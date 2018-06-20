◆台灣集中市場公告注意交易資訊

06月20日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/20 永大、亞德客-KY、中鋼構、國巨、光磊、茂矽、群光、鼎元、大毅、高林、玉晶光、榮創、達方、明輝-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、世紀鋼 06/19 國巨、光罩、智寶、威盛、高林、大立光、星通、訊舟、艾笛森、上緯投控、達方、美德醫療-DR、明輝-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 06/15 光罩、智寶、威盛、奇力新、立隆電、星通、訊舟、華晶科、玉晶光、佳凌、達方、基勝-KY、美德醫療-DR、杜康-DR 06/14 國巨、奇力新、敦陽科、星通、華晶科、艾笛森、佳凌、嘉聯益、達方、富鼎、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 06/13 葡萄王、智寶、奇力新、盟立、敦陽科、大立光、嘉晶、星通、華晶科、玉晶光、艾笛森、佳凌、嘉聯益、矽創、達方、富鼎、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨 06/12 光罩、茂矽、智寶、環科、奇力新、盟立、敦陽科、吉祥全、嘉晶、華晶科、玉晶光、揚明光、世芯-KY、佳凌、達方、富鼎、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨 06/11 宏和、中環、光罩、茂矽、環科、隴華、奇力新、盟立、大毅、敦陽科、吉祥全、今皓、星通、建漢、玉晶光、揚明光、世芯-KY、佳凌、雷虎、富鼎、美吉吉-KY、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 06/08 東訊、光罩、矽統、環科、隴華、盟立、大毅、敦陽科、吉祥全、揚明光、世芯-KY 、佳凌、今國光、台通、富鼎、杜康-DR、陽光能源-DR 06/07 麗正、東訊、中環、國巨、廷鑫、矽統、智寶、環科、隴華、新利虹、盟立、大毅、吉祥全、大立光、星通、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨 06/06 麗正、東訊、中環、錸德、智寶、環科、隴華、新利虹、盟立、一詮、大立光、星通、揚明光、鈞寶、雷虎、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 06/05 麗正、東訊、中環、華泰、錸德、智寶、隴華、大立光、星通、和鑫、嘉聯益、鈞寶、杜康-DR、陽光能源-DR 06/04 三洋紡、麗正、中環、華泰、錸德、智寶、威盛、志聖、大立光、德律、鈺德、玉晶光、鈞寶、杜康-DR 06/01 嘉裕、三洋紡、麗正、華泰、茂矽、錸德、強茂、一詮、融程電、泰金寶-DR、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06月份累計次休市：02、03、09、10、16、17、18、23、24、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1417 嘉裕 01 01 1446 宏和 01 11 1472 三洋紡 02 01、04 1507 永大 01 20 1590 亞德客-KY 01 20 1707 葡萄王 01 13 2013 中鋼構 01 20 2302 麗正 05 01、04、05、06、07 2321 東訊 04 05、06、07、08 2323 中環 05 04、05、06、07、11 2327 國巨 04 07、14、19、20 2329 華泰 03 01、04、05 2338 光罩 05 08、11、12、15、19 2340 光磊 01 20 2342 茂矽 04 01、11、12、20 2349 錸德 04 01、04、05、06 2358 廷鑫 01 07 2363 矽統 02 07、08 2375 智寶 08 04、05、06、07、12、13、15、19 2385 群光 01 20 2388 威盛 03 04、15、19 2413 環科 05 06、07、08、11、12 2424 隴華 05 05、06、07、08、11 2426 鼎元 01 20 2443 新利虹 02 06、07 2456 奇力新 05 11、12、13、14、15 2464 盟立 06 06、07、08、11、12、13 2467 志聖 01 04 2472 立隆電 01 15 2478 大毅 04 07、08、11、20 2480 敦陽科 05 08、11、12、13、14 2481 強茂 01 01 2486 一詮 02 01、06 2491 吉祥全 04 07、08、11、12 2906 高林 02 19、20 3008 大立光 06 04、05、06、07、13、19 3011 今皓 01 11 3016 嘉晶 02 12、13 3025 星通 08 05、06、07、11、13、14、15、19 3030 德律 01 04 3047 訊舟 02 15、19 3049 和鑫 01 05 3050 鈺德 01 04 3059 華晶科 04 12、13、14、15 3062 建漢 01 11 3406 玉晶光 06 04、11、12、13、15、20 3416 融程電 01 01 3437 榮創 01 20 3504 揚明光 04 06、08、11、12 3591 艾笛森 03 13、14、19 3661 世芯-KY 03 08、11、12 3708 上緯投控 01 19 4976 佳凌 06 08、11、12、13、14、15 6209 今國光 01 08 6153 嘉聯益 03 05、13、14 6155 鈞寶 03 04、05、06 8011 台通 01 08 8016 矽創 01 13 8033 雷虎 02 06、11 8163 達方 06 12、13、14、15、19、20 8261 富鼎 05 08、11、12、13、14 8427 基勝-KY 01 15 8466 美吉吉-KY 01 11 9103 美德醫療-DR 05 11、13、14、15、19 9105 泰金寶-DR 03 01、06、07 911608 明輝-DR 02 19、20 911616 杜康-DR 13 01、04、05、06、07、08、11、12、13、14、15、19、20 9157 陽光能源-DR 10 05、06、07、08、11、12、13、14、19、20 9929 秋雨 03 07、12、13 9958 世紀鋼 01 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 215 附記：05月份注意股票及次數 1217 愛之味 (01)、 1417 嘉裕 (03)、 1419 新紡 (03)、 1440 南紡 (01) 1526 日馳 (01)、 2314 台揚 (01)、 2323 中環 (01)、 2327 國巨 (09) 2329 華泰 (01)、 2338 光罩 (03)、 2342 茂矽 (02)、 2349 錸德 (09) 2444 友旺 (01)、 2456 奇力新 (04)、 2375 智寶 (01)、 2388 威盛 (06) 2402 毅嘉 (01)、 2415 錩新 (01)、 2430 燦坤 (01)、 2444 友旺 (02) 2456 奇力新 (10)、 2478 大毅 (08)、 2486 一詮 (01)、 2492 華新科 (07) 2499 東貝 (01)、 2539 櫻花建 (01)、 3008 大立光 (05)、 3016 嘉晶 (07) 3026 禾伸堂 (09)、 3049 和鑫 (01)、 3090 日電貿 (17)、 3406 玉晶光 (08) 3416 融程電 (02)、 3504 揚明光 (06)、 3519 綠能 (04)、 3536 誠創 (01) 3661 世芯-KY (05)、 3708 上緯投控 (03)、 4190 佐登-KY (02)、 4725 信昌化 (03) 5203 訊連 (01)、 5469 瀚宇博 (02)、 6153 嘉聯益 (08)、 6155 鈞寶 (01) 6225 天瀚 (05)、 6449 鈺邦 (07)、 8163 達方 (05)、 8213 志超 (01) 8261 富鼎 (04)、 8463 潤泰材 (02)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (02) 910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR (22)、 9157 陽光能源-DR (02)、 9958 世紀鋼 (04)