
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51390    0.51050   0.00340    0.66601
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35040    0.34960   0.00080    0.22883
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48510    0.48310   0.00200    0.41399
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.50840   10.49560   0.01280    0.12196
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.62150    7.61220   0.00930    0.12217
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35520    0.35470   0.00050    0.14096
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25540    0.25510   0.00030    0.11760
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.10000   12.00000   0.10000    0.83333
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40130    0.39780   0.00350    0.87984
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11020    2.10530   0.00490    0.23275
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40520    1.40190   0.00330    0.23539
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33580    0.33530   0.00050    0.14912
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36080    0.36020   0.00060    0.16657
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22590    0.22550   0.00040    0.17738
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.30300   10.28770   0.01530    0.14872
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.73330    6.72330   0.01000    0.14874
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.84000   35.04000  -0.20000   -0.57078
國泰價值卓越基金                                                 17.16000   17.06000   0.10000    0.58617
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38910    0.38950  -0.00040   -0.10270
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.92750   39.96110  -0.03360   -0.08408
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.19000   20.09000   0.10000    0.49776
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.37000   19.27000   0.10000    0.51894
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.09000   19.09000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00770   12.01490  -0.00720   -0.05993
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39800    0.39800   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59340    9.61080  -0.01740   -0.18105
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.53100    8.54210  -0.01110   -0.12994
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.58560   10.60490  -0.01930   -0.18199
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51180    9.52420  -0.01240   -0.13019
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13230   11.13140   0.00090    0.00809
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14320   10.14610  -0.00290   -0.02858
第一金大中華基金                                                 29.38000   29.07000   0.31000    1.06639
第一金小型精選基金                                               42.93000   42.19000   0.74000    1.75397
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.03000   13.89000   0.14000    1.00792
第一金中國世紀基金-美元                                           9.29450    9.20640   0.08810    0.95694
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.29550    9.19660   0.09890    1.07540
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
第一金中概平衡基金                                               26.68000   26.51000   0.17000    0.64127
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23910   15.23890   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.72000  177.71800   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.08340   10.06950   0.01390    0.13804
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.08340   10.06950   0.01390    0.13804
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.57360   14.50890   0.06470    0.44593
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.57410   14.50850   0.06560    0.45215
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.70000   13.64000   0.06000    0.43988
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82040    9.80920   0.01120    0.11418
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82310    9.81200   0.01110    0.11313
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39850    9.39020   0.00830    0.08839
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42240    9.41410   0.00830    0.08817
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.22540   10.21380   0.01160    0.11357
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79280    9.78420   0.00860    0.08790
第一金全球大趨勢基金                                             23.69000   23.61000   0.08000    0.33884
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.12890    8.08810   0.04080    0.50444
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.83250    5.80320   0.02930    0.50489
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.40930    9.37320   0.03610    0.38514
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.41040    9.37450   0.03590    0.38295
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.68660    9.64910   0.03750    0.38864
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.68780    9.65080   0.03700    0.38339
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.57420    8.58300  -0.00880   -0.10253
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.06560   10.07580  -0.01020   -0.10123
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73350    9.72180   0.01170    0.12035
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73250    9.71980   0.01270    0.13066
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02660    8.01760   0.00900    0.11225
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86670    8.85820   0.00850    0.09596
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86690    8.85840   0.00850    0.09595
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07620   11.06170   0.01450    0.13108
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07710   11.06250   0.01460    0.13198
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97130    9.96020   0.01110    0.11144
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68360   14.66950   0.01410    0.09612
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.36790   14.30530   0.06260    0.43760
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.38560   14.32290   0.06270    0.43776
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.26000   13.21000   0.05000    0.37850
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.29000   13.24000   0.05000    0.37764
第一金亞洲科技基金                                               20.21000   20.10000   0.11000    0.54726
第一金亞洲新興市場基金                                           13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
第一金店頭市場基金                                               10.77000   10.56000   0.21000    1.98864
第一金創新趨勢基金                                               27.27000   26.95000   0.32000    1.18738
第一金電子基金                                                   37.03000   36.48000   0.55000    1.50768
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.67000   19.58000   0.09000    0.45965
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.66000   19.60000   0.06000    0.30612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.32000    9.19000   0.13000    1.41458
統一大中華中小基金(美元)                                          9.06000    8.93000   0.13000    1.45577
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.10000   12.91000   0.19000    1.47173
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
統一大滿貫基金                                                   35.79000   35.55000   0.24000    0.67511
統一大龍印基金                                                   16.29000   16.19000   0.10000    0.61767
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.91000    9.78000   0.13000    1.32924
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.63000    9.51000   0.12000    1.26183
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.70000   10.57000   0.13000    1.22990
統一中小基金                                                     29.96000   29.66000   0.30000    1.01146
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51670    9.51690  -0.00020   -0.00210
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.43080    9.42680   0.00400    0.04243
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04460    9.04360   0.00100    0.01106
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.19360   11.19380  -0.00020   -0.00179
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.01880   11.01410   0.00470    0.04267
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56460   10.56340   0.00120    0.01136
統一台灣動力基金                                                 20.38000   20.19000   0.19000    0.94106
統一全天候基金                                                  124.69000  123.54000   1.15000    0.93087
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.76450    8.77980  -0.01530   -0.17426
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.99820    9.00990  -0.01170   -0.12986
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.90440    8.91830  -0.01390   -0.15586
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.99830    9.01390  -0.01560   -0.17307
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.23790    9.24990  -0.01200   -0.12973
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14160    9.15590  -0.01430   -0.15618
統一全球債券組合基金                                             11.88830   11.89380  -0.00550   -0.04624
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.28000   16.23000   0.05000    0.30807
統一全球新科技基金(美元)                                         16.28000   16.22000   0.06000    0.36991
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.26000   15.21000   0.05000    0.32873
統一亞太基金                                                     27.34000   27.21000   0.13000    0.47777
統一亞洲大金磚基金                                               13.35000   13.27000   0.08000    0.60286
統一奔騰基金                                                     67.13000   66.57000   0.56000    0.84122
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64720   16.64700   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
