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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1103  嘉泥     20180621 台北市中山北路二段96號嘉新大樓1樓
 1109  信大     20180621 台北市中正區衡陽路51號6樓之6基泰台北金融園區願景廳    
 1423  利華     20180621 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心
 1435  中福     20180621 新北市中和區景平路666號1樓
 1436  華友聯   20180621 高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)         
 1517  利奇     20180621 南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館          
 1522  堤維西   20180621 國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)         
 1525  江申     20180621 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)
 1532  勤美     20180621 新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)
 1611  中電     20180621 本公司新營廠會議室(臺南市新營區五褔路130號1樓)        
 1704  榮化     20180621 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂-集賢廳)
 1714  和桐     20180621 新北市五股區中興路一段六號八樓
 1815  富喬     20180621 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
 1907  永豐餘   20180621 台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 
 2002  中鋼     20180621 本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
 2023  燁輝     20180621 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心          
 2066  世德     20180621 高雄市大寮區華西路41號(台電訓練所-高雄訓練中心2F會議室)
 2070  精湛     20180621 高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)         
 2103  台橡     20180621 富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓)     
 2206  三陽工業 20180621 新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)              
 2207  和泰車   20180621 新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂      
 2227  裕日車   20180621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2314  台揚     20180621 新竹市科學工業園區創新二路一號
 2348  海悅     20180621 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)        
 2352  佳世達   20180621 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳       
 2399  映泰     20180621 假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)       
 2405  浩鑫     20180621 台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)    
 2414  精技     20180621 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂)
 2448  晶電     20180621 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
 2511  太子     20180621 台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳             
 2514  龍邦     20180621 台北市中正區忠孝西路一段50號5樓
 2527  宏璟     20180621 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)     
 2539  櫻花建   20180621 臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店貴賓廳)              
 2603  長榮     20180621 桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
 2721  楷捷-KY  20180621 台北市松仁路101號13樓群益金融大樓會議室               
 2816  旺旺保   20180621 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳              
 2855  統一證   20180621 台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)              
 2903  遠百     20180621 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 2929  淘帝-KY  20180621 台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室              
 2938  床的世界 20180621 台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)           
 3022  威強電   20180621 新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)         
 3032  偉訓     20180621 本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)        
 3044  健鼎     20180621 桃園市平鎮區南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室      
 3086  華義     20180621 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號4樓之1(本公司會議室) 
 3114  好德     20180621 台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室)               
 3184  微邦     20180621 桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)                 
 3234  光環     20180621 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
 3312  弘憶股   20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)    
 3313  斐成     20180621 高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)    
 3339  泰谷     20180621 南投縣南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館A棟三樓大禮堂) 
 3357  臺慶科   20180621 桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂
 3376  新日興   20180621 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳)               
 3419  譁裕     20180621 新竹市水利路81號2樓(旭家經貿園區2F會議廳)             
 3518  柏騰     20180621 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)        
 3520  振維     20180621 台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐家共創基地)        
 3526  凡甲     20180621 新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)          
 3532  台勝科   20180621 台塑大樓前棟2樓會議室
 3548  兆利     20180621 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)          
 3551  世禾     20180621 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)     
 3596  智易     20180621 新竹市光復路二段8號6樓
 3609  東林     20180621 台中市南屯區文山里精科七路20號
 3628  盈正     20180621 新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)        
 3633  云光     20180621 新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)       
 3645  達邁     20180621 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
 3665  貿聯-KY  20180621 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室
 3702  大聯大   20180621 台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)                 
*3711  日月光投控20180621 高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂           
 4104  佳醫     20180621 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店3樓東南廳)   
 4109  穆拉德加捷20180621 高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)         
 4120  友華     20180621 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
 4127  天良     20180621 新北市汐止區大同路一段147號
 4139  馬光-KY  20180621 高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮)
 4163  鐿鈦     20180621 台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)
 4183  福永生技 20180621 新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)             
 4207  環泰     20180621 桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)          
 4427  展頌     20180621 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號               
 4438  廣越     20180621 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
