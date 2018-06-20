詩肯股東會通過配發現金股利4元 今年維持雙位數展店策略不變

詩肯 (6195) 今日舉行股東常會，會中承認 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，決議配發每股 4 元現金股利，為近三年股利配發新高。詩肯 2017 年全年合併營收為新台幣 18.05 億元、稅後淨利 2.19 億元、EPS 5.05 元，分別較 2016 年同期成長 10.22%、33.38% 與 32.2%，受惠「詩肯居家」品牌營運規模持續擴大，帶動整體獲利表現優於營收成長，並繳出改寫近三年新高。



2017 年整體毛利率、營益率分別為 55.63%、14.07%，較 2016 年的 54.13%、11.81% 穩步成長，受惠詩肯集團品牌聯合行銷、專業員工培訓、統一採購與物流運送等整合效益發酵，且透過大數據管理掌握門市坪效，「詩肯居家」品牌成立僅 7 年時間，已自第三季正式開始獲利。



考量詩肯財務體質健全與營運資金充沛，今日股東會通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利 4 元，2017 年股東權益報酬率及資產報酬率，同步登三年新高，分別達 24.23% 與 13.73% 水準。



展望 2018 年，詩肯仍維持雙位數展店策略不變、持續針對旗下雙品牌門市結構優化、以及集團行銷宣傳、人員與物流資源整合等三路並進，有助於提升「詩肯柚木」與「詩肯居家」平均單店營收水準，挹注詩肯集團未來營運邁入下一階段成長期。