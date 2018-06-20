白宫貿易顧問Navarro：對iPhone可獲關稅豁免並不知情

據《紐約時報》週一 (18 日) 報導，消息人士透露，美國總統川普告知蘋果執行長庫克，在中國組裝的 iPhone 將不會被美國課徵關稅，但白宫貿易顧問 Peter Navarro 週二表示，他對於 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。

《紐約時報》報導指出，過去幾個月以來，庫克分別拜訪白宫和北京重要人士，期望能緩和中國與美國之間緊張的貿易關係，消息人士表示，蘋果擔憂北京當局可能會透過限制其在中國的業務，以對美國進行報復。

對此，川普告知庫克，美國不會對在中國組裝的 iPhone 進行關稅課徵，但貿易顧問 Navarro 表示，他對 iPhone 可獲關稅豁免的事情並不知情。蘋果公司拒絕進一步回應此問題。

蘋果在中國有 41 間分店，每年賣出數百萬台 iPhone，在中美貿易緊張局勢加劇下，該公司股價週二下跌 1.62%，收於每股 185.69 美元。

蘋果股價日線走勢圖

根據摩根士丹利的報告，蘋果 20% 營收的營收來自於亞洲國家，此外，晶片為 iPhone 的核心，半導體製造商在貿易戰升溫情況下，亦面臨重大考驗，該產業 52% 的營收面臨風險。

在川普於週一發表聲明，若中國不撤回其關稅決定，美國將針對新一批價值 2000 億美元的中國進口商品課徵 10% 的關稅。中國則表示，北京將保護該國利益。

Navarro 重申，美國的重點在於縮減與中國的貿易逆差，以及保護智慧財產權，此 10% 的關稅將努力使消費者不受影響，此外，他指出目前川普政府與北京當局的談判進展有限，尚未改變中國充滿「掠奪性」的貿易作風。