 4535  至興     20180621 彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)
 4555  氣立     20180621 新北市泰山區新北大道七段36號13樓(麗京棧酒店-麗晶廳)   
 4561  健椿     20180621 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號(一樓大會議室)        
 4562  穎漢     20180621 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)        
 4725  信昌化   20180621 台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)        
 4743  合一     20180621 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館2樓為美廳)   
 4806  昇華     20180621 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
 4938  和碩     20180621 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)               
 4953  緯軟     20180621 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳            
 4961  天鈺     20180621 新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)             
 4966  譜瑞-KY  20180621 台北市信義路4段236號7樓
 4973  廣穎     20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓會議室)    
 5215  科嘉-KY  20180621 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)          
 5243  乙盛-KY  20180621 新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心            
 5277  葳天     20180621 桃園市中壢區西園路89號1樓
 5403  中菲     20180621 台北市行愛路151號10樓(本公司會議室)
 5439  高技     20180621 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
 5464  霖宏     20180621 嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳)         
 5468  凱鈺     20180621 新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室                 
 5512  力麒     20180621 台北市和平東路一段115號地下二樓
 5531  鄉林     20180621 台中市博館路88號13樓國際會議廳
 6113  亞矽     20180621 台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓(湖興活動中心)      
 6168  宏齊     20180621 新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳(新竹市明湖路773號)     
 6171  亞銳士   20180621 台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室      
 6175  立敦     20180621 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
 6237  驊訊     20180621 台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)            
 6435  大中     20180621 新竹科學工業園區篤行一路6號
 6467  泰合藥   20180621 台北市敦化南路二段97號11樓
 6512  啟發電   20180621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
 6523  達爾膚   20180621 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)  
 6533  晶心科   20180621 新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
 6538  倉和     20180621 桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司201會議室)         
 6542  隆中     20180621 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議廳)
 6590  普鴻     20180621 臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓202會議室(台北科技大學)
 6668  中揚光   20180621 台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)     
 8027  鈦昇     20180621 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)               
 8076  伍豐     20180621 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)        
 8110  華東     20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室         
 8163  達方     20180621 住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
 8406  金可-KY  20180621 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
 8429  金麗-KY  20180621 台灣宜蘭市民權路二段36號6樓(蘭城晶英酒店城華廳)       
 8443  阿瘦     20180621 集思台大會議中心阿基米得廳(地址:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
 8932  宏大     20180621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室              
 9157  陽光能源-DR20180621 香港金鐘夏道18號海富中心一期24樓
 9927  泰銘     20180621 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 1101  台泥     20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 1110  東泥     20180622 高雄市前金區五福三路21號地下一樓
 1234  黑松     20180622 本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)                 
 1240  茂生農經 20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1305  華夏     20180622 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)
 1309  臺達化   20180622 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳          
 1333  恩得利   20180622 新北市新莊區自由街1號2樓
 1432  大魯閣   20180622 台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)           
 1434  福懋     20180622 雲林縣斗六市石榴路317號本公司
 1440  南紡     20180622 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
 1456  怡華     20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1531  高林股   20180622 桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠               
 1535  中宇     20180622 高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)    
 1593  祺驊     20180622 新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)               
 1712  興農     20180622 台中僑園大飯店(台中市西屯區惠中路一段111號)           
 1726  永記     20180622 高雄市小港區沿海三路26號
 1737  台鹽     20180622 台南市南區健康路一段297號臺鹽實業股份有限公司大禮堂   
 1788  杏昌     20180622 新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)    
 2014  中鴻     20180622 高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)
 2067  嘉鋼     20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)          
 2069  運錩     20180622 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2301  光寶科   20180622 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2317  鴻海     20180622 新北市土城區土城工業區自由街2號
 2324  仁寶     20180622 台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
 2332  友訊     20180622 自由廣場會議中心-國際演藝廳(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)
 2351  順德     20180622 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
 2354  鴻準     20180622 新北市土城區土城工業區中山路66-1號
 2428  興勤     20180622 高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2471  資通     20180622 台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室               
 2472  立隆電   20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號)
 2475  華映     20180622 桃園市龍潭區三和里華映路1號
 2488  漢平     20180622 本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)       
 2505  國揚     20180622 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳)             
 2509  全坤建   20180622 台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
 2515  中工     20180622 台北市八德路四段138號11樓(京華城11樓會議室)           
 2516  新建     20180622 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格拉底廳)
 2524  京城     20180622 高雄市鼓山區明華路366號，H2O_HOTEL水京棧國際酒店2樓   
 2546  根基     20180622 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳                 