統一強漢基金(美元)                                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
統一強漢基金(新台幣)                                             25.68000   25.75000  -0.07000   -0.27184
統一統信基金                                                     35.54000   35.36000   0.18000    0.50905
統一黑馬基金                                                     67.66000   67.13000   0.53000    0.78951
統一新亞洲科技能源基金                                           19.86000   19.57000   0.29000    1.48186
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.04260    8.03980   0.00280    0.03483
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.12990   10.12640   0.00350    0.03456
統一經建基金                                                     52.97000   52.46000   0.51000    0.97217
統一龍馬基金                                                     78.44000   78.10000   0.34000    0.43534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.54000   25.17000   0.37000    1.47000
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.22000   50.76000   0.46000    0.90623
野村中國機會基金                                                 14.74000   14.59000   0.15000    1.02810
野村巴西基金                                                      5.06000    5.06000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
野村台灣高股息基金                                               22.88000   22.80000   0.08000    0.35088
野村台灣運籌基金                                                 38.75000   38.47000   0.28000    0.72784
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.62430    9.62230   0.00200    0.02079
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.59480    9.59620  -0.00140   -0.01459
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59640    9.59650  -0.00010   -0.00104
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70520    9.70310   0.00210    0.02164
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.65850    9.66000  -0.00150   -0.01553
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.62560    9.62570  -0.00010   -0.00104
野村平衡基金                                                     20.10000   20.02000   0.08000    0.39960
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.13000    9.05000   0.08000    0.88398
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.15000   13.04000   0.11000    0.84356
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
野村全球生技醫療基金                                             17.22000   17.02000   0.20000    1.17509
野村全球品牌基金                                                 29.10000   29.22000  -0.12000   -0.41068
野村全球氣候變遷基金                                              8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.23000   19.22000   0.01000    0.05203
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.14000   12.12000   0.02000    0.16502
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44020   10.44300  -0.00280   -0.02681
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31740   10.31820  -0.00080   -0.00775
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.53860    9.54540  -0.00680   -0.07124
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.29510    9.30410  -0.00900   -0.09673
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82420    8.83370  -0.00950   -0.10754
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06300   11.07080  -0.00780   -0.07046
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57950   10.58980  -0.01030   -0.09726
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.09930   10.11010  -0.01080   -0.10682
野村成長基金                                                     28.83000   28.69000   0.14000    0.48797
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.29860    9.27890   0.01970    0.21231
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.31560    9.29850   0.01710    0.18390
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.33500    9.32000   0.01500    0.16094
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.62570    9.60520   0.02050    0.21343
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.57480    9.55710   0.01770    0.18520
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.59880    9.58330   0.01550    0.16174
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.69770    9.69990  -0.00220   -0.02268
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.66120    9.66880  -0.00760   -0.07860
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.64440    9.65450  -0.01010   -0.10461
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.15270   10.15500  -0.00230   -0.02265
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.03690   10.04470  -0.00780   -0.07765
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02560   10.03610  -0.01050   -0.10462
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72200    8.72390  -0.00190   -0.02178
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.38920    9.38580   0.00340    0.03622
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.26560    9.26600  -0.00040   -0.00432
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14470   13.14760  -0.00290   -0.02206
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.24070   12.23630   0.00440    0.03596
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.00510   10.00550  -0.00040   -0.00400
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26200   10.24920   0.01280    0.12489
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.94840    9.93970   0.00870    0.08753
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.42690    9.41980   0.00710    0.07537
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.12830   11.11990   0.00840    0.07554
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.02610   10.02030   0.00580    0.05788
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.14340   11.13340   0.01000    0.08982
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.70770   10.70060   0.00710    0.06635
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.36730   10.36280   0.00450    0.04342
野村泰國基金                                                     40.06000   39.43000   0.63000    1.59777
野村高科技基金                                                   13.11000   12.92000   0.19000    1.47059
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06330   10.06000   0.00330    0.03280
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.35610   10.34630   0.00980    0.09472
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.63880   10.66290  -0.02410   -0.22602
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.78200    9.77430   0.00770    0.07878
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.55710    9.55330   0.00380    0.03978
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.59090    9.58540   0.00550    0.05738
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.82580   11.81470   0.01110    0.09395
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.06100   13.10290  -0.04190   -0.31978
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.86370   10.85510   0.00860    0.07923
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.61970   10.61540   0.00430    0.04051
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89670   10.89020   0.00650    0.05969
野村貨幣市場基金                                                 16.25430   16.25410   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.77000   15.76000   0.01000    0.06345
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.95070    9.97420  -0.02350   -0.23561
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.89950    7.91740  -0.01790   -0.22608
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.62160   11.64790  -0.02630   -0.22579
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.22000    7.10000   0.12000    1.69014
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.76000    8.71000   0.05000    0.57405
野村精選貨幣市場基金                                             12.07320   12.07310   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.31000   12.26000   0.05000    0.40783
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.90000   35.54000   0.36000    1.01294
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.12760   10.12050   0.00710    0.07015
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62220    8.61660   0.00560    0.06499
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03440    8.03190   0.00250    0.03113
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83930    7.83690   0.00240    0.03062
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57090   11.56350   0.00740    0.06399
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55880   10.55550   0.00330    0.03126
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33310   10.33000   0.00310    0.03001
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
野村環球基金-人民幣計價                                          15.96000   15.89000   0.07000    0.44053
野村環球基金-美元計價                                            12.65000   12.60000   0.05000    0.39683
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.33000   17.27000   0.06000    0.34742
野村鴻利基金                                                     23.32000   23.18000   0.14000    0.60397
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85250   16.85240   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.17000   20.97000   0.20000    0.95374
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.46000    9.63000  -0.17000   -1.76532
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.14000   13.02000   0.12000    0.92166
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00340   10.01770  -0.01430   -0.14275
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.12640   13.14550  -0.01910   -0.14530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.55400    9.51530   0.03870    0.40671
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.54630    9.50390   0.04240    0.44613
凱基台商天下基金                                                 13.31000   13.24000   0.07000    0.52870
凱基台灣精五門基金                                               21.22000   21.15000   0.07000    0.33097
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74450   10.73990   0.00460    0.04283
凱基亞太高股息基金                                               12.85000   12.88000  -0.03000   -0.23292
