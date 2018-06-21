〈OPEC會議〉大哉問 到底該增產多少？美頁岩油商喊100萬桶

一位美國頁岩產業領導企業的高層週三 (20 日) 表示，因應其他地區產量下降，OPEC 應該要慢慢將每日產量提高到大概 100 萬桶，才能維持全球原油供需平衡。

美國頁岩生產商和 OPEC 在相鬥多年後，已經意識到只有供需平衡的市場才能符合雙方共同利益。

Pioneer Natural Resource Co 執行長 Scott Sheffield 認為，在伊朗、利比亞和委內瑞拉的石油產量縮減後，美國德州及新墨西哥州的頁岩油又受限於管線運輸問題，OPEC 此時應該挺身而出，履行責任。

Scott Sheffield 是 OPEC 國際研討會的小組成員，他在出席研討會期間受訪表示，「他們需要整合一些交易來切入市場，我們沒有人希望油價飆升到每桶 80 至 100 美元，那太貴了，甜蜜點應該介於 60-80 美元。」

週三收盤，Brent 原油價格以每桶 74.74 美元作收，市場人士憂慮，過高的油價會影響經濟成長。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

雖然 Sheffield 週五不會參與 OPEC 的產量談判，但他的評論很可能會在該團體討論中發揮效果。

伊朗週三示意，本週 OPEC 開會的時候，他們同意讓步小量增產，但沙國則忙著說服成員國大幅增產。

奈及利亞石油大臣 Emmanuel Ibe Kachikwu 簡短表示，Sheffield 的評論「有幫助但也令人擔憂。」

「問題點應該不在市場緊繃，這是非常短期的問題，而是未來 10 年後市場會不會過剩。」

國際能源署 (IEA) 認為，委內瑞拉和伊朗等國家聯合產量明年年底前可能會減少約莫 150 萬桶 / 日，或近 30%。

俄國就建議增產大致 150 萬桶 / 日，符合 IEA 估計市場因委內瑞拉和伊朗流失的產量。

制定合適的產量是個大哉問，因為這要衡量對伊朗石油出口的制裁程度、委內瑞拉危機的惡化程度，如果做了錯誤的判斷，市場恐怕會石油氾濫，供應過剩，OPEC 昔日 (1997 年會議) 曾為此錯誤付出慘痛代價，導致隔年每桶原油價格不到 10 美元。

杜拜 Qamar 能源諮詢公司執行長 Robin Mills 表示，「現在還不清楚有多少原油最後會到市場上，因為委內瑞拉像自由落體那樣惡化，伊朗的出口最終會損失多少又說不準。」這顯示 OPEC 面臨的問題有多棘手。

反對提高或大幅提高產量的國家包含伊朗、委內瑞拉和伊拉克，而沙國和俄國則大力推行增產，OPEC 其他成員仍在協調兩者差距，知情者透露，可能最終妥協為未來幾個月內逐步增產至每日 30 萬至 60 萬桶。

Kachikwu 在意的點與 Total SA 執行長 Patrick Pouyanne 相呼應，他也認為運輸管線的限制縮減頁岩油供應量，這只是短期問題，在新管線建置好之後就可以改善。

同為小組成員的 Pouyanne 表示，「頁岩油沒到市場是因為一些基礎設施的瓶頸，但是明年底就會解決了，別忘了，這是會解決的事。」法商 Total 沒有經營美國頁岩油井。

Pioneer 公司本身有足夠的管線運輸能力，可以將自家在 Permian 盆地的產量全數載運，該公司也快速推生產量，每日產量等同 31.2 萬桶，計畫在 2026 年之前產量達 100 萬桶。

英國石油 (BP Plc) 執行長 Bob Dudley 表示，「我認為美國有很大的增產潛力，而且在沒有一個統籌計畫下就這麼做了，只是回應市場。」BP 在全美經營頁岩油井。

Sheffield 甚至到了 OPEC 會場，讓一些市場觀察者大吃一驚，因為美國反壟斷法禁止美國油商訂定任何產量協議，也不能與 OPEC 會員合作。

Sheffield 和 Hess Corp 執行長 John Hess 是唯二出席會議的美國頁岩油廠商高層，另外有 3 位他們同業則已退出。