 2609  陽明     20180622 基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室)
 2611  志信     20180622 基隆長榮桂冠酒店
 2616  山隆     20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
 2618  長榮航   20180622 桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳 
 2706  第一店   20180622 臺北市南京東路2段63號本公司
 2745  五福     20180622 高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)           
 2841  台開     20180622 台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)    
 2880  華南金   20180622 台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
 2883  開發金   20180622 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳            
 2892  第一金   20180622 台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂)     
 2905  三商     20180622 台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)                 
 2915  潤泰全   20180622 台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 3005  神基     20180622 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳       
 3041  揚智     20180622 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)    
 3062  建漢     20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路99號
 3073  凱柏實業 20180622 台北市內湖區瑞光路399號1樓-自由廣場會議中心           
 3162  精確     20180622 新陶芳庭園餐廳(中壢區中大路170巷19之5號)              
 3229  晟鈦     20180622 新北市新店區安興路77號1樓(白金花園酒店悅廳)           
 3252  海灣     20180622 台中市大和路22號3樓
 3268  海德威   20180622 台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心)      
 3430  奇鈦科   20180622 台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3437  榮創     20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
 3450  聯鈞     20180622 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3452  益通     20180622 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)  
 3490  單井     20180622 新北市中和區中正路778號15樓
 3491  昇達科   20180622 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)     
 3499  環天科   20180622 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)      
 3550  聯穎     20180622 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)            
 3631  晟楠     20180622 福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)
 3653  健策     20180622 桃園市龜山區文化里科技一路40號
 3706  神達     20180622 新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室               
 4128  中天     20180622 桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店)
 4161  聿新科   20180622 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)     
 4303  信立     20180622 台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室  
 4305  世坤     20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
 4431  敏成     20180622 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室)               
 4506  崇友     20180622 台北市中正區公園路30號10樓
 4513  福裕     20180622 彰化縣伸港鄉興工路34號
 4541  晟田     20180622 高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)          
 4564  元翎     20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)                
 4712  南璋     20180622 國立台灣科學教育館-台北市士林區士商路189號(B1會議室B室)
 4763  材料-KY  20180622 台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室)       
 4935  茂林-KY  20180622 桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4950  牧東     20180622 台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)          
 4960  奇美材   20180622 台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4984  科納-KY  20180622 台北市中山區樂群三路123號和璞飯店6樓寰宇廳            
 5210  寶碩     20180622 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(約克國際科技大樓8樓會議室)
 5228  鈺鎧     20180622 台中市南屯區精科東路15號(本公司)
 5285  界霖     20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)
 5286  育駿     20180622 台北市八德路三段2號B1
 5306  桂盟     20180622 成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
 5321  友銓     20180622 桃園市延平路147號(桃園市婦女館103室)
 5381  合正     20180622 桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)            
 5443  均豪     20180622 新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)       
 5460  同協     20180622 新北市新莊區民安路420巷28號二樓
 5880  合庫金   20180622 台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓((合庫銀行總行文康中心)
 6131  悠克     20180622 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6224  聚鼎     20180622 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)
 6246  臺龍     20180622 新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6278  台表科   20180622 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)       
 6591  動力-KY  20180622 康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2)
 6605  帝寶     20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
 6620  漢達     20180622 台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6642  富致     20180622 新北市勞工活動中心-601教室(新北市五股區五工六路9號)   
 6669  緯穎     20180622 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 8047  星雲     20180622 新北市汐止區福德二路236號4樓第一會議室                
 8064  東捷     20180622 台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室            
 8069  元太     20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室          
 8096  擎亞     20180622 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)               
 8127  利汎     20180622 台北市萬華區莒光路310號7樓
 8131  福懋科   20180622 雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室         
 8374  羅昇     20180622 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)                
 8390  金益鼎   20180622 新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)       
 8422  可寧衛   20180622 高雄市岡山區岡山路434號2樓(高雄市岡山區農會)          
 8433  弘帆     20180622 自由廣場會議中心2樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號2樓)   
 8438  昶昕     20180622 桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)      
 8479  台灣藝術 20180622 高雄市苓雅區中山二路483號
 8488  吉源-KY  20180622 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店)          
 8495  經緯航   20180622 臺中市大雅區科雅路43號3樓
 8916  光隆     20180622 台北市敦化南路二段95號B2(201室)
 9907  統一實   20180622 台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳)           
 9921  巨大     20180622 台中市大甲區順帆路19號(巨大公司)
 9924  福興     20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂(高雄市岡山區本工路十七號)
 9930  中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室                
 9937  全國     20180622 台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳) 