凱基亞洲四金磚基金                                               17.93000   17.84000   0.09000    0.50448
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.09860   13.05420   0.04440    0.34012
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53500   11.53480   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.44000   27.32000   0.12000    0.43924
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.66000   22.48000   0.18000    0.80071
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.42990   22.23260   0.19730    0.88744
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.70000   17.70000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.27020   17.25780   0.01240    0.07185
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.87930   11.85520   0.02410    0.20329
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.58170   11.56420   0.01750    0.15133
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.12520   13.07710   0.04810    0.36782
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.89000   14.02000  -0.13000   -0.92725
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.79000   34.31000   0.48000    1.39901
富邦NASDAQ-100基金                                               30.15000   30.00000   0.15000    0.50000
富邦上証180基金                                                  29.82000   30.08000  -0.26000   -0.86436
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.22530    0.22460   0.00070    0.31167
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.80000    6.78000   0.02000    0.29499
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.42000    7.35000   0.07000    0.95238
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.21000   40.50000  -0.29000   -0.71605
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.69470   11.64780   0.04690    0.40265
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.99070   10.94940   0.04130    0.37719
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.73720   10.70610   0.03110    0.29049
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.27890   10.23770   0.04120    0.40243
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.58220    9.54620   0.03600    0.37711
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.36980    9.34270   0.02710    0.29007
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.78690   20.76510   0.02180    0.10498
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27670   11.27560   0.00110    0.00976
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70520   10.71630  -0.01110   -0.10358
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.81770   12.82260  -0.00490   -0.03821
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89500    1.89640  -0.00140   -0.07382
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.44870    9.45220  -0.00350   -0.03703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44440    1.44550  -0.00110   -0.07610
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.62480   11.62310   0.00170    0.01463
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73420    1.73440  -0.00020   -0.01153
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09000   10.08850   0.00150    0.01487
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52440    1.52460  -0.00020   -0.01312
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.60000   14.56000   0.04000    0.27473
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.66000   23.73000  -0.07000   -0.29499
富邦日本東証基金                                                 22.30000   22.29000   0.01000    0.04486
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.12000   43.11000   0.01000    0.02320
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.87000   47.86000   0.01000    0.02089
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.22000   50.18000   0.04000    0.07971
富邦台灣心基金                                                   23.95000   23.77000   0.18000    0.75726
富邦台灣釆吉50基金                                               47.13000   47.10000   0.03000    0.06369
富邦台灣科技指數基金                                             51.01000   50.98000   0.03000    0.05885
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.53180   39.88550  -0.35370   -0.88679
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.36740   40.44930  -0.08190   -0.20248
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29490    0.29360   0.00130    0.44278
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.36580    2.36580   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33990    0.34010  -0.00020   -0.05881
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.61030   10.61610  -0.00580   -0.05463
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.05800    2.05830  -0.00030   -0.01458
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32650    0.32670  -0.00020   -0.06122
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.17240    9.17740  -0.00500   -0.05448
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   23.05000   0.10000    0.43384
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.62000   14.73000  -0.11000   -0.74678
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.38000   29.06000   0.32000    1.10117
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62900   15.62890   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     69.11000   68.74000   0.37000    0.53826
富邦科技基金                                                     26.85000   26.57000   0.28000    1.05382
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.66500   39.79140  -0.12640   -0.31766
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.05280   39.40390  -0.35110   -0.89103
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.36250   38.57130  -0.20880   -0.54134
富邦恒生國企ETF基金                                              20.74000   20.87000  -0.13000   -0.62290
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.61000   13.45000   0.16000    1.18959
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.08000   30.63000  -0.55000   -1.79563
富邦高成長基金                                                   26.29000   26.11000   0.18000    0.68939
富邦基金                                                         14.01000   13.91000   0.10000    0.71891
富邦深証100基金                                                  10.37000   10.55000  -0.18000   -1.70616
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.30000   20.32000  -0.02000   -0.09843
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40570    0.40550   0.00020    0.04932
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25430   12.24440   0.00990    0.08085
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54790    9.54020   0.00770    0.08071
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30340    0.30330   0.00010    0.03297
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90590    8.89870   0.00720    0.08091
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.66940    9.64120   0.02820    0.29249
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98910    9.96530   0.02380    0.23883
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.66940    9.64120   0.02820    0.29249
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98910    9.96530   0.02380    0.23883
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.72000   19.70000   0.02000    0.10152
富邦精準基金                                                     49.62000   49.28000   0.34000    0.68994
富邦精銳中小基金                                                 12.72000   12.64000   0.08000    0.63291
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.25000   20.27000  -0.02000   -0.09867
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.10000   21.07000   0.03000    0.14238
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.69000    7.67000   0.02000    0.26076
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.10000   15.19000  -0.09000   -0.59250
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.95000   20.03000  -0.08000   -0.39940
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.13930   10.12860   0.01070    0.10564
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.77590   10.77340   0.00250    0.02321
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.66750   10.67100  -0.00350   -0.03280
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.90840    9.89800   0.01040    0.10507
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.48470   10.48220   0.00250    0.02385
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.35960   10.36290  -0.00330   -0.03184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.28000   30.14000   0.14000    0.46450
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.85780    8.86720  -0.00940   -0.10601
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.36010    9.37290  -0.01280   -0.13656
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.12180    9.13420  -0.01240   -0.13575
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.72780    9.73810  -0.01030   -0.10577
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.70400    9.71730  -0.01330   -0.13687
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.45680    9.46960  -0.01280   -0.13517
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.51530    9.52790  -0.01260   -0.13224
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47630    8.49060  -0.01430   -0.16842
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.46120    9.47980  -0.01860   -0.19621
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.98920    9.00680  -0.01760   -0.19541
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42940   10.44700  -0.01760   -0.16847
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.16160   10.18160  -0.02000   -0.19643
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71610    9.73530  -0.01920   -0.19722
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.10100    9.11860  -0.01760   -0.19301
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.53570    9.55430  -0.01860   -0.19468
富達卓越領航全球組合基金                                         15.09000   15.04000   0.05000    0.33245
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68750    8.69340  -0.00590   -0.06787
