因為川普發動貿易戰 賓士母公司下調了今年盈利預期

6 月 20 日周三，Facebook、Netflix、亞馬遜齊創收盤新高，推動納指收漲 0.7%，至歷史高位。儘管道指七連跌，但市場對貿易之爭的擔憂看似已有所緩解。

不過，賓士母公司戴姆勒顯然仍對貿易緊張局勢憂心忡忡。周三，這家汽車巨頭下調全年盈利預期，理由是美國汽車進入中國市場的進口關稅提高，奔馳 SUV 銷量預期將有所下滑，預期成本也將更高。

在公告中，戴姆勒稱，

鑒於當前的事態發展，戴姆勒對公司 2018 年的潛在盈利作出了新的評估。就賓士汽車而言，SUV 銷量預期減少，預期成本增加，必須考慮到的決定性因素是美國汽車進入中國市場的進口關稅提高。這因素造成的影響無法完全通過將汽車重新分配至其他市場來抵消。

另外，將在下半年對營收產生負面影響的另一關鍵因素則與新的認證規程 WLTP（全球統一的輕型車排放測試）有關。

此外，賓士貨車的營收將受召回柴油汽車一事影響。由於拉美地區需求下滑，戴姆勒巴士的營收也將受到負面影響。

因此，戴姆勒決定就 2018 年稅前利潤（EBIT）作出如下改動：

賓士汽車：略低於此前一年的水平

賓士貨車：明顯低於此前一年的水平

戴姆勒巴士：與此前一年水平相當

戴姆勒集團：略低於此前一年的水平

根據戴姆勒公布的 2017 年財報，賓士汽車 EBIT 年增率增長 13% 至 92.07 億歐元；賓士貨車年增率增長 1% 至 11.81 億歐元；戴姆勒巴士年增率下滑 2% 至 2.43 億歐元；戴姆勒集團 EBIT 則達到 147 億歐元。

在當時的 EBIT 展望中，戴姆勒預期賓士汽車和戴姆勒集團水平均與前值持平，賓士貨車略低於前值，戴姆勒巴士則明顯好於前值。