 9944  新麗     20180622 桃園市大興路269號1樓。(晶悅國際飯店)
 9960  邁達康   20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1235  興泰     20180625 本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)            
 1258  其祥-KY  20180625 台北市忠孝東路三段193巷(台北科技大學-億光大樓3樓)     
 2115  六暉-KY  20180625 彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
 2331  精英     20180625 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
 2702  華園     20180625 高雄市六合二路二七九號(本公司一樓竹林廳)              
 3224  三顧     20180625 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓-華美廳)  
 3383  新世紀   20180625 南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)      
 3492  長盛     20180625 新北市淡水區中正東路二段69號10樓
 4568  科際精密 20180625 新北市中和區中正路716號(地下二樓會議室)               
*4965  商店街   20180625 台北市大安區新生南路3段30號(公務人力發展中心福華國際文教會館203室)
 5201  凱衛     20180625 台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)         
 5312  寶島科   20180625 新北市汐止區新台五路一段97號17樓
 5348  系通     20180625 新竹科學工業園區新安路2號-科管局活動中心一樓會議室    
 5903  全家     20180625 新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心         
 6130  星寶國際 20180625 台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓奧米伽廳302會議室))
 6240  松崗     20180625 台北市中正區忠孝西路一段50號5樓(會議室)               
 6446  藥華藥   20180625 南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)       
 6488  環球晶   20180625 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 8491  真好玩   20180625 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
 8929  富堡     20180625 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)      
 1102  亞泥     20180626 台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)        
 1203  味王     20180626 台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳             
 1217  愛之味   20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)   
 1225  福懋油   20180626 台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)     
 1229  聯華     20180626 桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
 1260  富味鄉   20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室)      
 1310  台苯     20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)                
 1316  上曜     20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心)
 1449  佳和     20180626 台南市官田區工業路11號
 1467  南緯     20180626 台南市仁德區義林路126號2樓會議室
 1471  首利     20180626 新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳)            
 1526  日馳     20180626 新北市林口區下福里71-2號
 1540  喬福     20180626 本公司(台中市神岡區中山路1056號）
 1569  濱川     20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
 1735  日勝化   20180626 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1783  和康生   20180626 桃園市龜山區科技一路88號三樓
 1795  美時     20180626 南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)              
 1806  冠軍     20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號4樓(本公司4樓冠軍廳)
 1814  東光訊   20180626 桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室          
 1905  華紙     20180626 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
 2035  唐榮     20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)    
 2059  川湖     20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室)   
 2104  中橡     20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)          
 2114  鑫永銓   20180626 南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室             
 2388  威盛     20180626 新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 
 2438  翔耀     20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓                 
 2498  宏達電   20180626 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)          
 2534  宏盛     20180626 台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室            
 2537  聯上發   20180626 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
 2547  日勝生   20180626 臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)
 2607  榮運     20180626 桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室
 2608  大榮     20180626 台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2615  萬海     20180626 台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓-劍潭海外青年活動中心群英堂
 2617  台航     20180626 台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)          
 2634  漢翔     20180626 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區)         
 2636  台驊投控 20180626 國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)              
 2707  晶華     20180626 台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1              
 3024  憶聲     20180626 桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)         
 3131  弘塑     20180626 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)             
 3150  鈺寶     20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
 3226  至寶電   20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心)   
 3236  千如     20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)           
 3293  鈊象     20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂(新北市新莊區五工路95號三樓)
 3494  誠研     20180626 新北市新店區北新路三段213號2樓「台北矽谷國際會議中心2D廳」
 3519  綠能     20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3566  太陽光   20180626 新竹縣湖口鄉新興路458-9號
 3580  友威科   20180626 台中市大雅區中科路六號七樓701會議室
 3588  通嘉     20180626 新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)          
 3605  宏致     20180626 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)        
 3624  光頡     20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 3632  研勤     20180626 自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
 3678  聯享     20180626 竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)          
 4119  旭富     20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店)              
 4123  晟德     20180626 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
 4152  台微體   20180626 台北市南港區三重路19-10號2F
 4169  泰宗     20180626 遠雄悅來國際會議中心-遠來廳C廳(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓)
 4306  炎洲     20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)           
 4534  慶騰     20180626 苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)           
 4538  大詠城   20180626 大詠城機械股份有限公司2樓會議室
 4540  全球     20180626 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)                 