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35240    9.36140  -0.00900   -0.09614
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08030    9.08920  -0.00890   -0.09792
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.78790    9.79450  -0.00660   -0.06738
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71980    9.72920  -0.00940   -0.09662
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47140    9.48040  -0.00900   -0.09493
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15800    9.16640  -0.00840   -0.09164
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52300    9.53190  -0.00890   -0.09337
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.34000   10.08000   0.26000    2.57937
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.76000   11.47000   0.29000    2.52833
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.11000    9.87000   0.24000    2.43161
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.61000    8.48000   0.13000    1.53302
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.46000   10.31000   0.15000    1.45490
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.00000    9.87000   0.13000    1.31712
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.49830    9.51050  -0.01220   -0.12828
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.15110    9.16570  -0.01460   -0.15929
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69920    8.71520  -0.01600   -0.18359
富蘭克林華美中華基金                                             14.44000   14.21000   0.23000    1.61858
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.07000   20.99000   0.08000    0.38113
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.54000   20.40000   0.14000    0.68627
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.85450    7.85930  -0.00480   -0.06107
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03730    9.04090  -0.00360   -0.03982
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65210    9.65600  -0.00390   -0.04039
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.15360    9.15920  -0.00560   -0.06114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.06290   11.05010   0.01280    0.11584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83780    8.82760   0.01020    0.11555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.30640    9.29570   0.01070    0.11511
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.15050   13.13890   0.01160    0.08829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.41860   10.40950   0.00910    0.08742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13100   10.12200   0.00900    0.08892
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75860    7.75180   0.00680    0.08772
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26070    9.25250   0.00820    0.08862
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63910   10.63210   0.00700    0.06584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60950    7.60450   0.00500    0.06575
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.10050    9.09450   0.00600    0.06597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42590   10.41850   0.00740    0.07103
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80480    7.79930   0.00550    0.07052
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26320    8.26970  -0.00650   -0.07860
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.35030    9.35590  -0.00560   -0.05986
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.04830   10.05430  -0.00600   -0.05968
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63720   12.64720  -0.01000   -0.07907
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.02000    9.80000   0.22000    2.24490
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.07000    9.85000   0.22000    2.23350
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.21510   13.17930   0.03580    0.27164
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美第一富基金                                           43.64000   43.10000   0.54000    1.25290
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29510   10.29500   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.46000   13.42000   0.04000    0.29806
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.27000   15.24000   0.03000    0.19685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.87690    7.83420   0.04270    0.54505
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.13150   11.08250   0.04900    0.44214
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.58560    9.58690  -0.00130   -0.01356
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.84620   10.84770  -0.00150   -0.01383
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.92460    6.92810  -0.00350   -0.05052
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.13950    9.14300  -0.00350   -0.03828
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.11490   10.11870  -0.00380   -0.03755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.47760   10.48290  -0.00530   -0.05056
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.15000   20.20000  -0.05000   -0.24752
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57080   11.56980   0.00100    0.00864
復華人生目標基金                                                 40.57950   40.50500   0.07450    0.18393
復華大中華中小策略基金                                           10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
復華中小精選基金                                                 82.53000   82.03000   0.50000    0.60953
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.01000    9.88000   0.13000    1.31579
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.26000    9.14000   0.12000    1.31291
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
復華台灣智能基金                                                 12.41000   12.36000   0.05000    0.40453
復華全方位基金                                                   33.33000   32.98000   0.35000    1.06125
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.20000   14.26000  -0.06000   -0.42076
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.81000   21.90000  -0.09000   -0.41096
復華全球平衡基金-美元                                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.53000   20.52000   0.01000    0.04873
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.88000   18.05000  -0.17000   -0.94183
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.81000   16.98000  -0.17000   -1.00118
復華全球原物料基金                                                9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45020   11.46030  -0.01010   -0.08813
復華全球債券基金                                                 13.44140   13.46700  -0.02560   -0.19009
復華全球債券組合基金                                             14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.63000   14.49000   0.14000    0.96618
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
復華有利貨幣市場基金                                             13.42710   13.42690   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.54000   13.61000  -0.07000   -0.51433
復華亞太成長基金                                                 16.56000   16.72000  -0.16000   -0.95694
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.46000   10.55000  -0.09000   -0.85308
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.83000   10.93000  -0.10000   -0.91491
復華東協世紀基金                                                 12.61000   12.69000  -0.08000   -0.63042
復華南非幣長期收益基金A                                          12.79000   12.64000   0.15000    1.18671
復華南非幣長期收益基金B                                           8.04000    7.95000   0.09000    1.13208
復華南非幣短期收益基金A                                          13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
復華南非幣短期收益基金B                                           8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
復華美國新星基金-美元                                            13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
復華恒生基金                                                     21.46000   21.62000  -0.16000   -0.74006
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.45000    8.35000   0.10000    1.19760
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.16000   34.97000  -0.81000   -2.31627
復華神盾基金                                                     28.38000   28.30230   0.07770    0.27454
復華高成長基金                                                   72.13000   71.85000   0.28000    0.38970
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38740   14.38730   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         19.50000   19.53000  -0.03000   -0.15361
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.42000   50.42000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                     22.72000   22.63000   0.09000    0.39770
復華華人世紀基金                                                 19.64000   19.75000  -0.11000   -0.55696
復華傳家二號基金                                                 31.57470   31.64700  -0.07230   -0.22846
復華傳家基金                                                     27.09900   26.99470   0.10430    0.38637
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.87000   11.81000   0.06000    0.50804
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.41000   14.35000   0.06000    0.41812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.57000   18.55000   0.02000    0.10782
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.66000    5.65000   0.01000    0.17699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
復華滬深300 A股基金                                              22.65000   22.88000  -0.23000   -1.00524
復華數位經濟基金                                                 65.51000   64.89000   0.62000    0.95546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.66320    9.64330   0.01990    0.20636
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.50850    9.49010   0.01840    0.19389
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.81520    9.79490   0.02030    0.20725
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.62820    9.60950   0.01870    0.19460
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.61060    9.59090   0.01970    0.20540
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.89540    9.88040   0.01500    0.15182
