【大慶證券】投顧盤前－美股續跌  電子股為未來反攻關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨日開低震盪收低，當中道瓊指數連跌 8 天相對弱勢，主要原因還是在於市場擔憂中美貿易戰的議題，由於目前在檯面上並未看到兩國有任何解決的方式，因此造成股市短線持續走弱，所幸昨晚美元指數略為壓回，暗示避險情緒有降溫跡象，未來宜持續觀察美元動向，只要美元能出現向下轉折，則短線美股在震盪後就有機會開始出現轉強的走勢。從技術面來看，目前美股四大指數以那斯達克、費半指數最為強勢，原因在於科技股於貿易戰中受到的影響可能較低，研判在未來變數釐清後，科技股將是美股能否領先創高的人氣焦點。

在美中貿易戰問題尚未釐清下，昨日亞股仍持續陷入震盪的走勢，尤其在美元走強的影響下，亞幣短線大多呈現貶值的走勢，在此一惡性循環的影響下，也讓陸股再度開高走低，由於目前問題在中、美，因此陸股能否於破底後止跌，攸關未來亞股的強弱，短線來看，由於上證指數技術面尚未出現低檔反轉的訊號，因此，在上證指數未止跌前，研判亞股仍將維持目前弱勢整理的格局。

台幣昨日持續走貶，盤中已經突破 30.2 兌一美元關卡，顯見外資持續撤出的趨勢未變，在此一因素影響下，也讓大盤昨日一度來到 11000 點附近開始折回，由於下周起將有台積電、國泰金、富邦金等重量級個股陸續除息，對於指數的壓力將是有增無減，加上目前融資維持高檔，在負面因素未轉變下，大盤 10600 點關卡將成為短線多空決戰的焦點，一旦跌破，加上台幣未能止貶轉升，大盤未來一季向下震盪整理的趨勢將底定，個股表現將成為一大趨勢。從盤面來看，被動元件早盤雖有止跌跡象，不過在華新科、國巨短線賣壓仍大下，震盪拉回的格局依然未變，所幸包括矽晶圓、LED、MOSFET、生技等類股適時維持輪動多檔指標股強漲維繫人氣，由於昨近日中小型股在盤中的殺盤已經開始讓短線的籌碼面不穩定，因此，股價基期較高的個股操作上不宜追高，而時間即將步入第三季，電子股將開始傳統旺季，包括蘋果、矽晶圓、IC 設計等業績族群能否續強，也將成為中小型股是否維持多頭的指標，操作上以展望佳的個股為主，避免追高，逢低擇優承接即可。

