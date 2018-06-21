【永豐期貨】台指選擇權盤前－測試季線支撐 台股翻紅力守10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 61 點至 10936 點。價差方面，台指期轉為正價差 8.56 點，電子期轉為正價差 0.24 點，金融期正價差縮至 4.39 點。現貨部分，三大法人賣超 81.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 7172 口至 3137 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 4021 口至 35168 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 582 口至 13687 口。

週二美股因貿易戰重挫，盤中道瓊一度大跌超過 400 點，所幸終場大幅收斂跌幅，讓國際股市投資人信心回升，週三日韓股市經歷震盪後雙雙走高，不過受陸股早盤疲軟影響，加上今日適逢六月份期權合約結算，台股日內走勢呈現 W 字上衝下洗，指數一度失守季線與半年線，午盤過後買盤力道增強擴大漲幅，但臨尾盤大單敲出殺低，終場加權指數上漲 23.25 點或 0.213%，收在 10927.44 點，成交量能 1790.86 億，較前一日增加 70.54 億，今日八大類股漲跌互見，其中以塑化類股漲幅 1.5% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.65% 表現較差。技術面觀察，週三日 K 開平走高帶上下影線作收，季線與半年線盤中失而復得，而 KD 與 MACD 指標持續死亡交叉，指數可能力圖在半年線關卡尋求多方支撐，後續須密切注意中美貿易戰是否再繼續延燒。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 22.06% 降至 13.28%，賣權平均隱含波動率由 25.14% 降至 15.84%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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