新聞

[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期         名稱         代碼      理由        備註
----------------------------------------------------------------------
2018.06.22   新光內需收益 00742     上市        指數股票型基金受益憑證
2018.06.22   商店街       4965      下櫃        申請終止有價證券櫃檯買賣
2018.06.27   華美         6107      下櫃        停止櫃檯買賣滿6個月後仍未恢復
2018.07.01   勤益控       1437      變更類別    半導體業->其他
2018.07.01   新利虹       2443      變更類別    電子零組件業->其他
2018.07.01   鑫龍騰       3188      變更類別    半導體業->建材營造
2018.07.01   海灣         3252      變更類別    其他業->觀光事業
2018.07.01   麗清         3346      變更類別    汽車工業->電機機械
2018.07.01   寶島科       5312      變更類別    其他業->生技醫療業
2018.07.01   昇益         5455      變更類別    半導體業->建材營造
2018.07.01   寬魚國際     6101      變更類別    電子零組件業->文化創意業
2018.07.01   淳安         6283      變更類別    通信網路業->其他電子業
2018.07.01   智基         6294      變更類別    其他業->文化創意業
2018.07.01   陞泰         8072      變更類別    光電業->電子通路業
2018.07.01   群聯         8299      變更類別    電腦及週邊設備業->半導體業
2018.07.01   愛地雅五     89335     上櫃        標的股票:8933愛地雅
留言載入中...

相關新聞