IDG能源(00650-HK)年度業績扭虧為盈 賺1449.3萬港元

IDG能源(00650-HK)公布，截至2018年3月31日止年度，集團主要業務活動總收益為1.07億港元，上年同期為-310.5萬港元；年度利潤1449.3萬港元，上年同期則虧損4.62億港元；每股基本盈利0.403港仙，不派息。

公告稱，EBITDA從截至2017年3月31日止年度(2016財年)3.928億港元的EBITDA虧損扭轉為截至2018年3月31日止年度(2017財年)1.017億港元的盈利。EBITDA轉虧為盈乃主要由於：2017財年原油價格回升，導緻宏博礦業(公司的全資附屬公司)收入增加；對上遊油氣資産進行投資而獲得的投資收益，該筆投資收益為公司向Stonehold提供定期貸款而産生的利息收益，而Stonehold持有美國鷹灘核心區域的非常規頁岩油氣資産；及2017財年因反向收購交易於該財年完成而産生金額重大的一次性名義上市費用及相關交易成本，於2017財年則不再存在此類費用。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)