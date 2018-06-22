美國議員施壓谷歌：「你們需要重新考慮與華為的合作」

谷歌現在面臨著來自美國議員們的壓力，他們可能需要重新考慮與中國通訊巨頭華為的商業合作。

兩名參議員和三名眾議院議員周三聯名致信谷歌 CEO 桑德爾 · 皮蔡（Sunder Pichai）， 敦促他們減少與中國華為的商業聯繫。

在上述公開信中，這些議員們拿出了美國官員們慣用的藉口，稱谷歌的戰略合作夥伴中國華為「會對美國的國家安全和消費者構成威脅」。

議員們表示，國會正在考慮兩黨議員共同提出的多項法案，以應對華為對美國構成的威脅。他們透露，未來幾個月，政府可能會進一步採取措施來保護美國的電信網路不受來自華為等企業的威脅。

今年年初，谷歌與華為達成商業協議，允許華為製造的設備使用安卓的資訊服務功能來發送文本、照片和其它媒體資訊。

針對國會議員們的聯名信，谷歌發言人 Andrea Faville 女士發表聲明說：「同許多美國企業一樣，我們與全球幾十家通訊設備製造商達成了協議，其中包括華為。但在這些協議中，我們並沒有提供進入谷歌用戶數據的特別訪問權限，而且協議內容包含隱私與用戶數據安全保護條款。」

谷歌並非第一家因與中國通訊企業合作而承受官方壓力的美國公司。本月初，Facebook 陷入「泄密風波」，他們證實與至少四家中國電子產品公司存在數據分享合作夥伴關係，分別是華為、聯想、TCL 和 OPPO。

路透援引 Facebook 發言人稱，截至 6 月 5 日，公司超過半數的合作關係已經終止，並計劃快速結束與華為的數據分享合作關係。

《紐約時報》稱，在過去十年裡，Facebook 與包括蘋果、亞馬遜、黑莓、微軟和三星在內的至少 60 家設備製造商達成了數據分享合作夥伴關係。Facebook 通過所謂的私有應用程序接口（API）向這些公司提供了訪問用戶數據權限。

迄今為止，沒有任何證據表明中國的設備製造商或者其他公司濫用他們擁有的數據接入權限。華為的手機等通訊設備也只是採用了谷歌開發的安卓操作系統及谷歌應用程序，均屬正常使用範疇。

議員們還對谷歌停止與國防部名為 Maven 的合作項目表達了惋惜：「對於谷歌不希望延續軍方與科技公司富有成效的合作傳統，我們深表遺憾。」

上個月中旬，谷歌首次迎來大規模員工請辭潮。當時有十幾名谷歌員工以辭職來抗議公司繼續參與軍方的 Maven 項目。 他們認為該項目事關道德問題，不應該將技術用於軍用武器。

根據五角大樓的說法，Maven 最初的目標是為軍方提供先進的計算機視覺，能夠自動檢測和識別無人機全動態攝像機捕獲的多達 38 種物體。Maven 能提供跟蹤來自不同地點的能力。

在上述信函中簽名的議員包括：共和黨參議 Tom Cotton 和 Marco Rubio、共和黨眾議員 Michael Conaway 和 Liz Cheney、以及民主黨眾議員 Dutch Ruppersberger。