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.59360    9.56130   0.03230    0.33782
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.87700    9.84890   0.02810    0.28531
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.59240    9.56010   0.03230    0.33786
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.88050    9.85240   0.02810    0.28521
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27230    9.27470  -0.00240   -0.02588
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.87540    8.86730   0.00810    0.09135
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.65540    8.65200   0.00340    0.03930
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.43840   11.44120  -0.00280   -0.02447
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.96260   10.95250   0.01010    0.09222
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81530   10.81110   0.00420    0.03885
景順主流基金                                                     19.45000   19.30000   0.15000    0.77720
景順台灣科技基金                                                 34.46000   34.19000   0.27000    0.78970
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
景順全球科技基金                                                 22.20000   22.13000   0.07000    0.31631
景順全球康健基金                                                 17.99000   17.92000   0.07000    0.39063
景順貨幣市場基金                                                 15.92740   15.92730   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.90000   35.61000   0.29000    0.81438
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.71000   15.64000   0.07000    0.44757
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.36000   14.30000   0.06000    0.41958
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.09000    9.95000   0.14000    1.40704
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.04000    9.91000   0.13000    1.31181
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63240    8.63130   0.00110    0.01274
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.23840    8.24020  -0.00180   -0.02184
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98260   10.98130   0.00130    0.01184
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.45670   10.45900  -0.00230   -0.02199
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.05000    7.97000   0.08000    1.00376
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.22000    8.11000   0.11000    1.35635
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.79000   11.65000   0.14000    1.20172
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46070    9.44260   0.01810    0.19168
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.44260    9.42950   0.01310    0.13893
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.67170    9.65320   0.01850    0.19165
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.65580    9.64250   0.01330    0.13793
華南永昌永昌基金                                                 19.93000   19.65000   0.28000    1.42494
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.19900   14.19400   0.00500    0.03523
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.03000   16.15000  -0.12000   -0.74303
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           12.54000   12.37000   0.17000    1.37429
華南永昌策略報酬基金                                             10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19160   16.19140   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.43920   25.30140   0.13780    0.54463
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92860   11.92840   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14600   10.14570   0.00030    0.00296
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.43010   10.44300  -0.01290   -0.12353
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.90400    9.90370   0.00030    0.00303
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14920   10.16170  -0.01250   -0.12301
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98670    9.98730  -0.00060   -0.00601
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20760   10.22050  -0.01290   -0.12622
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.84530    9.84580  -0.00050   -0.00508
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.05440   10.06780  -0.01340   -0.13310
華頓中小型基金                                                   28.50000   28.21000   0.29000    1.02800
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.56920   12.51280   0.05640    0.45074
華頓台灣基金                                                     34.59000   34.45000   0.14000    0.40639
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51090   11.51070   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.16000   18.20000  -0.04000   -0.21978
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27900   13.26860   0.01040    0.07838
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32280    8.31630   0.00650    0.07816
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.97000    5.93000   0.04000    0.67454
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.89730    2.87410   0.02320    0.80721
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.48960   13.37290   0.11670    0.87266
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.44710    0.44300   0.00410    0.92551
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.74750   11.71930   0.02820    0.24063
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.67740   10.65290   0.02450    0.22998
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87370   10.84070   0.03300    0.30441
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.86480    9.83480   0.03000    0.30504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.34340   11.30290   0.04050    0.35832
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.36140   10.32360   0.03780    0.36615
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.45000   11.35000   0.10000    0.88106
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44410    2.44580  -0.00170   -0.06951
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98230    1.98440  -0.00210   -0.10583
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.04420   12.03950   0.00470    0.03904
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.85990    9.85610   0.00380    0.03855
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37650    0.37630   0.00020    0.05315
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31720    0.31690   0.00030    0.09467
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.49000    3.47000   0.02000    0.57637
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.23000   16.14000   0.09000    0.55762
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.53000   0.01000    1.88679
匯豐太平洋精典基金                                               17.80000   17.73000   0.07000    0.39481
匯豐台灣精典基金                                                 24.52000   24.46000   0.06000    0.24530
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.15000    8.14000   0.01000    0.12285
匯豐安富基金                                                     25.57000   25.53000   0.04000    0.15668
匯豐成功基金                                                     39.65000   39.48000   0.17000    0.43060
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47090    2.47480  -0.00390   -0.15759
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25840    2.26230  -0.00390   -0.17239
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.61160   11.61840  -0.00680   -0.05853
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.04270    8.04940  -0.00670   -0.08324
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38200    0.38220  -0.00020   -0.05233
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34340    0.34350  -0.00010   -0.02911
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.94000    6.89000   0.05000    0.72569
匯豐金磚動力基金                                                 14.23000   14.14000   0.09000    0.63649
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97530   14.97530   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.09000    5.10000  -0.01000   -0.19608
匯豐新鑽動力基金                                                 10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.29140    5.27630   0.01510    0.28619
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.84180    8.82680   0.01500    0.16994
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.80000   52.65000   0.15000    0.28490
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.80000   52.65000   0.15000    0.28490
匯豐龍騰電子基金                                                 38.57000   38.44000   0.13000    0.33819
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.15370   12.13510   0.01860    0.15327
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.97000   21.69000   0.28000    1.29092
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.27000   11.11000   0.16000    1.44014
新光中國成長基金(美元)                                           12.01000   11.83000   0.18000    1.52156
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.72000   11.57000   0.15000    1.29646
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.07550   10.07540   0.00010    0.00099
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.92850    9.92910  -0.00060   -0.00604
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.01240   10.03820  -0.02580   -0.25702
新光台灣富貴基金                                                 23.61000   23.43000   0.18000    0.76825
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.12000   11.92000   0.20000    1.67785
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.56000   11.39000   0.17000    1.49254
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92890    9.95300  -0.02410   -0.24214
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.49030    9.53700  -0.04670   -0.48967
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60200    9.62530  -0.02330   -0.24207
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.16810    9.21330  -0.04520   -0.49060
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43280   15.43270   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光亞洲精選基金-美金                                            23.93000   23.66000   0.27000    1.14117
