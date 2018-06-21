啓迪國際(00872-HK)完成向主席等多人配股與發換股債

啓迪國際(00872-HK)公布，完成向主席兼執行董事馬志剛、副主席兼執行董事杜朋、岑崗崎、順啓國際、香港奔羚或大榮配售合共3.95億股新股，涉及資金約2.12億元(包括約1.68億元現金及抵銷約4392.6萬元款項：以及5370萬元的新可換股債券(抵銷5370萬元款項)，其可按初步兌換價0.537元兌換為1億股新股。

根據認購協議，合共2.95億股認購股份於2018年6月21日獲按每股股份0.537港元認購價正式配發及發行予相關認購方，包括配發及發行1.45億股認購股份予馬志剛；配發及發行6000萬股認購股份予岑崗崎；配發及發行4000萬股認購股份予香港奔羚的一間全資附屬公司；配發及發行5000萬股認購股份予大榮；本金總額為5370萬港元的新可換股債券(總代價為全部本金額(抵銷款項5370萬港元)，其可按初步兌換價0.537港元(可予調整)兌換為1億股兌換股份)於2018年6月21日獲正式發行予馬先生。

認購事項(沈先生及順啓之認購事項除外)所得現金款項淨額約1.14億港元將用於通函「董事會函件」内「4. 所得款項擬定用途」下所載擬定用途。

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