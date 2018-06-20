中國恒石(01197-HK)已於土耳其設立一家生産玻璃纖維織物的附屬公司

中國恒石(01197-HK)公布，歷經前期詳盡的調研、分析及其他各項準備工作，恒石土耳其玻纖工業及貿易(商業)股份有限公司於2018年6月4日在土耳其已告成立。

恒石土耳其為浙江恒石纖維基業有限公司(公司的全資附屬公司)直接全資附屬公司。恒石土耳其主要從事玻璃纖維織物的生産和銷售，併擬建設一條年設計産能約1萬噸的玻璃纖維織物生産線。

截至本公告日期，恒石土耳其併未開展任何業務及營運活動，且未錄得任何收益。恒石土耳其的成立不會對集團截至2018年12月31日止財政年度的經營業績造成任何重大影響。

公告稱，恒石土耳其的設立是繼恒石埃及纖維織物股份有限公司(公司的間接附屬公司)和恒石美國風電材料有限公司(公司的間接全資附屬公司)設立之後，公司堅持國際化發展方向的又一戰略部署：一方面建設海外生産基地，通過「以外供外」方式進一步縮短對土耳其當地及其周邊國家客戶的交貨時間，增強對其供應保障能力，從而提升客戶的滿意度和忠誠度，鞏固和提升集團海外市場份額、品牌影響力和國際化程度；另一方面海外生産基地的建設，有利於公司規避或降低未來潛在的貿易摩擦造成損害的可能性。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)