 4566  時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅AB廳)
 4744  皇將     20180626 台中市大里區工業九路190號4樓
 4909  新復興   20180626 新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號)     
 4934  太極     20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號               
 4967  十銓     20180626 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 4980  佐臻     20180626 本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
 4999  鑫禾     20180626 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)      
 5220  萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
 5229  立宇     20180626 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)             
 5258  虹堡     20180626 新北市新店區北新路三段213號3樓B室(台北矽谷國際會議中心)
 5284  jpp-KY   20180626 台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
 5294  捷音特   20180626 桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)  
 5302  太欣     20180626 新竹市科學工業園區新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室)   
 5314  世紀     20180626 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
 5450  寶聯通   20180626 台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)            
 5483  中美晶   20180626 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)  
 5902  德記     20180626 台南市永康區中正路301號3樓
 6118  建達     20180626 本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)              
 6138  茂達     20180626 新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)
 6140  訊達     20180626 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)         
 6160  欣技     20180626 新北市汐止區大同路3段196號R2樓
 6163  華電網   20180626 新北市汐止區新台五路1段99號4樓(遠來B廳)               
 6167  久正     20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)              
 6169  昱泉     20180626 台北市內湖區瑞光路399號一樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)
 6186  新潤     20180626 台北市羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心－亞歷山大廳)
 6192  巨路     20180626 台北市南港區園區街3號F棟17樓(南港生技育成中心大會議室)
 6216  居易     20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號(本公司視聽室)            
 6225  天瀚     20180626 新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室
 6229  研通     20180626 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)     
 6282  康舒     20180626 新北市淡水區淡金路三段159號
 6287  元隆     20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)          
 6449  鈺邦     20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
 6498  久禾光   20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)              
 6509  聚和     20180626 本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)         
 6550  北極星藥業-KY20180626 張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)  
 6576  逸達     20180626 台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心)           
 6655  科定     20180626 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)         
 8032  光菱     20180626 新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)      
 8038  長園科   20180626 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓)
 8077  洛碁     20180626 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室)              
 8105  凌巨     20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路15號
 8150  南茂     20180626 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
 8329  台視     20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8410  森田     20180626 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓SS201會議室)
 8472  夠麻吉   20180626 台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)     
 9110  越南控-DR20180626 香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五                
 9914  美利達   20180626 本公司美利達大樓四樓R02會議室(彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
 9941  裕融     20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓
 9949  琉園     20180626 新北市永和區成功路一段80號三樓
 9955  佳龍     20180626 桃園市觀音區環科路323號
 9957  燁聯     20180626 高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂)
 1201  味全     20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳       
 1218  泰山     20180627 彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)        
 1219  福壽     20180627 台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1231  聯華食   20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)              
 1438  裕豐     20180627 臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)        
 1459  聯發     20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)     
 1468  昶和     20180627 公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)                
 1474  弘裕     20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)    
 1477  聚陽     20180627 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)              
 1563  巧新     20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室      
 1599  宏佳騰   20180627 台南科學工業園區南科三路26號2F之1
 1784  訊聯     20180627 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
 1789  神隆     20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號(行政大樓一樓)
 1805  寶徠     20180627 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)     
 2008  高興昌   20180627 高雄市中華一路318號(本公司)
 2049  上銀     20180627 台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)              
 2109  華豐     20180627 彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室               
 2204  中華     20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心  
 2233  宇隆     20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2245  詠勝昌   20180627 高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)         
 2246  凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓-會議室               
 2371  大同     20180627 臺北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)     
 2520  冠德     20180627 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳                 
 2605  新興     20180627 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2610  華航     20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號) 
 2643  捷迅     20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳)
 2904  匯僑     20180627 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)            
 3058  立德     20180627 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
