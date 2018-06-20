股市走勢和足球掛鈎？ 看看世界盃期間的交易量對比

每隔四年，總有那麼幾周，全世界的交易員都會放下賺錢這件事，將注意力轉移到世界盃這項足壇狂歡。

歐洲央行在 2012 年的一份報告中表示稱，股市跟隨的是足球場上的變化，而不是交易場上的變化；世界盃期間，球賽會導致價格形成的過程發生變化。

Michael Ehrmann 和 David-Jan Jansen 在 2010 年南非世界盃期間對 15 家證券交易所的交易數據進行了追蹤，研究發現，當一支球隊參加比賽時，本國的交易次數將下降 45%，成交量則會相應下降 55%；更誇張的是，每當有球隊進球，交易量會進一步下跌 5%。

彭博社援引安聯全球投資者的債券交易員 Greg Saichin 言論，他表示，沒有什麼比世界盃更能讓人徹底分散注意力的，在這期間市場波動性往往會下滑。

股市走勢和足球掛鈎？

湯森路透數據顯示，2014 年巴西世界盃淘汰賽階段，標普 500 大幅走低；在 2010 年南非世界盃期間，美國股市成交量下滑了 43%；而今年世界盃期間，全球股市也有相似的走勢。當世界盃中出現巴西、德國、東道主國家和最終奪冠國家的比賽時，交易員們最容易分心。

此外，市場活躍度直到比賽結束後 45 分鐘才會有所反彈。

下圖中，中間深色的柱狀體是標普 500 在 2014 年世界盃比賽日的交易量，而左側為 2013 年臨近交易日的交易量，右側為 2015 年臨近交易日的交易量。可以很明顯的看出，世界盃大賽期間的交易量明顯少於前後兩年的臨近交易日。

高盛、瑞銀、麻省理工等眾多研究機構此前紛紛給出世界盃走勢預測，德國、巴西、西班牙成為了各家看好的奪冠熱門。假如這些交易員最愛的世界勁旅真的走到決賽，那麼股市可能要低迷更長一段時間了...

據聯訊證券分析師所說，世界盃期間，股市成交量較大機率出現一定萎縮。不過，對 A 股來說，世界盃似乎是個「魔咒」。

近 6 次世界盃前後，股市下跌次數稍多於上漲次數：比賽期間 45.28% 上漲，54.72% 下跌；比賽前一個月 43.14% 上漲，56.86% 下跌；比賽後一個月 47.17% 上漲，52.83% 下跌。