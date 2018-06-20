亞太電股東會通過不配發股利 並完成董事改選

亞太電信 (3682) 今(20)日舉行股東會，董事長呂芳銘主持，會中除承認通過去年財報，同時完成董事改選；儘管小股東發言強調身為亞太電股東，鴻海 (2317) 進入經營團隊後，FII 風光掛牌，亞太電股東卻是欲哭無淚，同時強調，「亞太電不是別人的提款機或是實驗機器」。而呂芳銘表示，市場的殘酷競爭讓亞太電去年挑戰 EBITDA 全年轉正失利，不過也強調，亞太電會持續緩步向前，堅持在網路的品質。亞太電去年營收 137.07 億元，稅前 EBITDA 為負 5.26 億元，稅後淨損為 40.34 億元，每股虧損 0.93 元。



呂芳銘表示，當初鴻海是看到整個網路數位化前景，投資本身就有各種情境，但面對公司何時可真正損益兩平，並沒有財測，去年原想要力拼 EBITDA 轉正，但無奈市場低價競爭激烈，加上面對市場資費的低價競爭， ARPU 受到衝擊掉下來，加上剛落幕 499 之亂，也是一大考驗，使得亞太電信市場規模表現不如預期，但亞太電信仍會持續緩步前進。



呂芳銘也指出，2016 年是衝刺轉型、2017 年是多元深耕、2018 年目標重點是建置優質網路、持續發展物聯網及智慧生活，迎向新 5G 趨勢，同時將結合鴻海集團資源搶進。呂芳銘強調，亞太電信將引進物聯網 (IoT) 及資通訊 (ICT) 及雲服務等相關產品解決方案，快速推向市場。