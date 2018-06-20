富邦媒搶攻電影線上訂票商機 估今年票券買氣有望成長五成

暑假旺季即將到來，富邦媒 (8454) 看好暑假觀賞電影商機，momo 購物網與肯驛國際旗下影城劃位平台「樂活網 freeliving」合作，包含新光、秀泰、喜滿客、哈拉、總督等全台 14 家影城、超過 180 廳可於線上輕鬆購票及訂位，預估今年票券整體買氣可望成長 5 成以上。富邦媒指出，momo 購物網近年積極耕耘票券市場，不僅銷售旅遊及餐券類商品，更拓展各式玩樂、生活類型實體及電子票券，帶動票券類銷售年成長率達 4 成以上。



momo 購物網表示，票券業務是公司近年重要經營項目，不僅經營一般旅遊、餐飲等實體及電子票券銷售，更將版圖拓展至玩樂及生活類別，目前包含展覽、在地體驗、電影唱歌等休閒娛樂，以及 SPA 美容、運動健身、租車停車、專人清潔、語言課程、婚紗攝影等聰明生活服務；而從今年 1 月至 5 月銷售狀況來看，雖然旅遊及餐飲票券仍是最大宗，約佔總銷售的 8 成，但像是 SPA 美容及電影唱歌等玩樂生活票券的業績年成長率也超過 3 成，未來成長性可期。



momo 購物網指出，投入票券經營不僅提供消費者更優惠又便利的服務，更大的策略意義是提升消費者對於網站更高的黏著度，未來在生活服務及娛樂產業方面也能有更多的整合可能性。而看好暑假觀影商機，momo 購物網除了販售各大影城包含威秀、國賓、美麗華等實體電影票券外，更與肯驛國際旗下影城劃位平台「樂活網 freeliving」合作，推出線上輕鬆購票及訂位服務，可選擇全台 14 家影城、超過 180 廳所放映的強檔電影並進行線上劃位。