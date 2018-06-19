美股重挫 原因其實不是中美貿易戰

根據 MarketWatch 分析報導，美國股市週二早場重挫，原因果真是中美貿易戰擔憂？

其實貿易緊張升高，只是分析師的藉口，用於事後解釋股市走勢，簡單又好用。

當美國股市下挫，如週一，道瓊工業平均指數一度大跌逾 200 點 (而後縮小跌幅)，貿易戰擔憂升高，就是主要利空。週二若股市持續下跌，相同的理由依舊適用。如果股市上漲，則貿易緊張減緩，就成了利多。

其實新聞標題影響不大，有時甚至危險。與其將焦點置於新聞標題，不如多注意投資人氣氛的反向分析。因為每當投資人過度樂觀時，股市通常會受到壓力。上個週末，他們的樂觀氣氛接近了記錄高點。

修伯特 Nasdaq 股市通訊信心指數 (HNNSI) 係追蹤一組短期投資通訊所建議的平均持股比例。由於 Nasdaq 指數對投資人氣氛改變，反應快速，且這些投資通訊建議的持股也會迅速改變，因而 HNNSI 指數被認為是投資人氣氛的最敏感指標。

一個月前，約 5 月中，HNNSI 指數報 40.4%，雖然大幅高於 5 月 3 日的 - 35%，却仍處於歷史範圍的中間水準，完全未接近過度樂觀的危險水平。自 5 月 3 日以來，S&P 500 上漲了 5.7%，Nasdaq 上漲了 9.3%。自 5 月中以來，該二指數又分別上漲了 2.5% 與 5.4%。

不幸的是，HNNSI 指數本週上漲到了 87.6%，已明顯進入過度樂觀的危險領域。更明確地說，目前的 HNNSI 指數已高過自 2000 年以來 97.5% 的 HNNSI 指數。

過去一年半以來，每當 HNNSI 指數接近目前水準，其後股市便大幅下跌。如果這種情況再度出現，反向分析師應不會感到意外。

必須強調的是，反向分析絕非總是準確。即使當正確時，亦僅能預測股市的短期方向。

或許今年底，股市會大幅上漲。但如果反向分析正確，股市在上漲至年底高點前，恐會先行走低。