國泰金6月國民經濟信心調查 股市樂觀情緒、風險偏好態度好轉

美國股市第一季獲利表現優於預期，中美貿易戰緊張情緒緩和，全球地緣政治風險降低，國泰金 6 月國民經濟信心調查顯示，股市樂觀指數走揚至 - 20，結束連續三個下滑，風險偏好指數亦回升至 - 5.4，終止連續四個月下降。由於 4 月景氣對策信號連續三個月綠燈，綜合判斷分數較前一個月增加 3 分，6 月民眾景氣現況樂觀指數雖然連連四個月下降至 - 28.1，來到近 17 個月低點，展望未來的樂觀指數也降至 - 29.6，創下近 30 個月新低，上述兩個指標降幅均為四個月以來最小一個月。



國泰金 6 月調查，就業現況與展望依舊保守，分別下降到近 10 個月與近 16 個月低位水準，薪資上漲預期結束連續五個月下滑呈現基本持平，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法略為保守；此外，大額消費意願指數滑落至 - 0.7，來到近 9 個月低點，耐久財消費意願同步下滑，整體民眾消費意願降低。



國際油價驚驚漲，國泰金針對油價對民生消費意願進行調查，約 28.7% 的民眾會先刪減衣服鞋子、化妝品等消費，24.3% 的民眾會先降低旅遊支出，20.7% 的民眾會先減少各類餐飲消費，17.5% 的民眾則會先節省 3C 產品的消費。