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.71000   23.51000   0.20000    0.85070
新光兩岸優勢基金                                                 13.23000   13.09000   0.14000    1.06952
新光店頭基金                                                     27.16000   26.84000   0.32000    1.19225
新光南非幣保本基金                                               11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000   19.94000   0.06000    0.30090
新光創新科技基金                                                 16.08000   16.03000   0.05000    0.31192
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.69340    9.70230  -0.00890   -0.09173
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.98850   10.00830  -0.01980   -0.19784
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64720    9.66360  -0.01640   -0.16971
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.24250    9.25020  -0.00770   -0.08324
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.53830    9.55770  -0.01940   -0.20298
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20390    9.21940  -0.01550   -0.16812
新光澳幣八年期保本基金                                           10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
新光澳幣十年期保本基金                                           10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光澳幣保本基金                                                 11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95540    9.93900   0.01640    0.16501
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79710    9.78100   0.01610    0.16460
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73660    9.73050   0.00610    0.06269
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86860    9.86250   0.00610    0.06185
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84650    9.83840   0.00810    0.08233
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71180    9.70380   0.00800    0.08244
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68110    9.67000   0.01110    0.11479
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81510    9.80470   0.01040    0.10607
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.79600    9.80260  -0.00660   -0.06733
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47360    9.47990  -0.00630   -0.06646
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.76170    9.77640  -0.01470   -0.15036
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48910    9.50340  -0.01430   -0.15047
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.56610    9.58300  -0.01690   -0.17635
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90340    9.92070  -0.01730   -0.17438
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.74120   13.76650  -0.02530   -0.18378
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.53080    8.54640  -0.01560   -0.18253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.41150   36.63660  -0.22510   -0.61441
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.51550   37.77390  -0.25840   -0.68407
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.33930   38.61090  -0.27160   -0.70343
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13370   11.13270   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31230   10.31450  -0.00220   -0.02133
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.66280   13.49780   0.16500    1.22242
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.85670   10.72310   0.13360    1.24591
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.99000   10.86000   0.13000    1.19705
群益大印度基金-人民幣                                            13.12710   12.97050   0.15660    1.20736
群益大印度基金-美元                                              13.12470   12.96510   0.15960    1.23100
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.03000   0.14000    1.16376
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.28100   12.24290   0.03810    0.31120
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.59040   12.54830   0.04210    0.33550
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.42690   11.39140   0.03550    0.31164
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.69070   10.65500   0.03570    0.33505
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.85480    9.82420   0.03060    0.31148
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.25660    9.22570   0.03090    0.33493
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54310    9.51340   0.02970    0.31219
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.26400    9.23310   0.03090    0.33467
群益中小型股基金                                                 51.92000   51.60000   0.32000    0.62016
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.77050    9.73370   0.03680    0.37807
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.64320    9.60460   0.03860    0.40189
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.84770    8.81700   0.03070    0.34819
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.66560    8.63290   0.03270    0.37878
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.55240    8.51820   0.03420    0.40149
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.84760    7.82040   0.02720    0.34781
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39670   11.40070  -0.00400   -0.03509
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18500   11.19340  -0.00840   -0.07504
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.48820   10.49530  -0.00710   -0.06765
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.53060    9.39830   0.13230    1.40770
群益中國新機會基金N-美元                                          9.30370    9.17250   0.13120    1.43036
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.73000    9.59000   0.14000    1.45985
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.45240    8.33510   0.11730    1.40730
群益中國新機會基金-美元                                           9.94810    9.80770   0.14040    1.43153
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.28000    9.16000   0.12000    1.31004
群益平衡王基金                                                   19.61110   19.57100   0.04010    0.20489
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.15000    8.11000   0.04000    0.49322
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.93000    5.90000   0.03000    0.50847
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.32500   10.23200   0.09300    0.90891
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.47710   10.38040   0.09670    0.93156
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.33610    9.25200   0.08410    0.90899
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.47370    9.38620   0.08750    0.93222
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.78000    8.71000   0.07000    0.80367
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07260   10.08630  -0.01370   -0.13583
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87960    9.89610  -0.01650   -0.16673
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51460    9.52760  -0.01300   -0.13645
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42180    9.43760  -0.01580   -0.16742
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13050   10.14430  -0.01380   -0.13604
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18920   10.20630  -0.01710   -0.16754
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68200    9.69520  -0.01320   -0.13615
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08070   10.09750  -0.01680   -0.16638
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.96900    9.94720   0.02180    0.21916
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.28410    7.26820   0.01590    0.21876
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07020   10.06150   0.00870    0.08647
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98960    9.98540   0.00420    0.04206
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.07680   10.07550   0.00130    0.01290
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07010   10.06140   0.00870    0.08647
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98960    9.98540   0.00420    0.04206
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07680   10.07550   0.00130    0.01290
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07020   10.06150   0.00870    0.08647
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98960    9.98540   0.00420    0.04206
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.07680   10.07550   0.00130    0.01290
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07020   10.06150   0.00870    0.08647
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98960    9.98540   0.00420    0.04206
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07680   10.07550   0.00130    0.01290
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.85000   10.74000   0.11000    1.02421
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.59740   15.43280   0.16460    1.06656
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.05000   14.90000   0.15000    1.00671
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
群益印度中小基金N-美元                                            9.77170    9.63950   0.13220    1.37144
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.03000    8.91000   0.12000    1.34680
群益印度中小基金-人民幣                                          14.82340   14.62620   0.19720    1.34827
群益印度中小基金-美元                                            13.97610   13.78700   0.18910    1.37158
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.81000   15.60000   0.21000    1.34615
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.51000   0.07000    0.45132
群益安家基金                                                     26.99140   26.99340  -0.00200   -0.00741
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07210   16.07190   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.91000   22.56000   0.35000    1.55142
群益亞太中小基金                                                 13.30000   13.36000  -0.06000   -0.44910
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.17000   17.08000   0.09000    0.52693
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59930    9.60830  -0.00900   -0.09367
