需求強勁 迪士尼樂園手擁強勢「市場定價力」

5 年來迪士尼 Disney (DIS-US) 陸續將主題樂園門票提升 20% 後，公司本著將另尋方法從消費者收取更高的費用。

據了解，迪士尼推出了要價 299 美元的皮克斯碼頭「6 小時搶先看」活動，讓消費者提前進入樂園新區域。即使價格偏高，但因需求強勁，使迪士尼加州和佛州樂園可在特定期間內，達到滿載狀態。

知情人士透露，迪士尼的內部預測顯示，即使將價格提高至過去 5 年通膨率的 2 倍，迪士尼客流量仍不會明顯減少，而利潤將大幅成長。

迪士尼高層希望將樂園的票價策略效仿航空公司，依據時段調整售價穩定客流量，如迪士尼樂園依據日期所訂的 97 美元至 135 美元票價，和迪士尼世界樂園的 102 美元至 122 美元票價。此外，也將效仿航空公司模式引進「早鳥票」的行銷方式。

根據主題娛樂協會 (Themed Entertainment Association，TEA) 的統計，迪士尼美國樂園 2017 年客流量達 3880 萬人次，年增率達 1.3%。

近幾年來，樂園的票價上漲使這塊業務營收不斷成長。自 2013 年以來，該部門的年收入增長了 70% 以上，2017 年達到了 38 億美元。