 3078  僑威     20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3089  遠昇     20180627 嘉義市西區忠順一街27號(冠閣商務大飯店會議室)          
 3128  昇銳     20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3164  景岳     20180627 台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室
 3202  樺晟     20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)      
 3230  錦明     20180627 廣春成大樓R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號)
 3257  虹冠電   20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
 3287  廣寰科   20180627 本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)     
 3325  旭品     20180627 新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)  
 3349  寶德     20180627 新北市中和區連城路258號14樓之8
 3406  玉晶光   20180627 台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
 3508  位速     20180627 桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)           
 3536  誠創     20180627 台北市松山區敦化北路240號(交通部運輸研究所大樓國際會議廳)
 3537  堡達     20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
 3546  宇峻     20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3552  同致     20180627 桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)                 
 3562  頂晶科   20180627 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
 3567  逸昌     20180627 新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)         
 3625  西勝     20180627 新北市新莊區中正路665號2樓會議室
 4113  聯上     20180627 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)                 
 4117  普生     20180627 新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)            
 4142  國光生   20180627 台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)           
 4154  康樂-KY  20180627 台北市信義區光復南路495號11樓
 4174  浩鼎     20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4193  喬本     20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號
 4402  福大     20180627 關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)     
 4537  旭東     20180627 台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)                
 4609  唐鋒     20180627 本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)              
 4720  德淵     20180627 本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)          
 4767  誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路1號
 4803  VHQ-KY   20180627 晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓)
 4903  聯光通   20180627 新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)         
 4971  IET-KY   20180627 台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)
 4989  榮科     20180627 台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)
 4994  傳奇     20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)      
 5102  富強     20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室)        
 5256  銳捷     20180627 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5291  邑昇     20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室            
 5383  金利     20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5398  慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室          
 5516  雙喜     20180627 雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號)      
 5534  長虹     20180627 台北市北平東路30號11樓
 5607  遠雄港   20180627 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20180627 台北市復興北路99號6樓(B+C會議室)
 5703  亞都     20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6005  群益證   20180627 台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20180627 台北市承德路一段17號13樓大會議室
 6112  聚碩     20180627 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)
 6128  上福     20180627 台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)           
 6174  安碁     20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號(台中加工出口區從業員工康樂室)
 6182  合晶     20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號                 
 6247  淇譽電   20180627 新北市中和區員山路512號2樓
 6274  台燿     20180627 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)     
 6276  安鈦克   20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
 6290  良維     20180627 台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心)  
 6404  通訊-KY  20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館拉斐爾廳)
 6479  瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路3段160號4樓(福華大飯店405會議室)          
 6489  德晶     20180627 新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)              
 6518  康科特   20180627 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6562  聯亞藥   20180627 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓(多功能會議廳)           
 6670  復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓富貴廳)   
 7402  邑錡     20180627 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場)              
 8016  矽創     20180627 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
 8034  榮群     20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)
 8071  能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」        
 8080  奧斯特   20180627 台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)    
 8115  帝聞     20180627 新北市新店區寶高路5號
 8155  博智     20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓         
 8171  天宇     20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)  
 8201  無敵     20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)          
 8222  寶一     20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8249  菱光     20180627 台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)          
 8403  盛弘     20180627 桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
 8464  億豐     20180627 臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)           
 8465  德河     20180627 台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)       
 8917  欣泰     20180627 新北市五股區五工二路134號4樓會議室
 8931  大汽電   20180627 桃園市大園區潮音北路276號
 8937  合騏     20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)      
 9906  欣巴巴   20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9928  中視     20180627 台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚     
 1473  台南     20180628 台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)             
 1475  本盟     20180628 桃園市平鎮區工業三路16號
 1507  永大     20180628 桃園市春日路1352號，永大機電公司桃園廠                