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.42670    7.43370  -0.00700   -0.09417
群益店頭市場基金                                                113.37000  111.90000   1.47000    1.31367
群益東方盛世基金                                                  9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
群益東協成長基金-人民幣                                          13.09670   13.12610  -0.02940   -0.22398
群益東協成長基金-美元                                            12.22090   12.24550  -0.02460   -0.20089
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.27360   11.26270   0.01090    0.09678
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.76780   10.76370   0.00410    0.03809
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15760   10.15650   0.00110    0.01083
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98410    9.97450   0.00960    0.09625
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53950    9.53590   0.00360    0.03775
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99670    8.99580   0.00090    0.01000
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.10290   10.09920   0.00370    0.03664
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77020    9.76090   0.00930    0.09528
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70900    9.70540   0.00360    0.03709
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05060   10.04960   0.00100    0.00995
群益長安基金                                                     31.74000   31.48000   0.26000    0.82592
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.18650   15.07830   0.10820    0.71759
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.34000   14.25000   0.09000    0.63158
群益真善美基金                                                   18.26370   18.12040   0.14330    0.79082
群益馬拉松基金A類型                                             133.16000  132.08000   1.08000    0.81769
群益深証中小板基金                                               13.76000   14.06000  -0.30000   -2.13371
群益創新科技基金                                                 35.55000   35.18000   0.37000    1.05173
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.92670    9.78760   0.13910    1.42119
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.71220    9.57390   0.13830    1.44455
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.89000    9.75000   0.14000    1.43590
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.81020   10.65870   0.15150    1.42137
群益華夏盛世基金-美元                                            10.70910   10.55650   0.15260    1.44555
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.27000   17.04000   0.23000    1.34977
群益奧斯卡基金                                                   30.00000   29.74000   0.26000    0.87424
群益新興金鑽基金-美元                                            12.59710   12.57660   0.02050    0.16300
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
群益葛萊美基金                                                   25.61000   25.37000   0.24000    0.94600
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.69000   19.49000   0.20000    1.02617
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.26000   13.34000  -0.08000   -0.59970
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.80560   11.75060   0.05500    0.46806
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.41690   11.36160   0.05530    0.48673
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.33140   11.27990   0.05150    0.45656
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.73520    8.69450   0.04070    0.46811
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.31110    9.26600   0.04510    0.48673
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.91980    8.87930   0.04050    0.45612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
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德信大發基金                                                     30.49000   30.47000   0.02000    0.06564
德信中國精選成長基金                                             11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
德信台灣主流中小基金                                             20.33000   20.19000   0.14000    0.69341
德信新興股票組合基金                                             11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92440   11.92420   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.73120   10.73530  -0.00410   -0.03819
德信數位時代基金                                                 28.28000   28.19000   0.09000    0.31926
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65230   11.65210   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.96000   16.87000   0.09000    0.53349
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.20000   19.18000   0.02000    0.10428
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.25000    7.25000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.93350    9.94940  -0.01590   -0.15981
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.08130   14.10390  -0.02260   -0.16024
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.11440    8.13620  -0.02180   -0.26794
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.12080   11.14690  -0.02610   -0.23415
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32080   11.34740  -0.02660   -0.23441
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.86140   12.89380  -0.03240   -0.25128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.11000   18.09000   0.02000    0.11056
摩根中小基金                                                     25.49000   25.32000   0.17000    0.67141
摩根中國A股基金                                                  15.10000   14.91000   0.19000    1.27431
摩根中國A股基金(美元)                                            12.13000   11.97000   0.16000    1.33668
摩根中國亮點基金                                                 14.81000   14.67000   0.14000    0.95433
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.76580   11.76520   0.00060    0.00510
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.73370   12.74520  -0.01150   -0.09023
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.09620   10.09160   0.00460    0.04558
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.11390   13.11360   0.00030    0.00229
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.66580   14.67900  -0.01320   -0.08992
摩根台灣金磚基金                                                 21.27000   21.14000   0.13000    0.61495
摩根台灣增長基金                                                 51.87000   51.74000   0.13000    0.25126
摩根平衡基金                                                     28.10000   28.06000   0.04000    0.14255
摩根全球α基金                                                   19.05000   19.03000   0.02000    0.10510
摩根全球平衡基金                                                 15.11410   15.07140   0.04270    0.28332
摩根全球發現基金                                                 12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.72900    9.69800   0.03100    0.31965
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59370   10.55980   0.03390    0.32103
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11350   10.08040   0.03310    0.32836
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32630   11.29000   0.03630    0.32152
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.93760    9.90510   0.03250    0.32811
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.68160   10.65370   0.02790    0.26188
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.52530   13.49000   0.03530    0.26168
摩根亞洲基金                                                     57.39000   57.15000   0.24000    0.41995
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.55540    8.57120  -0.01580   -0.18434
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.89130    9.90600  -0.01470   -0.14839
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.84830    8.86260  -0.01430   -0.16135
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.27640   12.29910  -0.02270   -0.18457
摩根東方內需機會基金                                             18.17000   18.09000   0.08000    0.44223
摩根東方科技基金                                                 37.42000   37.03000   0.39000    1.05320
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.47000   11.41000   0.06000    0.52585
摩根金龍收成基金                                                 23.77000   23.55000   0.22000    0.93418
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06970   15.06960   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.02000   14.94000   0.08000    0.53548
摩根新金磚五國基金                                               11.12000   10.98000   0.14000    1.27505
摩根新絲路基金                                                   10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
摩根新興35基金                                                   13.47000   13.35000   0.12000    0.89888
摩根新興日本基金                                                 24.84000   24.84000   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.31570    7.33820  -0.02250   -0.30661
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.44820    9.47750  -0.02930   -0.30915
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.30850    9.33260  -0.02410   -0.25823
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.40190   10.42610  -0.02420   -0.23211
摩根新興科技基金                                                 60.33000   59.95000   0.38000    0.63386
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.28360    8.28520  -0.00160   -0.01931
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43460   10.43670  -0.00210   -0.02012
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.52040    8.48780   0.03260    0.38408
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.27430    9.23760   0.03670    0.39729
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.85730    8.81870   0.03860    0.43771
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.70740    9.67010   0.03730    0.38573
摩根龍揚基金                                                     35.55000   35.21000   0.34000    0.96563
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.32040    9.31950   0.00090    0.00966
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20200   11.20090   0.00110    0.00982
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.66000   27.64000   0.02000    0.07236
