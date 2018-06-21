【大慶證券】投顧盤前－回測季線有撐  台股反攻關鍵在台幣



◆盤勢分析

昨日美股止跌回升，除道瓊外均收紅，主要還是在科技股領銜上漲，指標股臉書、Netflix 分別大漲 2.28%、2.91%，推升 Nasdaq 再創歷史新高紀錄，顯示美股若是要續攻，關鍵還是在科技股身上。昨日紐約原油上漲 1.3% 來到每桶 65.71 美元，主要是 EIA 公布報告，6/15 原油庫存減少 591.4 萬桶，遠高於預估的 370 萬桶，推升原油價格走揚，OPEC 會議將於 6/22 登場，增產與否受市場矚目，考量油價上漲對成員國的利益，預期結果導致油價大幅走弱的可能性並不高，加上經濟面、政治面及市場面仍有利油價走強，以及時逢夏日用油旺季，研判油價在此震盪過後將重回漲勢。

中美貿易戰規模持續擴大，拖累亞股昨日早盤普遍走弱，所幸隨著恐慌氛圍消散，午盤過後走勢回升，包含日股、陸股等全數翻紅，惟在貿易戰議題尚未結束前，短線上亞股恐將持續遭政治面干擾，加上美元指數續強，影響外資資金布局，亞幣短線走弱進而影響亞股走勢，在中美貿易戰干擾加上外資短線賣壓加重下，研判亞股將維持拉回整理的走勢。

台股早盤同亞股走跌，並一度跌破季線 10880 點位置，所幸台塑四寶及金融股力守指數，加上尾盤拉高結算，使指數終場小漲 23 點收在 10927 點。從技術面來看，昨日指數並未正式跌破季線，顯示多方力守心態不減，惟上頭月線下彎，加上外資仍偏賣方，昨日續賣現貨 76 億，加上台幣明確貶破 30 兌 1 美元關卡，研判短線上檔壓力較大，指數整理時間恐拉長，加上近期融資餘額攀升，6 月來融資餘額由 1836.8 億增加至 6/20 的 1908.7 億，增幅達 3.91%，反觀指數同期僅小漲 0.48%，融資餘額增幅明顯較大，短線上恐使盤中波動加劇。從盤面來看，早盤指數震盪影響市場信心，拖累包括被動元件、矽晶圓、電競、MOSFET、蘋概股、PCB… 等族群走弱，所幸午盤過後各族群指標股陸續有買盤進駐使跌幅收斂，如被動元件的國巨、矽晶圓的中美晶、MOSFET 的大中… 等，另外整流二極體族群，因傳出第三季市場缺貨將調漲，激勵相關類股如台半、德微等逆勢漲停，整體來看中小型股依然維持先前輪動的態勢，顯示內資人氣並未全面潰散，中小型股漲多整理過後依然有機會加入輪動，因此展望佳的個股短線都有機會輪漲，操作上避免追高，逢低擇優承接即可。

