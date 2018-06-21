本港5月基本通脹2.4% 私樓租金升幅擴大

本港5月基本通脹率2.4%，高於4月的2.2%，通脹上升，私人房屋租金上升是原因之一。

政府統計處公布，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月綜合消費物價指數按年升幅(即基本通脹率)為2.4%，較4月份(2.2%)為高，主要是由於旅遊費用和私人房屋租金升幅擴大所致。

今年5月份整體消費物價較去年同期上升2.1%，較今年4月份的相應升幅(1.9%)為高。

在各類消費物價指數組成項目中，住屋在綜合消費物價指數升幅2%，在甲類消費物價指數升幅為2.1%。5月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)(在綜合消費物價指數中上升4.7%及在甲類消費物價指數中上升4.4%)、電力、燃氣及水(分別上升3.4%及3.6%)、外出用膳(分別上升3.0%及3.1%)、衣履(分別上升1.4%及1.6%)、雜項服務(分別上升1.4%及0.9%)、交通(分別上升1.2%及1.1%)、雜項物品(分別上升1.1%及1.8%)和煙酒(分別上升0.2%及0.3%)。

政府發言人表示，5月份消費物價通脹仍維持溫和，儘管在經濟環境良好的情況下較今年初有所上升。

發言人續指，展望將來，在經濟形勢維持強勁以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現所帶動下，通脹壓力往後料會上升。

來源：巴士的

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