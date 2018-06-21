廣州已擬定擴大金融對外開放10條政策措施

6月21日上午，在2018年“廣州金融”發布會上，廣州市金融工作局局長邱億通透露，廣州市已經擬定擴大金融對外開放提高金融國際化水平的10條政策措施。

這些措施包括放寬外資準入限製、降低港資澳資金融機構準入門檻、支持開展先行先試業務、支持外資金融機構深度參與廣州市經濟和社會發展、支持外資金融機構批籌工作、營造優質金融營商環境、加大金融政策支持力度、加強服務外資金融機構、加強服務外資金融機構人才、推動金融國際交流合作。

“通過實施以上措施，進一步擴大我市金融對外開放，進一步積極利用外資，營造市場化、法治化、國際化營商環境，推動我市經濟實現高質量發展。”邱億通表示。

在金融風險防控工作紮實有效的同時，廣州市今年以來金融運行狀態良好，在服務實體經濟、改革創新等工作，不斷完善現代金融服務體系等方面，取得了較好成效。

數據顯示，今年1-5月，廣州市本外幣存貸款餘額8.78萬億元，同比增長10.9%，增速居北上廣深津五大城市第一位。其中，存款餘額5.16萬億元，同比增長8.5%;貸款餘額3.62萬億元，同比增長14.6%。

在發展和利用多層次資本市場方面，截至5月末，廣州市累計培育境内外上市公司154家，總市值2.71萬億元。其中，境内A股上市公司100家，總市值1.68萬億元。累計培育新三板挂牌公司479家(其中正常存續的創新層企業32家)，總市值1079.95億元，累計募資132.79億元。廣州股權交易中心累計挂牌、註冊展示企業8740家(中國青創板2587項)，累計流轉及融資交易額1992.44億元。

在金融改革創新試點方面，截至4月末，南沙自貿區入駐機構4390家，本年新增1091家;跨境人民幣貸款備案金額61.69億元，跨境人民幣資金集中運營424.22億元。南沙已落戶融資租賃企業(含金融租賃)902家，註冊資金達2233億元，融資租賃企業累計業務合同餘額超1800億元。廣州市綠色金融改革創新試驗區加快建設上，廣東華興銀行、廣州銀行發行綠色金融債各50億元，廣州發展集團發行廣東省首單綠色企業債券24億元，廣州碳排放權交易中心累計成交配額突破6500萬噸、總成交金額超15億元。截至4月末，入駐機構107家，開發綠色信貸産品53個，綠色信貸餘額106.35億元。

據邱億通介紹，“粵港澳金融發展指數”即將推出。該指數將從多個維度考量粵港澳大灣區金融的發展情況，包括灣區金融發展現狀、未來發展信心指數，以及灣區内各類金融機構運行狀況、金融創新發展情況等，打造成為客觀評價粵港澳區域金融發展的權威性、標桿性金融發展指數，為粵港澳灣區内精準製定金融政策、有效防範金融風險、灣區招商引資等提供前瞻性參考。

來源：上證報APP·中國證券網

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