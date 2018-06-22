川普呼籲重整聯邦政府 教育部勞工部合併

周四，美國白宮宣布了一項重整聯邦政府計劃，包括合併教育部與勞工部，在重新命名的衛生機構下面整合一系列社會安全網計劃，並重組聯邦食品安全職能。

白宮稱，教育與勞工項目將合併到新的教育與勞動力部門。衛生與公眾服務部將改名為衛生與公共福利部，以「更好地體現該計劃的性質」，原屬農業部的食品補助項目將由該部門管理。

新的計劃需要得到美國國會批准，預計會遇到不少阻攔。

彭博社稱，將食品補助項目（SNAP）移出農業部歸於新的「衛生與公共福利部」 有可能會在國會遇冷。 參議院已經否決了川普總統增加 SNAP 申請資格要求的提議，並且很少有議員對減除或改革政府部門有興趣。

今年早些時候，川普的預算計劃提出的用美國產的食品做的「豐收箱」代替現有的食品券的提議也被國會駁回。

川普上台之後，就宣布重整美國政府的計劃。2017 年 3 月，川普頒布了名為《整頓行政部門的綜合計劃》的行政命令。該命令要求管理和預算辦公室報告「某些部門的全部職能或者部分職能是多餘的」。

川普預算主要策劃人, 美國管理和預算辦公室主任 Mick Mulvaney 稱，美國政府「臃腫，不透明，官僚主義，效率低下」，替換食品券項目可以在十年內減少 2000 多億美元的政府支出。

美國管理和預算辦公室表示，合併教育部與勞工部將「使聯邦政府以協調一致的方式解決美國學生和工作人員的教育與技能需求，消除重複勞動。」

美國媒體 CNBC 指出，自 1980 年教育部成立以來，共和黨就曾兩次提出相似的計劃，但都沒有成功。

教育部是美國最小的聯邦政府機構之一，有約 3900 個雇員。川普總統上台之後，隨著新上台的教育部長 Betsy DeVos 執行全部門範圍僱傭凍結，教育部員工減少了 10%。

教育部最大的部門負責監督 1.4 兆美元的聯邦學生貸款，還負責在公立學校和高等教育機構分發 K－12 教育經費。