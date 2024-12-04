南韓總統宣布緊急戒嚴 美國國務院：沒事先告知拜登

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-04 14:00

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南韓總統尹錫悅周二（3 日）宣布緊急戒嚴，遭朝野圍攻，美國國務院發言人副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，南韓政府未事先告知美方。

巴特爾說：「目前局勢非常不穩定，我現在不會妄下結論」，「我們希望任何政治爭端都能在和平、遵守法治的情況下解決。」

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尹錫悅發布緊急戒嚴令後，正在安哥拉訪問的美國總統拜登表示，已聽取相關事態簡報。

美國國務卿布林肯則說：「密切關注南韓過去 24 小時的事態發展，我方歡迎尹錫悅總統在南韓國會一致投票否決緊急戒嚴後，表示將根據憲法撤銷緊急戒嚴令。我方繼續期待（南韓的）政治分歧能夠根據法律和平解決。」

南韓 6 個在野黨已於當地時間下午 2 時 40 分（台北時間下午 1 時 40 分）提交總統彈劾提案。

南韓最大在野黨共同民主黨周三稍早表示，將以「內亂罪」告發尹錫悅、國防部長官、行政安全部長官，並推進彈劾。

共同民主黨稍早說，正在推動尹錫悅總統彈劾案，預定今天將完成文書起草，發起彈劾。

南韓「全國民眾行動」等市民社會團體周三上午在首爾光化門廣場舉行記者會，痛批在不屬於國家緊急事態的情況下宣布的緊急戒嚴，違憲、違法、無效，要求彈劾尹錫悅。

市民團體指出，尹錫悅動員軍隊進入國會，企圖妨礙國會議員出入和議事，透過宣布戒嚴令，禁止政治活動、媒體活動、出版活動等，踐踏公民基本權利，犯下了破壞憲法的行為。

「全國民眾行動」表示，希望國會能迅速表決彈劾案。

另一市民團體「燭光勝利轉換行動」在國會議事堂正門前舉行記者會，要求「立即彈劾並逮捕違反憲法的尹錫悅總統」。該團體稱，在國會通過彈劾案之前，將在國會正門前繼續進行「泛國民靜坐示威」。

當天參加光化門抗議的還有南韓勞動組合總聯盟、全國保健醫療產業工會、經濟正義實踐市民聯合等團體。

尹錫悅周二晚間突然進行電視直播，宣布緊急戒嚴。他列舉了多項理由，稱在野黨裹挾國會，攪亂國家，將肅清國內「反國家勢力」。