〈財報〉香奈兒首度公布財報 為奢侈品中最暢銷品牌

香奈兒，著名的法國時裝公司，週四 (21 日) 首次公佈了完整的財報，去年銷售額接近 100 億美元，表明自己是奢侈品產業最暢銷的品牌之一。

這一舉措是這個已經 108 歲的香奈兒品牌從時裝精品屋走向全球奢侈品帝國的重要一步，並推動了對未來計劃的猜測。

去年營收為 96.2 億美元，比 2016 年增長 11.5%。這使得它領先 Gucci 和 Hermès，但可能落後於全球最大奢侈品牌 Louis Vuitton。淨利為 17.9 億美元，比同期增長 18.6%。

「我們的財務實力為我們提供了獨立和長期發展的優勢。」香奈兒首席財務長 Philippe Blondiaux 表示。

在此之前，分析師審查了 Chanel International BV 公佈的數據。 2016 年，該子公司報告收入為 56.7 億美元，與去年同期相比下降了 9％。 週四的財報公布顯示，這些數字明顯低估了 Chanel 品牌的分量。

這次的財報還顯示了香奈兒大量的現金 ，約 22 億美元，以及相對較少的負債。

法國巴黎銀行分析師 Luca Solca 表示:「Chanel 的股東似乎突然對市場更感興趣。」 「我認為這可能是未來 IPO 或併購的序言。」

根據周四的財報，該公司現在在全球擁有 2 萬名員工，銷售從高級時裝到皮革製品、香水和手錶等各種商品。歐洲是香奈兒最大的市場，佔營收的 40%，其次是亞太地區和美洲。

中國的消費者推動香奈兒強勁增長，儘管 2015-16 年北京打擊購買高級商品。然而無論是在國內購買還是出國旅遊，香奈兒仍是中國消費者中最受歡迎的奢侈品牌之一。

競爭者方面，在 Gucci 表示計劃將營收從去年的 62 億增加到 100 億歐元 (合 116 億美元) 之後，香奈兒的財務披露推動了時裝界最大品牌的競爭。從財報來看，香奈兒可與長久以來奢侈品產業中規模最大、盈利最高的品牌 Louis Vuitton 相媲美。 Gucci 去年銷售額成長 45%，領先 Hermes。

香奈兒與其競爭者年銷售額比較 (圖: 彭博社)

雖然 Gucci 的成長速度更快，但香奈兒依靠其化妝品部門的實力。即使其主要競爭對手更多地關注在時尚和高級訂製包。香奈兒表示，去年的成長乃是受惠於新款的 Gabrielle Chanel 香水、服飾和皮革系列商品。