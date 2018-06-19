5兆美元！FAAMG + BAT總市值已經超過日本和歐洲股市

日益膨脹的中美科技巨頭大有頂起全球股市半邊天的勢頭。

據美銀美林統計，截至上周二（6 月 12 日），中美科技巨頭 FAAMG + BAT 組合的總市值已經超過 5 兆美元。FAAMG 即 Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌母公司 Alphabet，BAT 則指中國科技公司百度、阿里巴巴和騰訊。

5 兆美元是什麼概念？據美銀美林，這意味著這八大巨頭的市值之和已經超過歐元區股市總市值，也超過了日本股市的總市值。

在美國，科技股更是占據統治地位，美股科技股市值總和已經超過 6.6 兆美元。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 此前曾將迅速膨脹的科技股市值作為投資者應該從中撤離的原因之一。

Hartnett 還指出，科技和電子商務公司目前在美股每股收益中的占比高達四分之一，歷史上這一水平很少被超越，且往往與泡沫峰值相關。

科技股的巨大規模也引發了擔憂：投資者是否對科技企業未來的盈利能力過於樂觀了？美銀美林的月度調查顯示，在過去一年的大部分時間裡，押注科技股一直是最擁擠的交易。

只有在去年 12 月比特幣達到 19000 美元峰值前的短暫一段時間裡，科技股的風頭曾經被比特幣搶了去。

擔心科技股的聲音有之，但繼續看好科技股的呼聲似乎更為響亮。

高盛此前研報中提到，科技股的上漲主要歸因於強勁的基本面、出色的收入和盈利狀況，而非投機。過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。相比之下，美股其他板塊的這兩大比例分別為 73% 和 27%。

對沖基金傳奇、現老虎基金創始人 Julian Robertson 也為科技股發聲，稱相對於成長前景而言，科技股當前的估值並不高，一點也不存在泡沫。他指出，谷歌母公司 Alphabet、Facebook 和微軟相對市場平均溢價約為 20%，對於這些世界上最偉大的公司來說，這個數字並不高。

美國投資管理集團貝萊德資產組合經理 Russ Koesterich 近日也刊文指出，科技股不僅沒有泡沫，而且估值合理。

彭博數據顯示，在跟蹤 FAAMG 的 199 位分析師中，僅有 5 位給出了「賣出」的評級。對於蘋果和谷歌母公司 Alphabet，沒有任何分析師給出「賣出」評級。