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69420   11.69900  -0.00480   -0.04103
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04890   11.05670  -0.00780   -0.07055
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.92310    9.93290  -0.00980   -0.09866
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.27720   10.34180  -0.06460   -0.62465
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.75340    9.80930  -0.05590   -0.56987
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75380    8.80640  -0.05260   -0.59729
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.55240   10.53080   0.02160    0.20511
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38450   10.36880   0.01570    0.15142
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.83640    9.81560   0.02080    0.21191
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77130    9.75590   0.01540    0.15785
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.64140    9.64520  -0.00380   -0.03940
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57750    9.58640  -0.00890   -0.09284
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.46820   11.45780   0.01040    0.09077
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.26340   11.25290   0.01050    0.09331
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21830   10.21340   0.00490    0.04798
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.93270   10.95010  -0.01740   -0.15890
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.72080   10.73760  -0.01680   -0.15646
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72880    9.74860  -0.01980   -0.20311
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.04360   26.04680  -0.00320   -0.01229
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.91780    9.91380   0.00400    0.04035
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.01950   10.02070  -0.00120   -0.01198
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.91780    9.91380   0.00400    0.04035
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.01950   10.02070  -0.00120   -0.01198
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15360   13.15350   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86880   15.87160  -0.00280   -0.01764
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.72100   12.72920  -0.00820   -0.06442
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.57120   12.57840  -0.00720   -0.05724
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.08470   12.10170  -0.01700   -0.14048
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75180   11.75710  -0.00530   -0.04508
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.00000   11.01150  -0.01150   -0.10444
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57450   10.62360  -0.04910   -0.46218
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63280    8.67070  -0.03790   -0.43710
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.70000   37.48000   0.22000    0.58698
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.43000   0.04000    0.25924
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.72000   12.69000   0.03000    0.23641
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.32000   0.05000    0.37538
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.58000   11.52000   0.06000    0.52083
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.66000   15.63000   0.03000    0.19194
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.51000   20.48000   0.03000    0.14648
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.67000   18.65000   0.02000    0.10724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.69000   15.67000   0.02000    0.12763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.40000   16.36000   0.04000    0.24450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.46000   15.45000   0.01000    0.06472
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.65000   15.63000   0.02000    0.12796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.29000   18.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.17000   17.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.68000   14.66000   0.02000    0.13643
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98900   14.98880   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.32530   10.31460   0.01070    0.10374
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.78810   13.77060   0.01750    0.12708
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55560    7.54780   0.00780    0.10334
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.11000  -0.02000   -0.14174
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.12000   14.14000  -0.02000   -0.14144
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.89000   23.67000   0.22000    0.92945
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.00000   12.92000   0.08000    0.61920
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.17000   14.11000   0.06000    0.42523
瀚亞巴西基金                                                      4.36000    4.31000   0.05000    1.16009
瀚亞外銷基金                                                     45.05000   44.68000   0.37000    0.82811
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47930   10.43860   0.04070    0.38990
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27980   10.27130   0.00850    0.08275
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.15180   12.14390   0.00790    0.06505
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10100   10.05790   0.04310    0.42852
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52660    7.49730   0.02930    0.39081
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.05780    8.05110   0.00670    0.08322
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11520    8.11000   0.00520    0.06412
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.21540    7.18460   0.03080    0.42869
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90540    8.89960   0.00580    0.06517
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25810    9.22220   0.03590    0.38928
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.41880    9.41110   0.00770    0.08182
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28250    9.27640   0.00610    0.06576
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.42000   13.36000   0.06000    0.44910
瀚亞印度基金-美元                                                13.46000   13.42000   0.04000    0.29806
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.21000   29.14000   0.07000    0.24022
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.10000   15.06000   0.04000    0.26560
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.60250   11.55730   0.04520    0.39109
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.32790   13.32440   0.00350    0.02627
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.99340   10.97800   0.01540    0.14028
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.63040   10.61970   0.01070    0.10076
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.79720   11.77160   0.02560    0.21747
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.08400    9.04850   0.03550    0.39233
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.98590    9.98330   0.00260    0.02604
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.23610    9.22310   0.01300    0.14095
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.92180    8.91280   0.00900    0.10098
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.34190    9.32050   0.02140    0.22960
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.36070   14.35470   0.00600    0.04180
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.60490   10.56960   0.03530    0.33398
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.80040   10.79220   0.00820    0.07598
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61540   12.61010   0.00530    0.04203
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.68000   20.54000   0.14000    0.68160
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55190   13.55170   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.74000   26.64000   0.10000    0.37538
瀚亞高科技基金                                                   61.98000   61.43000   0.55000    0.89533
瀚亞理財通基金                                                   26.82000   26.66000   0.16000    0.60015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞菁華基金                                                     23.94000   23.74000   0.20000    0.84246
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.78890   12.67620   0.11270    0.88907
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.12880    9.04830   0.08050    0.88967
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.23200   10.20880   0.02320    0.22725
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.55900   10.63860  -0.07960   -0.74822
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.45700   10.45860  -0.00160   -0.01530
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.66750    9.67400  -0.00650   -0.06719
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.94750    9.94910  -0.00160   -0.01608
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.25390    8.23520   0.01870    0.22707
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.20070    8.26260  -0.06190   -0.74916
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.04540    9.04680  -0.00140   -0.01548
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.24880    8.25440  -0.00560   -0.06784
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.96500    7.96630  -0.00130   -0.01632
瀚亞電通網基金                                                   15.96000   15.83000   0.13000    0.82123
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.55810   13.56930  -0.01120   -0.08254
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.10040   10.08230   0.01810    0.17952
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97850    9.98400  -0.00550   -0.05509
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.44930   11.45870  -0.00940   -0.08203
瀚亞歐洲基金                                                     11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
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