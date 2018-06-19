【IPO追蹤】小米將估值下調至550至700億美元

據中證監通告表示，發行審核委員會已定於19日，審核小米公開發行CDR。小米是在本月7日向中證監申請發行CDR，並在同一日受理，按此計算，小米發行CDR的排隊時間前後僅花12天，打破富士康工業富聯的IPO速度。

中港兩地市場均熱烈關注的小米，證監會官網今早指，小米集團經慎重研究，決定分步實施港股和中國存托憑證(CDR)上市計劃，先發行港股，然後擇機在境內發行中國存托憑證，為此向證監會申請推遲發審會時間。

路透社引述三名消息人士指，小米推遲發行中國預託證券(CDR)，是因為內地監管機構對小米CDR估值存在爭議。消息指，監管機構認為小米估值應該低於公司期望的水平。

報道又指，小米將估值下調至550至700億美元。較早前市場一直傳出，小米估值會達到1000億美元。

鑑於近期在港上市的新經濟公司，股價於掛牌後不久便出現跌破招股價情況，中證監會近日已表明該類公司高估值泡沫令投資者擔憂，情況「已敲響了警鐘」，故將要求參與詢價的機構投資者提供估值報告，中證監會對估值進行考核。

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