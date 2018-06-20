【港股解碼】抗帕金森新藥研發再曝進展，綠葉製藥股市“救價”有妙招？

話說最近半年在資本市場表現不錯的綠葉製藥（02186-HK）昨日卻收跌6.81%，股價由上週五收市價8.81元（港元，下同）跌至8.21元。其實就看這最近一個月，綠葉製藥的股價總體也是在波動下跌，不過單單這一個週末加一個端午假期就令綠葉製藥市值蒸發近20億，倒是“殺”得人有些措手不及了。

（綠葉製藥近期股價走勢圖，來源：港交所）

就在這一出莫名跌勢尚未理清的當口，今日晨間，綠葉製藥就火急火燎地發布了一則自願性公告，宣布其在研產品、用於治療帕金森病患者的新藥注射用羅替戈汀緩釋微球（LY 03003）啟動中國III期臨床試驗。

治療帕金森病新藥啟動III期臨床試驗

公告顯示，綠葉製藥眼下正啟動中國III期臨床試驗的LY 03003為集團長效緩釋製劑平台開發的重點中樞神經系統在研產品之一，該藥物目前在中國、美國、歐洲和日本市場進行同步開發，在中、美兩國分別完成了I期臨床試驗並豁免了II期臨床試驗。綠葉製藥已擁有涵蓋LY 03003製劑，化合物合成方法及雜質的相關專利，上述專利均已在中國、美國、日本、歐洲及韓國等國家取得，該製劑專利將有效直至2031年（或具體而言在美國為2032年）。綠葉製藥計劃在中國、美國、日本、歐洲及其他國家註冊和上市LY 03003。

據悉，LY 03003採用一周一次肌肉注射給藥，是全球首個長期產生持續多巴胺受體刺激素（Continuous Dopamine Stimulation）的產品。該藥物在人體內的穩定釋放能夠減輕帕金森患者藥物治療易出現的“開關”效應，顯著改善晚期帕金森病患者易出現的運動並發症，長期應用有望推遲運動並發症的產生。同時，綠葉製藥還在進一步開發一月一次給藥的注射用羅替戈汀緩釋微球。綠葉製藥表示，隨著全球老齡化趨勢的推進，相信LY 03003未來會有良好的市場前景，並將豐富集團的未來產品組合。

在當前，大眾對於帕金森病其實並不陌生，根據Journal of Neurology報導，帕金森病是最常見的活動障礙性疾病，為發病率排在第二位的神經退行性疾​​病。 65歲以上人群中，約1至2%患有帕金森病，在85歲以上的人群中，患病比例則增至3%至5%。

在中國，帕金森患者約有300萬人，且隨著城市老齡化現象越來越嚴重，每年新發病患數量以超過10萬以上的速度增加。此外，根據DATA MONITOR的資料，預計美國、德國、英國、法國、意大利、西班牙及日本發達國家中被明確診斷為帕金森病的患者數將從2014年的190萬人增加至2023年的230萬人。未來隨著帕金森病患者不斷增加和對疾病的認知度提高，全球帕金森病用藥市場前景看好。

拋利好消息救市？新藥研發忙不停

在公司股價先行跌了一波之後，綠葉製藥立馬放出新藥研發進展，倒像是要以此為自身“救價”的意味，不過這手筆也確實奏效，今日早盤綠葉製藥股價一甩昨日陰霾高開，反彈上漲。在經歷首半日的反复波動後，今日午後綠葉製藥股價一度衝高至8.6元，漲幅4.75%；雖然其後漲幅收窄但全日來看也守住了整體升勢：



（綠葉製藥今日股價走勢圖，來源：港交所）

其實要說起這樣的利好消息，綠葉製藥本身可是積累了不少。

除了此次公佈啟動III期臨床試驗的帕金森病新藥LY 03003，綠葉製藥還有多個中樞神經系統的在研項目同步開發中國及海外市場，如注射用利培酮緩釋微球LY 03004（關於精神分裂症及躁鬱症）、安舒法辛緩釋片LY 03005（關於抑鬱症研究）、卡巴拉汀透皮多日貼劑（關於中輕度阿茲海默症）等項目。綠葉製藥稱上述產品在中國、美國、歐洲和日本等戰略市場註冊進展良好，並預期未來將在這些國家上市並進一步擴展到全球市場。

而此前，綠葉製藥已先行陸續公佈了一些在研項目的進展情況，截至目前，今年以來綠葉製藥關於新藥研發或相關合作項目已取得的進展如下：

業績穩步增長，綠葉製藥短期發展仍然樂觀

從2018年上半年綠葉製藥寫得滿滿噹噹的“履歷表”來看，在藥品研發這方面綠葉製藥可是一刻也沒放鬆過，而最近幾年的經營成果表明，一直“兢兢業業”落力發展的綠葉也取得了不錯的成績。

自2014年7月上市以來的綠葉製藥，最初主要致力於在國內腫瘤科、心血管系統及消化與代謝這三個規模最大及增長速度最快的治療領域進行創新藥品的開發、生產及推廣及銷售，如今則進一步將藥品治療領域拓展至中樞神經系統。目前綠葉製藥的產品組合包括34種產品及6種核心主要產品，治療領域包括癌症、心血管疾病、糖尿病及中樞神經系統疾病。

經過多年發展，綠葉製藥不斷深化其市場滲透率並擴大其主要產品的市場份額，集團的創新藥品銷售在近年也保持著穩定增長的勢頭，總體業績呈現穩步上升的趨勢：

上表可見，上市以來綠葉製藥相對穩定地維持著收入和純利的正向增長。 2017年，綠葉製藥腫瘤產品、消化與代謝產品及中樞神經系統產品的銷售收入分別增長19.2%、35.1%及914.2%，而心血管系統產品銷售收入則同比下跌1.2%，總體來看收購了歐洲業務的中樞神經系統產品貢獻的收入增長迅速。

值得一提的是，在綠葉製藥六大核心主要產品中，用於若干癌症化學治療的力撲素一直是集團的“主打”產品，但隨著同業石藥集團（01093-HK）類似藥品獲批及恆瑞醫藥（600276-CN）亦有同類藥品待批，上月大摩就曾發研報指綠葉製藥力撲素的市場地位在面對競爭威脅的同時容易受到衝擊，集團未來的成長或將面臨一定的挑戰。

不過總的來看，綠葉製藥目前在新藥研發方面表現積極，眼下的經營業績也可圈可點，短期內維持較強勁的發展態勢應當不難，至於更長遠的未來，就看綠葉製藥自己的造化了。

作者：彭小留

編輯：張駿芬、唐文英

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