川普關稅威脅 美半導體協會擔心反受傷害

美國總統川普再對中國施壓，除在上週宣布 500 億美元課稅清單之外，今天更聲稱準備對額外 2000 億美元的中國商品加徵關稅。對美國半導體產業來說，由於供應鏈的複雜，他們擔心這波關稅對抗，最後也將賠上自身的利益。

據智庫 Peterson Institute for International Economics 估計，目前美國研議的關稅，將主要打擊中國以外的供應鏈。例如，以今年 4 月所公布的清單，其中 86% 將影響非中國企業。

在上週五美國公布清單後，美國半導體協會 (Semiconductor Industry Association) 就表示，關稅的結果可能適得其反。那些「來自中國的半導體產品」，大多數實際是在美國研發、設計及製造的。

半導體協會表示，關稅將迫使美國公司為自己的產品支付關稅，而且也未解決中國嚴重的知識產權和產業政策問題。

據《華爾街日報》報導，諮詢公司 Semiconductor Advisors 總裁 Robert Maire 表示，現在晶片製造商感覺已陷入中美「膽小鬼博弈 (The game of chicken)」之中。這些公司不願介入辯論，擔心局勢因此變得更緊張，但他們內心依然擔憂。

此外，高通擬以 440 億美元收購荷蘭恩智浦半導體 (NXP Semiconductors NV) 的交易，上月底，隨着中美貿易談判取得進展，中國曾表示有意結束審查並批准交易，但現在也因貿易戰升溫變得前途未卜。

據《金融時報》報導，對中國來說，這些產業未來可能成為潛在盟友，共同遊說川普政策撤回關稅決定。

川普政府對中國貿易威脅的目標，除了希望減少對中國貿易赤字之外，並且希望北京在「中國製造 2025」有所讓步。

北京對外經濟貿易大學教授 Jiong Gong 認為，儘管中國官方表明，產業政策是「不可談判」的，但其實是有空間在表面不承認下，顧及美國的需求，因為扶植產業的資金本來就有限。