 1514  亞力     20180628 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)
 1527  鑽全     20180628 台中市工業區36路24號4樓會議室
 1584  精剛     20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號)          
 1617  榮星     20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心(住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號)
 1736  喬山     20180628 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)           
 1742  台蠟     20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
 1787  福盈科   20180628 桃園市大園區大園工業區民生路101號
 1810  和成     20180628 桃園市八德區大發里後庄街135號。(三廠禮堂)             
 2009  第一銅   20180628 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)          
 2038  海光     20180628 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館)
 2208  台船     20180628 高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)         
 2236  百達-KY  20180628 台北市中山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)       
 2302  麗正     20180628 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)                
 2434  統懋     20180628 台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)            
 2492  華新科   20180628 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心168會議室)  
 2738  曼哈頓-KY20180628 台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6C會議室         
 2852  第一保   20180628 台北市忠孝東路二段88號地下1樓-金融中心大樓第一會議廳  
 2937  集雅社   20180628 本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)            
 3036  文曄     20180628 新北市中和區中正路738號18樓
 3085  新零售   20180628 嘉義市東區保忠二街123號
 3158  嘉實     20180628 新北市新店區民權路52號6樓
 3308  聯德     20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓               
 3346  麗清     20180628 新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)           
 3455  由田     20180628 新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)        
 3693  營邦     20180628 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號                
 4131  晶宇     20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)                
 4134  台欣生   20180628 苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室
 4190  佐登-KY  20180628 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
 4413  飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段2號6樓
 4908  前鼎     20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)            
 4924  欣厚-KY  20180628 奔亞國際會議中心(地址：台北市復興北路99號6樓)         
 4931  新盛力   20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街1號                 
 4947  昂寶-KY  20180628 新北市新店區北新路三段213號3樓(台北矽谷國際會議中心)  
 4968  立積     20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)      
 5267  龍翩     20180628 台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
 5344  立衛     20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)
 5704  老爺知   20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號
 5907  大洋-KY  20180628 台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6127  九豪     20180628 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)                 
 6148  驊宏資   20180628 台北市內湖區瑞湖街58號一樓會議廳
 6236  康呈     20180628 台中市西區忠明南路303號27樓
 6259  百徽     20180628 莉蓮會館-為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)     
 6289  華上     20180628 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 6407  相互     20180628 新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20180628 新北市中和區建康路10號4樓-樺漢會議室
 6490  凌昇科   20180628 新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)       
 6566  創益     20180628 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6575  心悅     20180628 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心)
 6622  百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)      
 6624  萬年清   20180628 台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)    
 6650  帝圖     20180628 台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)           
 6656  宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓
 7443  凡事康   20180628 屏東市前進里屏加路1號1樓102室
 8045  達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室)          
 8354  冠好     20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室)   
 8458  影一     20180628 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)                
 8996  高力     20180628 桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室   
 9905  大華     20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓            
 9910  豐泰     20180628 本公司(雲林縣斗六市科工八路52號)
 1220  台榮     20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) 
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心       
 1321  大洋     20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號)
 1325  恆大     20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳
 1402  遠東新   20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1416  廣豐     20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)    
 1466  聚隆     20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
 1470  大統染   20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)           
 1472  三洋紡   20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)          
 1506  正道     20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號
 1512  瑞利     20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)              
 1513  中興電   20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)            
 1539  巨庭     20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
 1541  錩泰     20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1582  信錦     20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)           
 1603  華電     20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)  
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1722  台肥     20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)             
 1799  易威     20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818  願景     20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)
 1819  豐鼎     20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠)
 2028  威致     20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)        
 2243  宏旭-KY  20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室)      
 2247  汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室         
 2329  華泰     20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)       
 2355  敬鵬     20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)       
 2358  廷鑫     20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)                 
 2429  銘旺科   20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)      
 2440  太空梭   20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號        
 2601  益航     20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳              
 2734  易飛網   20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834  臺企銀   20180629 台北市塔城街30號17樓
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓            
 2923  鼎固-KY  20180629 台北市信義路五段5號
 2924  東凌-KY  20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳               
 3025  星通     20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)    
 3043  科風     20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)          
 3067  全域     20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號)        
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心)
 3332  幸康     20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)        
 3402  漢科     20180629 新竹市高峰路487號2樓
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)             
 3593  力銘     20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)      
 3687  歐買尬   20180629 台北市南港區經貿二路1號5樓505室(南港展覽館)           
 4151  明躍     20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室）            
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
 4186  尖端醫   20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)                 
 4194  禾生技   20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)  
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)     
 4304  勝昱     20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)   
 4406  新昕纖   20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)      
 4415  台原藥   20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心)            
 4429  聚紡     20180629 桃園市觀音區工業六路3號
 4503  金雨     20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號
 4532  瑞智     20180629 桃園市觀音區成功路2段943號
 4546  長亨     20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
 4551  智伸科   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店)            
 4558  寶緯     20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)            
 4559  久裕興   20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 
 4702  中美實   20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)                
 4721  美琪瑪   20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)            
 4979  華星光   20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)            
 5240  建騰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心            
 5304  鼎創達   20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室
 5515  建國     20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529  志嘉     20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓
 6107  華美     20180629 高雄市橋頭區芋林路305號
 6111  大宇資   20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心)
 6125  廣運     20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號
 6133  金橋     20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】     
 6144  得利影   20180629 台北市民權西路53號5樓
 6165  捷泰     20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場)              
 6218  豪勉     20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室         
 6248  沛波     20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)                 
 6264  富裔     20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓)     
 6265  方土昶   20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 
 6283  淳安     20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室  
 6422  君耀-KY  20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)               
 6431  光麗-KY  20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街143號
 6474  華豫寧   20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)               
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號
 6555  榮炭     20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567  生控     20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)       
 6582  申豐     20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)         
 6616  特昇-KY  20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)   
 6618  永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號)      
 6651  全宇昕   20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室
 6664  群翊     20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)           
 8068  全達     20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室)    
 8097  常珵     20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)              
 8234  新漢     20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)          
 8289  泰藝     20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓)
 8431  匯鑽科   20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8478  東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)           
 8480  泰昇-KY  20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)    
 8481  政伸     20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室             
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)  
 8497  聯廣     20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)
 8906  花王     20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)              
 8934  衡平     20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室)
*4136  太和-KY  20180720 台北市信義路四段236號7樓
*5281  大峽谷-KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號) 
*6558  興能高   20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)              
*6521  金樺     20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室
*6579  研揚     20180730 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室                 
*3522  宏森     20180803 新北市中和區中山路二段351號(晶宴會館中和館B1)         
*6423  億而得   20180803 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)           
*3144  新揚科   20180808 高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
*5317  凱美     20180808 新北市汐止區新台五路1段81號13樓之2
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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